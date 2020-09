Deutschlands leistungsstärkste Universitäten steigen in den neuesten Times Higher Education World University Rankings auf, während Großbritannien und die USA angesichts von COVID-19 einen Abstieg riskieren

LONDON, 2. September 2020 /PRNewswire/ --

Die 5 leistungsstärksten Universitäten Deutschlands verbessern oder halten alle ihre Position im Ranking von 2020

Die britische University of Oxford bleibt zum fünften Mal in Folge an der Spitze, da das Imperial College London seine Top-10-Position verliert und das Vereinigte Königreich damit vor Herausforderungen stellt.

bleibt zum fünften Mal in Folge an der Spitze, da das Imperial College London seine Top-10-Position verliert und das Vereinigte Königreich damit vor Herausforderungen stellt. Die USA dominieren die Top 10 mit einem Rekord von acht Plätzen, aber US-Institutionen außerhalb der Top 200 zeigen Anzeichen eines Rückgangs

Die Tsinghua-Universität in Festlandchina ist die erste asiatische Universität überhaupt, die unter die Top 20 (= 20. Platz) kommt.

Indien verzeichnet Rekordzahl der bewerteten Universitäten (63)

141 Universitäten treten erstmals in der Rangliste auf, wobei die französische Universität Paris-Saclay (gemeinsam 178 . ) den höchsten Platz unter den Neueinsteigern einnimmt.

Rekordzahl von Universitäten aus 93 Ländern oder Regionen qualifizieren sich für das Ranking 2021 (1.527)

Ein Rekord von 18 Ländern oder Regionen, die in den Top 100 vertreten sind

Die USA (59) ist das am stärksten vertretene Land oder die am stärksten vertretene Region unter den Top 200, gefolgt von Großbritannien (29) und Deutschland (21)

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking Die Methodik der THE World University Rankings 2021 finden Sie hier: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2021-methodology

Times Higher Education (THE) hat heute die Ergebnisse ihrer World University Rankings 2021 bekannt gegeben, die die sich verändernde Stärke von Hochschulbildung und Forschung auf der ganzen Welt unterstreichen. Deutschlands fünf leistungsstärkste Universitäten verbessern oder halten ihre Position in der Rangliste für das Jahr 2020, da die britische Universität Oxford zum fünften Mal in Folge den Spitzenplatz beansprucht. Anderswo verbirgt sich hinter der US-Dominanz in den Top 10 ein größerer Abstieg, und die Tsinghua-Universität auf dem chinesischen Festland ist die erste asiatische Universität überhaupt, die seit der Einführung der aktuellen Methodik im Jahr 2011 in die Top 20 aufsteigt.

Name der Universität Rang 2021 Rang 2020 Änderung LMU München 32 =32 = Technische Universität München 41 43 + 2 Universität Heidelberg 42 44 + 2 Charité – Universitätsmedizin Berlin =75 =80 + 5 Universität Tübingen =78 =91 + 13

Tabelle zum Vergleich der deutschen Top-5-Universitäten mit ihrer Position im THE World University Ranking 2020

Name der Universität Land / Region Rang 2021 Rang 2020 Änderung University of Oxford Vereinigtes Königreich 1 1 = Stanford University Vereinigte Staaten 2 4 + 2 Harvard University Vereinigte Staaten 3 7 + 4 California Institute of Technology Vereinigte Staaten 4 2 – 2 Massachusetts Institute of Technology Vereinigte Staaten 5 5 = University of Cambridge Vereinigtes Königreich 6 3 – 3 University of California, Berkeley Vereinigte Staaten 7 =13 + 6 Yale University Vereinigte Staaten 8 8 = Princeton University Vereinigte Staaten 9 6 – 3 University of Chicago Vereinigte Staaten 10 9 – 1

Tabelle: THE World University Rankings 2021 Top 10

Ungeachtet der Erfolgsgeschichte der University of Oxford ist der Status Großbritanniens als Supermacht im Hochschulbereich insgesamt in Frage gestellt, da Institutionen aus Asien nach wie vor beeindrucken. Von den 20 bestplatzierten Institutionen Großbritanniens konnten im vergangenen Jahr nur fünf ihre Position in der Tabelle verbessern. Die USA sehen auch die Herausforderung aus Asien, die ihre Leistung beeinträchtigt. Ihre Universitäten schneiden weiterhin gut am oberen Ende des Rankings ab und belegen seit Beginn des Rankings die höchste Anzahl von Plätzen in der Gesamtwertung der Top 10 (8), denn die University of California, Berkeley, klettert sechsPlätze nach oben, vom gemeinsamen 13. zum 7. Platz. Allerdings können 50 % der 20 leistungsstärksten Universitäten der USA aus der letztjährigen Rangliste ihre Position nicht halten. In den letzten fünf Jahren haben die USA vier Positionen in der Gesamtwertung der Top 200 verloren (63 im Jahr 2016, 59 im Jahr 2021), da der Wettbewerb um die Spitzenplätze zunimmt.

