Die digitale Cloud-Plattform des Grand Canal National Cultural Park auf der 3. internationalen chinesischen Messe für Kulturtourismus

NANJING, China, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Am 15. September wurde die digitale Cloud-Plattform des Grand Canal National Cultural Park auf der 3. internationalen chinesischen Kulturtourismusmesse und der 1. traditionellen chinesischen Handwerksmesse in Jinan, Provinz Shandong, vorgestellt. Es war das erste Mal, dass die Plattform nach ihrem Debüt auf dem World Canal Cities Forum (WCCF) 2022 in der Provinz Jiangsu auf einer internationalen Messe gezeigt wurde.

Die Jiangsu Cultural Investment Group Co., Ltd. und das ihr angeschlossene Unternehmen Jiangsu Grand Canal Culture & Tourism Development Co. Ltd. nahmen an der Ausstellung teil. Sie brachten die digitale Cloud-Plattform des Grand Canal National Cultural Park.

Der Schwerpunkt lag darauf, zu zeigen, wie die Provinz Jiangsu digitale Technologien eingesetzt hat, um die Geschichte des Kanals zu erzählen und die Kanalkultur zum Leben zu erwecken. Darüber hinaus wurden die innovativen Errungenschaften von Jiangsu hervorgehoben, z. B. die Zusammenführung von Inhalten, die digitale Verwaltung, die Abstimmung von Angebot und Nachfrage und die Förderung der Industrie.

Die digitale Cloud-Plattform ist eines der beiden Großprojekte, die der Provinz Jiangsu mit dem Bau des Grand Canal National Cultural Park übertragen wurden. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission hat in Dokumenten vorgeschlagen, dass die vorbildliche und führende Rolle der Cloud-Plattform beim Aufbau digitaler Plattformen unbedingt voll zum Tragen kommen muss.

Unter der Leitung der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Provinzkomitees der CPC Jiangsu (Provinzbüro für den Großen Kanal) ergriff die Jiangsu Cultural Investment Group Co., Ltd. die Initiative und unternahm aktive Anstrengungen, um den Bau des Projekts mit hohem Standard, hoher Qualität und Güte zu fördern. Sie wurde planmäßig Ende 2021 fertiggestellt und nahm den Probebetrieb auf.

Am 27. Juni dieses Jahres wurde die Cloud-Plattform bei der Eröffnungszeremonie des World Canal Cities Forum vorgestellt und erhielt volle Anerkennung für ihre Leistungen. Auf dieser Ausstellung zeigte die Cloud-Plattform mit dem Thema Digitaler Großer Kanal die Details aus der Perspektive von Behördenangelegenheiten, öffentlichen Diensten, Unternehmensdiensten, internationaler Kommunikation und Offline-Anzeigen.

Der öffentliche Dienst macht sich die Vorteile des Cyberspace zunutze und besteht aus drei Abschnitten: „Den Kanal kennen", „Den Kanal erkunden" und „Den Kanal bereisen". Sie verbreiten auf innovative Weise die Kanalkultur auf unterschiedliche Weise, z. B. durch die Verbreitung von Wissen, unterhaltsame Interaktion und intelligenten Kulturtourismus. Was die internationale Kommunikation anbelangt, so wurden "The Golden Canal"-Konten auf mehreren Mainstream-Medienplattformen eingerichtet, um ein internationales Kommunikationsnetz aufzubauen und so eine Verbindung zwischen China und Übersee herzustellen.

Auf der Website hat die Cloud-Plattform das digitale Haustier Baxia entwickelt und eingeführt, das physisch mit dem Publikum interagiert und große Aufmerksamkeit erregt. Im Ausstellungsbereich gibt es auch einen Online-Weg zur Suche und zum Studium auf der Kanalstudienplattform. Durch die Kurse und den innovativen praktischen Unterricht können die Besucher die chinesischen Geschichten und die chinesische Weisheit am Canal Grande in einer einzigen Veranstaltung erleben.

