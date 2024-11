Die HFX iQ-Rückenmarkstimulation von Nevro mit KI-Technologie erhält die CE-Zertifizierung in Europa und erweitert die globale Produktpalette

HFX iQ ist das erste und einzige System zur Rückenmarkstimulation (Spinal Cord Stimulation, SCS), das hochfrequente SCS-Landmark-Evidenz mit Erkenntnissen aus Cloud-Daten integriert und damit den Weg für eine personalisierte, datengestützte Patientenversorgung ebnet*

REDWOOD CITY, Kalifornien, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Nevro Corp. (NYSE: NVRO), ein weltweit tätiges Unternehmen für Medizinprodukte, das umfassende, lebensverändernde Lösungen für die Behandlung chronischer Schmerzen anbietet, gab heute bekannt, dass es für sein HFX iQ System zur Rückenmarkstimulation (SCS) die CE-Zertifizierung in Europa erhalten hat. Die CE Kennzeichnung ermöglicht es Nevro, HFX iQ in allen Ländern auf den Markt zu bringen, die diese Zertifizierung anerkennen.

HFX iQ von Nevro bietet maßgeschneiderte Empfehlungen zur Therapieanpassung - auf Grundlage von Patienteneingaben in der HFX-App. Bild mit freundlicher Genehmigung von Nevro Corp.

HFX iQ ist das erste und einzige SCS-System mit künstlicher Intelligenz (KI), das eine auf bahnbrechenden Erkenntnissen basierende Hochfrequenztherapie (10 kHz) mit kontinuierlichen Erkenntnissen aus Cloud-Daten kombiniert, um eine personalisierte Schmerzlinderung zu erreichen.*

„Wir freuen uns sehr über die CE-Zertifizierung für HFX iQ, da sie einen wichtigen Meilenstein auf unserem strategischen Weg zur Marktdurchdringung unserer datenbasierten, KI-gestützten SCS-Therapie darstellt", sagte Kevin Thornal, CEO und Präsident von Nevro. „Patienten in Europa, die unter chronischen Schmerzen leiden, erhalten nun Zugang zu einer individuellen Schmerzlinderung – und können diese Schmerzlinderung über einen längeren Zeitraum beibehalten."

„HFX iQ stellt einen transformativen Fortschritt in der Art und Weise dar, wie wir bei der Behandlung chronischer Schmerzen vorgehen", sagte Dr. Ganesan Baranidharan, Facharzt für Anästhesie und Schmerztherapie am Leeds Teaching Hospital NHS Trust. „Durch den Einsatz von KI-Technologie und datengesteuerter Programmierung – entwickelt auf der Grundlage von Ergebnissen und realen Patientendaten aus über 10 Jahren – hat HFX iQ das Potenzial, nicht nur zur Optimierung der Ressourcen im Gesundheitswesen beizutragen, indem weniger persönliche Programmierung und unnötige Krankenhausbesuche erforderlich sind, sondern auch neue Standards für eine frühere und wirksamere Schmerzbehandlung zu setzen und die Patienten in die Rückenmarkstimulation einzubeziehen."

HFX iQ ist digitalisiert und darauf ausgelegt, die Versorgung zu optimieren, indem es Patientendaten sammelt und den Patienten auf einem personalisierten Behandlungsweg begleitet. Es bietet mehrere entscheidende Vorteile gegenüber anderen SCS-Systemen, wie unter anderem:

Indikationsspezifische HFX Algorithm für Rücken- und Beinschmerzen, nicht-chirurgische therapieresistente Rückenschmerzen, schmerzhafte diabetische Neuropathie, chronische Schmerzen in den oberen Gliedmaßen und im Nacken.

Individuelle Empfehlungen zur Therapieanpassung, die auf den Eingaben der Patienten in der HFX-App beruhen.

Die einzige 10 kHz Therapy, die eine CE-Kennzeichnung für alle wichtigen SCS-Indikationen und Ergebnisse über die Schmerzlinderung hinaus vorweisen kann.

„Mit HFX iQ treten wir in ein neues Zeitalter der patientenorientierten Schmerzbehandlung ein", sagte Prof. Faycal El Majdoub, Leiter der Stereotaxie und funktionellen Neurochirurgie am Krankenhaus Köln-Merheim. „Die Technologie reagiert auf individuelle Schmerzniveaus und passt sich in Echtzeit an die Bedürfnisse der Patienten an, was bedeutet, dass die Patienten auf ihrem Weg zur Schmerzlinderung bestärkt werden. Die Patienten erleben eine verbesserte Lebensqualität mit wenigen Unterbrechungen, sodass sie ihr Leben mit Zuversicht und weniger Abhängigkeit von klinischen Eingriffen zurückerobern können. HFX iQ definiert wahrhaftig neu, was im Bereich der langfristigen Schmerzlinderung möglich ist."