Der Aufstieg Asiens wird von der Tsinghua-Universität auf dem chinesischen Festland (gemeinsam 20. Platz) vorangetrieben, die die erste asiatische Universität ist, die seit der Einführung der aktuellen Methodik im Jahr 2011 in die Top 20 des THE World University Rankings gerückt ist. Diese Leistung ist ein Indikator für die umfassenderen positiven Bewegungen in der Hochschulbildung für das chinesische Festland und den Rest Asiens in den letzten Jahren. Seit 2016 hat das chinesische Festland fünf zusätzliche Plätze unter den Top 200 gewonnen (zwei im Jahr 2016, sieben im Jahr 2021). Außerdem hat es seine Vertretung unter den Top 100 seit dem letzten Jahr verdoppelt und drei zusätzliche Plätze (insgesamt sechs) gewonnen. Von den sieben Universitäten, die im Jahr 2020 einen Platz unter den Top 200 erreichten, verbesserten 85 % ihre Position im Jahr 2021, da das chinesische Festland weiterhin die Besten der Welt herausfordert.

Insgesamt befinden sich 16 asiatische Universitäten unter den ersten 100, die höchste Gesamtzahl für Asien seit Beginn der Rankings. Die Fudan-Universität auf dem chinesischen Festland (gemeinsamer 70.), die Zhejiang-Universität (gemeinsamer 94.), die Jiaotong-Universität Shanghai (100.) und das Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) (96.) in Südkorea, wurden nun alle in die Elite aufgenommen. Von diesen 16 Einrichtungen haben 13 ihre Position gegenüber dem letzten Jahr entweder verbessert oder behauptet, was die zunehmende Konkurrenz aus Asien auf Kosten der westlichen Hochschulsysteme verdeutlicht.

Land / Region Universitäten in den Top 200 Die leistungsstärkste Universität Rang 2021 Vereinigte Staaten 59 Stanford University 2 Vereinigtes Königreich 29 University of Oxford 1 Deutschland 21 LMU München 32 Australien 12 University of Melbourne 31 Niederlande 11 Universität Wageningen =62 Kanada 8 University of Toronto 18 Festlandchina 7 Tsinghua-Universität =20 Südkorea 7 Seoul National University 60 Schweiz 7 ETH Zürich 14 Schweden 5 Karolinska-Institut =36 Hongkong 5 Universität Hongkong =39 Frankreich 5 Paris Sciences et Lettres – PSL Forschungsuniversität Paris 46

Tabelle mit den 10 in den World University Rankings am stärksten vertretenen Ländern und Regionen

Bei der Vertretung der Top 200 dominieren die USA (59), gefolgt von Großbritannien (29) und Deutschland (21) auf den Plätzen zwei und drei. Insgesamt befindet sich die europäische Vertretung in einem stetigen Rückgang und hat in den letzten fünf Jahren neun Plätze verloren (105 im Jahr 2016, 96 im Jahr 2021). Dies ist darauf zurückzuführen, dass China, Australien, Südkorea, Hongkong und Kanada im gleichen Zeitraum Positionen hinzugewonnen haben. Es ist jedoch nicht alles zum Scheitern verurteilt, denn die fünf leistungsstärksten deutschen Universitäten im Ranking 2021 verbessern oder erreichen alle ihre Positionen im Ranking 2020. Darüber hinaus ist die Universität Paris-Saclay (gemeinsamer 178.), ehemals Universität Paris-Sud, der höchstplatzierte Neueinsteiger in der diesjährigen Rangliste.

Die THE World University Rankings sind die ausgewogenste und umfassendste globale Rangliste mit 13 separaten Leistungskennzahlen, die das gesamte Spektrum der Kernaktivitäten forschungsintensiver Universitäten abdecken: Lehre, Forschung, Wissenstransfer und internationale Ausrichtung. Die diesjährige Rangliste analysierte über 86 Millionen Zitate in mehr als 13,6 Millionen Forschungspublikationen und umfasste Umfrageantworten von 22.000 Wissenschaftlern weltweit.

Die 17. Ausgabe der Rangliste sieht eine Rekordzahl von 18 Ländern und Regionen, die unter den ersten 100 vertreten sind, und 93 insgesamt, was zeigt, dass sich der geopolitische Wettbewerb in der globalen wissensbasierten Wirtschaft verschärft. Darüber hinaus qualifizieren sich rekordverdächtige 1.527 Institutionen für die Ausgabe 2021, ein Anstieg um 9 % gegenüber der Rangliste von 2020, als sich 1.397 Institutionen qualifizierten. 141 Debütantenuniversitäten erscheinen in der Ausgabe 2021.

Phil Baty, Chief Knowledge Officer bei THE, kommentierte:

In den bisher wettbewerbsfähigsten THE World University Rankings haben die fünf deutschen Top-Universitäten in der Rangliste alle ihre Leistung von 2020 erreicht oder übertroffen, obwohl Europa eine rekordtiefe Anzahl von Universitäten unter den ersten 200 verzeichnet. Darüber hinaus wird die traditionelle Vorherrschaft des Westens an der Spitze der Tabelle durch die Tsinghua-Universität in Festlandchina gebrochen, die zum ersten Mal in die Top 20 vorstößt, da Festlandchina seine Vertretung in den Top 100 verdoppelt.

Während die anführenden Universitäten mit langer Erfolgsgeschichte und Prestige sich schwer von der Spitze stoßen lassen werden, hat das Vereinigte Königreich in den letzten Jahren doch Schwierigkeiten, seine Plätze in der weiten Rangliste zu halten. Da die Auswirkungen von Covid-19 zusätzliche Herausforderungen für die Finanzierung und den internationalen Talentfluss sowie eine mögliche tiefe und lang anhaltende globale Rezession mit sich bringen, könnte Deutschland, das weniger auf internationale Studiengebühren angewiesen ist, um ein breiteres institutionelles Einkommen zu stützen, in einer erstklassigen Position sein, zum Zentrum der Hochschulbildung in Europa zu werden.

