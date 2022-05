Die Neolith Living Gallery Madrid öffnet ihre Pforten im Herzen der Hauptstadt

Nach dem Ausstellungskonzept, das einer Kunstgalerie ähnlich ist, dient der neue Raum als Informations- und Kundendienstzentrum für Architekten, Innenrichter, Designer und die allgemeine Öffentlichkeit.

Ein Ort der Inspiration für die Schaffung einzigartiger Räume und außergewöhnliche Erfahrungen, der damit zu einem Bezugspunkt in der spanischen Hauptstadt werden wird.

MADRID, 26. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Neolith, der Weltmarktführer im Bereich der Oberflächen aus gesintertem Stein, hat die Pforten seiner neuen und disruptiven Einrichtung in Madrid an einem der elegantesten Standorte der Stadt geöffnet: Alcalá, 94. Neolith Living Gallery Madrid ist entstanden, damit unsere Besucher die Kunst entdecken können, die sich hinter den Neolith-Materialien verbergen und darüber hinaus zu einer einzigartigen experimentellen Umgebung machen. Ein Treffpunkt, an dem Kunden und Fachleute ihre eigenen Projekte als einzigartiges Erlebnis schaffen können.