HFX iQ beginnt mit dem Programm, das am ehesten eine Schmerzlinderung bietet, und nutzt dazu den HFX Algorithm, der aus mehr als 20 Millionen Datenpunkten und 80.000 implantierten Patienten erstellt wurde.1 HFX iQ kombiniert klinische Eingaben, wie Schmerzlinderung und Schmerzbewertung, mit Eingaben zur Lebensqualität (Quality of Life, QoL) wie Schmerzmittel und Änderungen des Aktivitätsniveaus, um für jeden Patienten eine individuelle Programmeinstellung zu ermöglichen.2 HFX iQ kann sowohl niederfrequente als auch die proprietäre 10 kHz Therapy von Nevro programmieren und bietet somit die größte Bandbreite an Frequenzen aller SCS-Systeme auf dem Markt .

Das Senza HFX iQ-System besteht aus dem implantierbaren HFX iQ-Impulsgeber (Implantable Pulse Generator, IPG), dem HFX-Teststimulator und der HFX-App. Mit einem neuen Bluetooth®-fähigen IPG, der aktualisierbar ist und direkt mit der HFX-App verbunden werden kann, hat jeder Patient die Möglichkeit, Bewertungen in sein Smartphone einzugeben und dann in Echtzeit Programmanpassungen zu erhalten.

Zusätzlich zur CE-Kennzeichnung erhielt HFX iQ 2022 die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA).

Nevro wird das HFX iQ-System ab dem ersten Quartal 2025 in ausgewählten europäischen Ländern anbieten.

Weitere Informationen zu HFX iQ finden Sie unter http://nevro.com/German/arzte/Product-HFX-iQ.

* Der HFX iQ Algorithm ist ein hochentwickeltes Programmiersystem, das Therapieempfehlungen bereitstellt und die Rolle des Arztes ergänzen soll.

Die Patienten verwendeten ein Senza-, Senza II- oder Omnia-Gerät mit 10 kHz Therapy.

Über Nevro

Nevro hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Medizinprodukte, das sich der Bereitstellung umfassender, lebensverändernder Lösungen verschrieben hat, die immer wieder neue Maßstäbe für nachhaltige Behandlungsergebnisse bei chronischen Schmerzen setzen. Das Unternehmen begann mit dem einfachen Ziel, mehr Patienten mit starken Schmerzen zu helfen, und entwickelte seine firmeneigene 10 kHz Therapy, eine evidenzbasierte, nicht-pharmakologische Innovation, die das Leben von mehr als 115.000 Patienten auf der ganzen Welt verändert hat. Die umfassende HFX-Plattform für die Rückenmarkstimulation (SCS) von Nevro umfasst das Senza SCS-System und Support-Services für die Behandlung von chronischen Schmerzen im Rumpf und in den Gliedmaßen sowie von schmerzhafter diabetischer Neuropathie.

Nevro hat kürzlich eine minimalinvasive Behandlungsoption für Patienten in den USA eingeführt, die unter chronischen Schmerzen im Iliosakralgelenk („IS-Gelenk") leiden, und bietet nun das umfassendste Produktportfolio im Bereich der ISG-Gelenkfusion an, das auf die Präferenzen von Ärzten und die unterschiedlichen Bedürfnisse von Patienten zugeschnitten ist, um die Ergebnisse und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Senza, Senza II, Senza Omnia und HFX iQ sind die einzigen SCS-Systeme, welche die von Nevro entwickelte 10 kHz Therapy bieten. Die einzigartigen Support-Services von Nevro stellen jedem Patienten während seiner Schmerztherapie einen HFX Coach zur Seite und versorgen jeden Arzt mit den Erkenntnissen von Nevrocloud™ für ein verbessertes Patienten- und Praxismanagement.

SENZA, SENZA II, SENZA OMNIA, OMNIA, HF10, das HF10-Logo, 10 kHz Therapy, HFX, das HFX-Logo, HFX iQ, das HFX iQ-Logo, HFX Algorithm, HFX CONNECT, das HFX Connect-Logo , HFX ACCESS, das HFX Access-Logo, HFX COACH, das HFX Coach-Logo, Nevrocloud, RELIEF MULTIPLIED, HFX AdaptivAI, das X-Logo, NEVRO und das NEVRO-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Nevro Corp. Patente für Senza HFX iQ und andere Produkte von Nevro sind unter Nevro.com/patents aufgeführt. Bluetooth® und das Bluetooth-Symbol sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Wenn Sie mehr über Nevro erfahren möchten, besuchen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook, und Instagram.

