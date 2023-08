Die Hain Celestial Group gibt den neuen Standort des weltweiten Hauptsitzes des Unternehmens bekannt

Das Unternehmen wird ein globales „Nabe-und-Speiche"-Arbeitsmodell als Wettbewerbsvorteil nutzen

HOBOKEN, N.J., 3. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Hain Celestial Group (Nasdaq: HAIN), ein führender Hersteller von „Besser für Sie"-Marken, die zu einem gesünderen Leben inspirieren, gab heute den Standort seines neuen Hauptsitzes und sein neues flexibles Arbeitsmodell bekannt. Damit wird angestrebt, als weltweit integriertes Unternehmen einen höheren Mehrwert zu schaffen.

Nachdem ein gründliches Prüfverfahren durchlaufen wurde hat sich Hain für Hoboken, N.J., als das Zentrum der weltweiten Aktivitäten des Unternehmens entschieden. Hoboken stellt die Nabe dar und die Hain-Niederlassungen und Produktionsstandorte in den USA, Kanada, Europa und an anderen internationalen Standorten dienen als „Speichen", an denen die Teammitglieder zusammenkommen und in entscheidenden Zeiten zusammenarbeiten.

„Das Nabe-und-Speiche-Arbeitsmodell von Hain ermöglicht eine breitere Zusammenarbeit im Team und eine größere Vernetzung als globales Unternehmen", sagte Wendy Davidson, Vorstandsvorsitzende der Hain Celestial Group. „Es gibt uns auch die Möglichkeit, die besten Talente zu rekrutieren, unabhängig davon, wo sie ansässig sind".

In Hoboken wird auch das „Innovation Experience Center" (Zentrum zum Erleben von Neuerungen) von Hain angesiedelt sein, in dem Teammitglieder, Kunden und Verbraucher die Produkte von Hain eingehend erkunden, Erkenntnisse über Verbraucher gewinnen und innovative Möglichkeiten für die Zukunft schaffen können. Das Unternehmen wird auch weiterhin die Forschungs- und Entwicklungslaboratorien in seinen Produktionsstätten nutzen, um eine umfassendere Produktentwicklung und eine Expansion zu ermöglichen.

„Unsere Entscheidung für den Hauptsitz ist eine der ersten Maßnahmen, die wir ergreifen, um unsere mehrjährige Transformationsstrategie namens „Hain Reimagined" (Hain neu interpretiert) zu fördern, die wir im Rahmen unseres Investorentags am 13. September vorstellen werden", fügte Davidson hinzu.

Das Gebäude und dessen Standort wurden sorgfältig ausgewählt, um sicherzustellen, dass sie mit dem Ziel des Unternehmens, zu einem gesünderen Leben zu inspirieren, im Einklang stehen.

Zusammenfassung

Hain wird die 12 . Etage des Waterfront Corporate Center, 221 River Street, belegen.

Etage des Waterfront Corporate Center, 221 River Street, belegen. Das Bürogebäude hat die Zertifizierung LEED Gold und eine Zertifizierung von Energy Star erhalten.

Es verfügt über raumhohe Glasfenster mit unversperrtem, weitläufigem Blick auf New York City und den Hudson River .

und den . Der Standort bietet den Mitarbeitern die Nähe zu den zahlreichen Einrichtungen von Hoboken , darunter Spazierwege, Grünflächen, Fitness- und Yoga-Studios sowie beliebte Restaurants und Geschäfte.

, darunter Spazierwege, Grünflächen, Fitness- und Yoga-Studios sowie beliebte Restaurants und Geschäfte. Mitarbeiter und Besucher befinden sich auch in unmittelbarer Nähe zu einer Vielzahl von Möglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel für die Fahrt ins Büro und nach New York City zu nutzen: Das Hauptsitzgebäude ist nur wenige Schritte von den in Hoboken ansässigen Terminals von NJ TRANSIT, PATH, NY Waterway Ferry und Anschlüssen an Light Rail entfernt. Außerdem liegt es nur circa 16 Kilometer (10 Meilen) vom Newark Liberty International Airport entfernt.

Hain plant, das Büro im Herbst 2023 zu eröffnen und freut sich darauf, ein Teil der Gemeinde von Hoboken zu werden.

Informationen zur Hain Celestial Group

Die Hain Celestial Group ist ein globales Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, Menschen, Gemeinschaften und den Planeten durch „Besser für Sie"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren. Seit mehr als 30 Jahren liegt der Schwerpunkt unseres Portfolios an beliebten Marken darauf, eine Ernährung und eine Art von Wohlbefinden zu bieten, die sich positiv auf das Heute und Morgen auswirken. Die Produkte von Hain Celestial mit Hauptsitz in Hoboken, N.J., umfassen die Bereiche Snacks, Baby/Kinder-Nahrung, Getränke, Zubereitung von Mahlzeiten und Körperpflege. Sie werden in über 75 Ländern weltweit vermarktet und verkauft. Zu unseren führenden Marken gehören unter anderem Veggie® (Snacks), Terra® (Chips), Garden of Eatin'® (Snacks), Baby- und Kleinkind-Nahrung von Earth's Best® und Ella's Kitchen®, Celestial Seasonings® (Tee), Getränke auf Pflanzenbasis von Joya® und Natumi®, Greek Gods® (Joghurt), Suppen von Yorkshire Provender®, Cully & Sully® und Covent Garden®, fleischfreie Gerichte von Yves® und Linda McCartney's® (unter Lizenz), natürlicher Sonnenschutz von Alba Botanica® und Körperpflegeprodukte von Live Clean®. Weitere Informationen erhalten Sie auf hain.com und LinkedIn.

