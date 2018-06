Die 10 beliebtesten Manager Deutschlands 2018 - Glassdoor-Award für Mitarbeiterzufriedenheit verliehen

In diesem Jahr wird der Glassdoor-Award für Mitarbeiterzufriedenheit bereits zum vierten Mal in Deutschland verliehen. Im Rahmen der Auszeichnung „Top CEOs 2018" werden zudem Manager in den USA, Großbritannien, Kanada sowie in Frankreich ausgezeichnet. Die Sieger wurden auf Basis ihrer allgemeinen Befürwortungsrate auf Glassdoor im vergangenen Jahr ermittelt.

Die 10 beliebtesten Manager Deutschlands 2018 sind:

Die beliebtesten Manager deutscher Arbeitnehmer kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen: der Automobilbranche, aus Soft- und Hardware-Unternehmen, Unternehmensberatungen, der Möbelindustrie, dem Onlineversandhandel und der Forschung. Sechs der Unternehmen waren bereits letztes Jahr im Ranking vertreten. Bemerkenswert: Trotz der Krise in der Automobilbranche liegt erneut ein CEO eines Autokonzerns an der Spitze des Rankings. Harald Krüger, CEO von BMW, wird besonders von seinen Mitarbeitern geschätzt. Von Platz 8 im letzten Jahr und dem 2. Rang 2016 wurde er dieses Jahr zum ersten Mal zum beliebtesten Manager Deutschlands gewählt. Dieter Zetsche (CEO von Daimler), im Vorjahr noch an der Spitzenposition, ist weiterhin in der Top 10 und belegt 2018 den 8. Platz. Ralf Hofmann, Mitgründer von MHP und im letzten Jahr noch auf dem 9. Rang, erreicht dieses Jahr den 2. Platz. Ebenfalls in die Top 3 schafft es der Franzose Pierre Nanterme, seit 2011 CEO von Accenture. Er wurde zuletzt 2015 von seinen Mitarbeitern auf Rang 4 gewählt. In der Top 10 halten konnten sich Satya Nadella (Microsoft, letztes Jahr die Nummer 3), Volkmar Denner (Robert Bosch, 2017 auf Platz 10) sowie Bill McDermott (SAP, letztes Jahr Rang 7). Erstmals in der Top 10 vertreten sind Patrik Kiesow von mömax, Jeff Bezos von Amazon und Reimund Neugebauer, Geschäftsführer der Fraunhofer Gesellschaft.

Manager bei SAP und Microsoft international beliebt

International betrachtet sind die Manager von Microsoft und SAP nicht nur bei deutschen Arbeitnehmern beliebt – Microsofts CEO Satya Nadella erreichte in allen fünf Ländern eine Top-Platzierung, in Großbritannien sogar Rang zwei. SAP-Chef Bill McDermott kann sich über gute Plätze in vier Ländern freuen, die höchste Bewertung erhielt er in Kanada und landete dort auf Rang vier. Für Accenture CEO Pierre Nanterme ist die Platzierung in Deutschland die beste, doch auch in Großbritannien (Rang 24) und den USA (Rang 57) wird er von seinen Mitarbeitern geschätzt.

„Als einer der beliebtesten Manager ausgezeichnet zu werden und den Glassdoor-Award für Mitarbeiterzufriedenheit zu erhalten, ist eine echte Anerkennung des außergewöhnlichen Führungsstils eines Managers – denn er reflektiert die Meinung der Mitarbeiter, mit denen er tagtäglich zusammenarbeitet. Ich gratuliere allen Gewinnern zu dieser Auszeichnung", sagt Robert Hohman, CEO und Mitbegründer von Glassdoor. „Es kann ein echter Vorteil für den Rekrutierungsprozess sein, einen Geschäftsführer mit einer so hohen Befürwortungsrate und starkem Rückhalt durch die Arbeitnehmer zu haben. Die besten Manager inspirieren und motivieren ihre Mitarbeiter, sie sind glaubwürdig, zuverlässig und innovativ."

Alle Gewinner des Jahres 2018 im Überblick:

Methodik

Die Gewinner des Glassdoor-Awards für Mitarbeiterzufriedenheit wurden mithilfe eines von Glassdoor erstellten Algorithmus ermittelt. Berücksichtigt wurden neben der Menge auch die Inhalte aller von Glassdoor geprüften Bewertungen. Diese wurden von in Deutschland angestellten Arbeitnehmern zwischen dem 2. Mai 2017 und dem 1. Mai 2018 abgegeben. Berücksichtigt wurden Unternehmen mit jeweils mindestens 20 Bewertungen für die Führungsattribute durch in Deutschland ansässige Mitarbeiter.

Der Übersichtlichkeit halber werden die Geschäftsführerbewertungen auf Glassdoor gerundet dargestellt, genau wie in der Liste der besten Arbeitgeber. Die Berechnungen zur Bestimmung des Rankings berücksichtigen jedoch Werte über das Tausendstel hinaus. Die vollständige Methodik finden Sie hier: https://www.glassdoor.de/List/about-employees-choice-awards.htm

Wenn Mitarbeiter eine Arbeitgeberbewertung bei Glassdoor abgeben, werden sie gebeten, ihre Meinung zu den wichtigsten Gründen für (Pros) oder auch gegen (Kontras) den jeweiligen Arbeitgeber zu teilen. Mitarbeiter werden ermutigt, einen Rat an das Management zu geben, und können verschiedene Faktoren bewerten, die mit ihrer jeweiligen Beschäftigung zusammenhängen. Dazu gehören die Bewertung des jeweiligen Geschäftsführers, die allgemeine Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber sowie spezifische Attribute, wie beispielsweise die Bewertung der Führungsebene. Wenn Arbeitnehmer ihren Geschäftsführer auf Glassdoor bewerten, können sie aus drei Möglichkeiten auswählen: Befürwortung, Ablehnung oder keine Meinung zur Geschäftsführung. Unter den 770.000 auf Glassdoor bewerteten Unternehmen liegt die Zustimmung für den jeweiligen Geschäftsführer durchschnittlich bei 69 Prozent.

