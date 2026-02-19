Deutsche Infineum und RheinEnergie errichten eine der größten innerstädtischen PV-Anlagen Deutschlands

Wichtiger Beitrag zur Energiewende: Vertragsunterzeichnung besiegelt wegweisendes Freiflächen-PV-Projekt für den Industriestandort Köln

Köln, Deutschland, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die RheinEnergie AG und die Deutsche Infineum GmbH & Co. KG haben die Verträge für den Bau einer 18-Megawatt-Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem Industriegelände von Deutsche Infineum in Köln unterzeichnet. Mit einer prognostizierten Jahreserzeugung von rund 18 Millionen Kilowattstunden Strom entsteht hier eine der größten Freiflächen-PV-Anlagen auf innerstädtischem Industriegelände in Deutschland. Die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant.

Meilenstein für die Dekarbonisierung der Kölner Industrie

Auf einer Fläche von rund 12 Hektar werden etwa 25.300 Solarmodule mit einer Leistung von jeweils 710 Watt Leistung installiert. Die Anlage an der Neusser Landstraße wird jährlich genug Strom erzeugen, um den Bedarf von mehrerer tausend Haushalten zu decken. Mit diesem Projekt leistet Infineum einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen am Produktionsstandort in Köln-Niehl – mit erheblichen CO 2 - Einsparungen im Vergleich zur konventionellen Stromversorgung.

„Mit dieser Anlage setzen wir gemeinsam mit Infineum ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Köln", sagt Stephan Segbers, Vertriebsvorstand der RheinEnergie. „Dieses Projekt zeigt, wie wir mit unseren Energielösungen dazu beitragen, heimische Unternehmen bei ihrer Dekarbonisierung zu unterstützen."

Dr. Martin Halama, Geschäftsführer bei Infineum, und sein Betriebsleiter Dr. Thiemo Dunkel betonen: „Die Partnerschaft mit der RheinEnergie ermöglicht uns einen entscheidenden Schritt in Richtung der Dekarbonisierung unseres Kölner Betriebs. Mit dieser Investition stärken wir unseren deutschen Standort nachhaltig und treiben gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele von Infineum für 2030 voran, die Intensität der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen zu senken – ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu unseren langfristigen Klimazielen."

Strategische Bedeutung für beide Partner

Für beide Unternehmen hat das Projekt strategische Bedeutung: Infineum stärkt die Wettbewerbsfähigkeit ihres deutschen Produktionsstandorts durch die deutliche Reduzierung der CO 2 -Emissionen. Die RheinEnergie festigt ihre Position als einer der führenden Energiedienstleister Deutschlands und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zu den Klimaschutzzielen der Stadt Köln.

„Gemeinsam mit Infineum bauen wir ein echtes Leuchtturmprojekt mit Vorbildcharakter und beweisen, dass ambitionierte Klimaschutzziele und wirtschaftliche Interessen Hand in Hand gehen können", erklärt Emil Issagholian, Bereichsleiter Energiedienstleistungen und Fernwärme der RheinEnergie. „Unser Bereich ‚next energy solutions' bietet bundesweit maßgeschneiderte Energielösungen für Industrie und Immobilienwirtschaft. Dank solcher Full-Service-Contracting-Partnerschaften wird die Energiewende in der Industrie sowohl wirtschaftlich als auch technisch umsetzbar."

Über die RheinEnergie

Die RheinEnergie ist mit über 150 Jahren Marktpräsenz einer der führenden regionalen Energiedienstleister Deutschlands. Das kommunal verankerte Unternehmen trägt Verantwortung bei der Versorgung mit Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser in einer Region mit 2,5 Millionen Menschen. Außerdem liefert es Erdgas und Strom im ganzen Bundesgebiet. RheinEnergie gehört zu den größten Anbietern von Energiedienstleistungen in Deutschland und investiert in innovative Start-ups.

Über RheinEnergie – next energy solutions

Mit ihrem Geschäftsbereich „next energy solutions" bietet die RheinEnergie bundesweit nachhaltige Energielösungen für Industrie und Immobilienwirtschaft. Im Rahmen individueller Contracting-Modelle übernimmt die RheinEnergie die gesamte Wertschöpfungskette – von der Beratung und Konzeption über Planung, Finanzierung und Anlagenbau bis hin zu Betrieb und Instandhaltung. Ob Wärme oder Kälte, Druckluft oder Dampf, Strom oder Lüftungssysteme: RheinEnergie – next energy solutions begleitet Kunden mit spezialisierten Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung.

Über Infineum

Infineum ist ein Spezialchemieunternehmen, das durch innovative Chemie eine nachhaltige Zukunft schaffen will. Wir konzentrieren uns auf komplexe Formulierungsherausforderungen und arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden, um gemeinsam erfolgreiche Lösungen zu liefern. Unsere Wurzeln liegen im Bereich der Energiewende, wo wir den CO₂-Fußabdruck von Verbrennungsmotoren reduziert, die Elektrifizierung unterstützt und Lösungen für alternative Kraftstoffe entwickelt haben. Durch einen zukunftsorientierten Innovationsansatz über mehrere Sektoren hinweg maximieren wir auch den Wert der einzigartigen Technologie von Infineum in kohlenstoffarmen Sektoren. Mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit mit einzigartigen Perspektiven und Fachkenntnissen tragen zum Erfolg unserer Kunden bei, während wir gemeinsam das Morgen gestalten.

