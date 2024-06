DESEC: Chihuahua baut seine aufstrebende Weinindustrie durch einen Cluster aus

CHIHUAHUA, Mexiko, 31. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Chihuahua, die Hauptstadt des größten mexikanischen Bundesstaates gleichen Namens, will durch den Chihuahua Wine Cluster zum Epizentrum einer aufstrebenden Weinindustrie werden. Fünf Bildungseinrichtungen haben sich dieser Initiative angeschlossen und führen sieben Programme im Zusammenhang mit der Weinproduktion und den damit verbundenen touristischen Dienstleistungen durch.

Der Chihuahua-Wein-Cluster ist in Produktion und Wert gewachsen und hat sich zu einem Pfeiler der wirtschaftlichen Entwicklung entwickelt. Sie umfasst derzeit 54 Unternehmen im Bundesstaat, die über 500 Mitarbeiter beschäftigen und mehr als 181 Milliarden Pesos (10,7 Milliarden Dollar) produzieren.

Außerdem wird entlang der Autobahn von Chihuahua in die benachbarte Stadt Juárez eine Wohnanlage mit umliegenden Weinbergen gebaut. Dies ist der Beginn einer ganzen Stadt, deren Wirtschaftstätigkeit sich auf die Weinindustrie stützen wird.

Mónica Pinoncély Esquer, Präsidentin dieses Clusters, erklärte gegenüber EFE, dass die Expansion der Branche durch die Eignung der Böden Chihuahuas für den Anbau verschiedener Traubensorten begünstigt wird. Die unterschiedlichen Mikroklimata der Region ermöglichen eine große Vielfalt an Rebsorten, die qualitativ hochwertige Trauben mit minimalem Wasserbedarf hervorbringen.

"Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Autonomen Universität von Chihuahua und dem Cluster, um die für die Weinherstellung erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Es geht nicht nur um die Herstellung von Wein. Man braucht spezialisierte Buchhalter, Köche, Tourismusexperten und Anwälte, die die Branche verstehen und Gesetze schaffen, um ihre Entwicklung zu unterstützen", fügte sie hinzu.

Pinoncély wies darauf hin, dass Chihuahua dabei ist, sich von der handwerklichen Produktion zu einer bedeutenden Industrie zu entwickeln, die den Tourismus und die Expansion der Wirtschaft durch ein System koordinierter Bemühungen des privaten Sektors, der Regierung und der Wissenschaft einbezieht.

"Wir waren die Verrückten, die in Chihuahua Wein herstellen wollten, obwohl man uns sagte, dass wir keine Qualitätsweine produzieren könnten. Wir haben nie daran gedacht, mit Bordeaux zu konkurrieren, und wir haben uns auch nicht vorgestellt, dass wir mit Ensenada (Baja California) oder Parras (Coahuila) oder anderen Bundesstaaten konkurrieren könnten, die ebenfalls wachsen", sagte sie.

Sie erinnerte jedoch daran, dass die Weine von fünf Weingütern aus der Landeshauptstadt seit 2011 Gold- und Silbermedaillen beim Brüsseler Weltweinwettbewerb und beim Internationalen Weinwettbewerb von Mexiko in Ensenada, Baja California, gewonnen haben.

Chihuahua City liegt im Zentrum des riesigen Bundesstaates und hat Zugang zu fast allen Regionen, was die Stadt zum Zentrum für den Verkauf und die Versorgung in diesem Sektor macht. Im Gegensatz zu anderen Weinregionen wächst sie Hand in Hand mit der Entwicklung des Tourismus.