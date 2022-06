Die auf Machine Learning basierende Dekarbonisierungsplattform Ecolibrium geht in Großbritannien an den Start

Ecolibrium wurde 2008 von den Unternehmerbrüdern Chintan und Harit Soni am IIM Ahmedabad Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship in Indien gegründet. Ecolibrium bietet fachkundige Beratung sowie technologiegestützte Nachhaltigkeitslösungen, die es Unternehmen im Bereich Gewerbe- und Industrieimmobilien ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken und letztendlich ihre Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen.