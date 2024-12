Die europäische Holding Zadarma erwirbt den US-VoIP-Anbieter VoIPVoIP

Globale Expansion bietet verbesserte Dienstleistungen für US-Kunden

WALNUT CREEK, Kalifornien, 23. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Zadarma, ein führender europäischer VoIP-Anbieter, gibt die Übernahme von 100 % der Anteile an VoIPVoIP, einem bedeutenden VoIP-Betreiber in den USA, bekannt. Diese strategische Vereinbarung, die 2024 abgeschlossen wurde, stärkt die Präsenz von Zadarma auf dem nordamerikanischen Markt und erweitert gleichzeitig das Angebot an innovativen Dienstleistungen für die Kunden beider Unternehmen.

Mit dieser Akquisition erhalten VoIPVoIP-Kunden Zugang zum gesamten Spektrum der erweiterten Funktionen der Zadarma-Plattform, einschließlich:

Virtuelle Telefonnummern: Errichten Sie überall auf der Welt eine lokale Präsenz.

Cloud PBX: Flexible und funktionsreiche Business-Telefonanlage.

Flexible und funktionsreiche Business-Telefonanlage. Spracherkennung und Sprachanalyse : Einblicke zur Verbesserung der Kundeninteraktionen.

: Einblicke zur Verbesserung der Kundeninteraktionen. Cloud CRM Teamsale: Verwalten Sie Ihr Unternehmen nahtlos mit integrierten Kommunikationstools .

Verwalten Sie Ihr Unternehmen nahtlos mit integrierten Kommunikationstools . Integrationen mit gängigen CRMs : Verbinden Sie sich mühelos mit Systemen wie Salesforce, HubSpot und anderen.

: Verbinden Sie sich mühelos mit Systemen wie Salesforce, HubSpot und anderen. API-Zugang: Passen Sie Kommunikations-Workflows an und optimieren Sie diese.

Passen Sie Kommunikations-Workflows an und optimieren Sie diese. Anrufverfolgung und -analyse: Gewinnen Sie verwertbare Erkenntnisse über Ihre Marketingkampagnen.

Gewinnen Sie verwertbare Erkenntnisse über Ihre Marketingkampagnen. Benutzerdefinierte Widgets und Plugins: Steigern Sie die Produktivität mit maßgeschneiderten Tools.

Steigern Sie die Produktivität mit maßgeschneiderten Tools. Mobile und Desktop Apps: Bleiben Sie in Verbindung, jederzeit und überall.

Die US-Kunden von Zadarma profitieren von FCC-zugelassenen, in den USA ansässigen Betreibern, die die Einhaltung von Vorschriften und eine unübertroffene Zuverlässigkeit gewährleisten.

Informationen zu Zadarma



Zadarma wurde 2006 gegründet und ist ein privater VoIP-Anbieter mit Niederlassungen in Burgas, Bulgarien, London, Vereinigtes Königreich, Wroclaw, Polen, und Valencia, Spanien. Zadarma verfügt über sieben Hauptrechenzentren in sieben Ländern auf drei Kontinenten und ist auf Cloud-Kommunikationslösungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet virtuelle Telefonnummern in mehr als 100 Ländern, weltweite Anrufe, eine Cloud-PBX, CRM und eigene Kommunikationstools. Mit acht Sprachen für die Benutzeroberfläche, mehrsprachigem Support und einer starken Präsenz in Europa gewährleistet Zadarma globale Erreichbarkeit und konzentriert sich dabei auf Innovation und kundenorientierte Dienstleistungen.

Informationen zu VoIPVoIP

VoIPVoIP ist die Verbraucherabteilung von Kosmaz Technologies LLC, einem 2005 gegründeten Privatunternehmen mit Hauptsitz in Walnut Creek, CA. Als Pionier im Bereich der Breitband-Internet-Telefonie bietet Kosmaz VoIP-Lösungen für Privat-, Geschäfts- und Mobilfunkkunden an, die alle von der eigenen Netzwerkinfrastruktur unterstützt werden. Mit Telefonnummern in über 50 Ländern und einigen der niedrigsten internationalen Tarife auf dem Markt ohne monatliche Gebühren ist der Dienst für den weltweiten Einsatz konzipiert.

Die Umstellung erfolgt ohne Unterbrechung der VoIPVoIP-Dienste. Neue Kunden nutzen die aktualisierte Plattform und bestehende Kunden können sich jetzt registrieren, um die Funktionen zu erkunden. Beide Unternehmen bleiben hohen Standards verpflichtet und erschließen durch gemeinsames Know-how neue Möglichkeiten.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2573271/Zadarma_Logo.jpg

Medienkontakt:

Iryna Kadiievska

[email protected]

+447458038657