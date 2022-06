Der weltweit größte Datensatz von 40 Mio. Datenpunkten zeigt das enorme Potenzial von manschettenlosen Geräten und kann das Versorgungsmodell für Bluthochdruck revolutionieren

Aktiia lädt Experten für Bluthochdruck ein, um über die Umgestaltung der Bluthochdruckbehandlung mit manschettenlosen 24/7-Blutdruckgeräten zu diskutieren.

NEUCHATEL, Switzerland, 17. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Aktiia veranstaltet ein Breakout-Symposium auf dem 31. „European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection" in Athen, um Forschungsergebnisse und Daten auszutauschen. Ziel ist, führende Experten auf dem Gebiet des Bluthochdrucks zu vereinen, um die Blutdruckkontrolle für 100 Millionen Menschen in den nächsten 10 Jahren zu verbessern.