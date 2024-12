German Accelerator über Start2 Group unterzeichnet MOU mit Korea International Trade Association (KITA) zur Förderung des globalen Wachstums deutscher und koreanischer Startups

BERLIN, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Start2 Group, die Organisation, die den German Accelerator betreibt, hat eine Absichtserklärung (MOU) mit der Korea International Trade Association (KITA) unterzeichnet. Diese strategische Partnerschaft stärkt die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Südkorea und ermöglicht es Start-ups aus beiden Ländern, in globale Märkte zu expandieren und Wachstumschancen zu erschließen.

Die Absichtserklärung wurde am 27. November 2024 im Trade Tower in Seoul feierlich unterzeichnet. Zu den Hauptteilnehmern gehörten Claus Karthe, CEO der Start2 Group Asia; Inho Lee, Executive Vice Chairman der KITA; Jörn Beißert, stellvertretender Botschafter der Deutschen Botschaft in Korea; und Dr. Stefan Drews, Regierungsdirektor, zuständig für German Accelerator im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Start2 Group und die KITA gemeinsam Ressourcen nutzen und Startups Zugang zum Ökosystem bieten, um die bilaterale Innovation zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu fördern. Diese Absichtserklärung ergänzt auch die Pläne des German Accelerator, bis 2025 ein eigenes Büro in Seoul einzurichten und damit seine Aufgabe, Start-ups weltweit zu unterstützen, weiter zu verstärken.

German Accelerator: Globale Förderung von Startups

Der German Accelerator, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) finanziert und von der Start2 Group betrieben wird, spielt eine zentrale Rolle in dieser Partnerschaft. Das Programm unterstützt deutsche Start-ups bei der internationalen Skalierung durch maßgeschneiderte Mentoren, strategische Unterstützung beim Markteintritt und den Zugang zu umfangreichen globalen Netzwerken.

"Die KITA ist ein wichtiger Partner, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit voranzutreiben und die außergewöhnlichen Innovationsfähigkeiten deutscher Startups in Korea zu fördern", sagte Dr. Stefan Drews, Regierungsdirektor und zuständig für den German Accelerator BMWK. "Diese Initiative, die von Unternehmern für Unternehmer durchgeführt wird, spiegelt das Engagement beider Länder wider, die Zusammenarbeit voranzutreiben und den Erfolg globaler Startups zu fördern."

"Sowohl Deutschland als auch Südkorea sind Industriechampions mit außergewöhnlichen Innovationsfähigkeiten. Diese Absichtserklärung bietet deutschen Startups entscheidende Chancen, in Südkorea erfolgreich zu sein und hilft, langfristige Partnerschaften zwischen den beiden Ländern zu fördern", sagte Claus Karthe, CEO, Start2 Group Asia.

NextRise 2025: German Accelerator eröffnet Büro in Seoul und stärkt die Zusammenarbeit mit Start-ups

Als Teil seiner Mission, Start-ups bei der internationalen Expansion zu unterstützen, plant der German Accelerator, 2025 ein eigenes Büro in Seoul zu eröffnen. Sie wird deutschen Start-ups ein Tor zu den dynamischen Märkten Koreas öffnen und koreanischen Unternehmern Zugang zu deutschen Netzwerken, Fachwissen und Investitionsmöglichkeiten bieten. "Mit der Einrichtung eines German Accelerator-Büros in Seoul wollen wir grenzüberschreitende Innovationen vorantreiben und nachhaltiges Wachstum für Startups aus Deutschland und Südkorea fördern", sagte Jörn Beißert, stellvertretender Botschafter der Deutschen Botschaft in Korea. Durch die Förderung des direkten Kontakts mit koreanischen Interessenvertretern - einschließlich Investoren, Branchenführern und Regierungsvertretern - wird das Büro die Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen stärken. Dieser Meilenstein steht auch im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für die NextRise 2025, an der Deutschland als offizielles Partnerland teilnehmen wird, was die Tiefe der deutsch-koreanischen Partnerschaft weiter unterstreicht.

Über German Accelerator

Der German Accelerator, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) finanziert und von der Start2 Group betrieben wird, unterstützt deutsche Startups mit hohem Potenzial bei der globalen Skalierung. Das Programm hat über 1.600 Start-ups durch maßgeschneiderte Mentoren, strategische Ressourcen und Marktzugang in Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit unterstützt.

Über die Start2-Gruppe

Die Start2 Group ist ein globaler Innovationsführer, der den Erfolg von Start-ups durch Programme wie den German Accelerator fördert. Die 2008 gegründete Start2 Group hat bei der Skalierung von Tausenden von Start-ups eine entscheidende Rolle gespielt und koreanische Start-ups aktiv bei ihrer globalen Expansion unterstützt. Die Start2 Group ist in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten tätig und bringt Startups, Unternehmen und Investoren zusammen, um die Zukunft der Innovation zu gestalten.