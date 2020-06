Die Finalisten für den Nintex Partner Award 2020 sind bekannt

Unsere Top Partner ausgezeichnet für die Weiterentwicklung von Unternehmen mit der Nintex Prozess Plattform

LONDON, 26. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Nintex gilt als globales Vorbild im Prozessmanagement und der Automatisierung. Heute wurden die Finalisten des Nintex Partner Awards 2020 für die Regionen Amerika (AMER), Asien-Pazifik (APAC) und Europa (EMEA) bekannt.

Mit dem Nintex Partner Award werden Partner gewürdigt, die durch die Nutzung der Nintex Prozessplattform die digitale Transformation vorantreiben und damit die Mitarbeiterproduktivität und die Geschäftsergebnisse von Unternehmen aus verschiedenen Branchen kontinuierlich beschleunigen.

"Unsere Partner liefern erstklassige Prozessmanagement- und Automatisierungslösungen, die Unternehmen in allen Branchen dabei unterstützen, die digitale Transformation zu beschleunigen", sagt Joe Peterson, Nintex Vice President Channel Sales and Strategy. "Wir freuen uns sehr, dieses Jahr Partner als Finalisten mit dem Nintex Partner Award 2020 auszuzeichnen, die allesamt wirkungsvolle Ergebnisse für Organisationen des privaten und öffentlichen Sektors auf der ganzen Welt liefern", sagt Joe Peterson, Nintex Vice President Channel Sales and Strategy.

Der Nintex Partner Award 2020 umfasst sechs Kategorien: Business Acceleration, Business Continuity, Business Excellence, Business Transformation, Customer Success und Regional Spotlight.

Business Continuity ist neu im Programm 2020 und würdigt Partner, die Unternehmen in Zusammenhang mit COVID-19 erfolgreich durch die Automatisierung geleitet haben. Damit konnten sie einen produktiven Beitrag zu den veränderten Bedingungen am Arbeitsplatz beitragen. In der Kategorie Business Continuity werden drei Partner ausgezeichnet, die zusammen mit allen anderen Gewinnern des Nintex Partner Award 2020 am Dienstag, den 14. Juli, ausgezeichnet werden.

Anfang dieses Monates gab Nintex ebenfalls die drei Gewinner in der Kategorie Business Transformation bekannt. Darunter fallen Pacific BPA, System RKK und Synergi. Nintex Partner dieser Kategorie werden für erfolgreiche Kundenprojekte im Rahmen des Nintex Solution Innovation Awards 2020 ausgezeichnet.

Zu den Finalisten des Nintex Partner Award 2020, die Sie auch online unter https://www.nintex.com/nintex-partner-awards-2020/ einsehen können, gehören:

Business Acceleration – Auszeichnung von Partnern, die den Ausbau von Subscriptions vorantreiben:

AMER: Boost Strategy Partners, OranguTech Inc. und Synergy Corporate Technologies

APAC: Japan Business Systems Inc., Myriad Technologies und Provoke Solutions NZ Limited

EMEA: Communardo Software GmbH, Data One GmbH und International Software Solutions

Business Excellence – Auszeichnung von Partnern, die die Nintex-Prozessplattform in neuen Unternehmen einführen oder den Ausbau der Plattform bei bestehenden Kunden vorantreiben:

AMER: Carahsoft Technology Corp., DocPoint Solutions und OranguTech Inc.

APAC: Empired Ltd, Japan Business Systems Inc. und Provoke Solutions NZ Limited

EMEA: amexus Informationstechnik GmbH & Co. KG, International Software Solutions und Synergi

Customer Success - Auszeichnung von Partnern, die innovative Projekte mit der Einführung der Nintex-Prozessplattform vorantreiben:

AMER: Abel Solutions LLC, DevFacto Technologies und Protiviti

APAC: Hitachi Solutions Ltd., Insight Enterprises Australia Pty Ltd und Myriad Technologies

EMEA: Data One GmbH, HanseVision GmbH und IPI GmbH – Innovativer Partner im Informationsmanagement

Regional Spotlight - Auszeichnung von Partnern die den regionalen Markt und deren Kunden unterstützen:

AMER: DataBank, Elantis Solutions Inc. und Protiviti

APAC: InfoShare, Ricoh Australia und SXiQ

EMEA: CTG Belgium, IOZ AG und Resemble Systems

Die Gewinner für jede Kategorie werden am Dienstag, den 14. Juli bekannt gegeben. Mehr über das Nintex Partnernetzwerk erfahren Sie unter https://www.nintex.de/partner-uberblick/

Über Nintex

Nintex gilt als globales Vorbild im Prozessmanagement und der Automatisierung. Mehr als 8.000 Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor in 90 Ländern arbeiten mit der Nintex-Plattform, um die Verwaltung, Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter www.nintex.de und sehen Sie, wie Nintex und das globale Partnernetzwerk die Zukunft der intelligenten Prozessautomatisierung (IPA) gestalten.

Die hier erwähnten Produkt- oder Dienstleistungsnamen können geschützte Marken der jeweiligen Inhaber sein.

