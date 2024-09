Die renommierten und preisgekrönten ESR Versteck Ständer Hülle vereinen Stil, Funktionalität und Strapazierfähigkeit und ermöglichen es iPhone Nutzern, ihre Geräte zu schützen, ohne Kompromisse beim Design einzugehen.

WILMINGTON, Del., 10. September 2024 /PRNewswire/ -- ESR, eine preisgekrönte Marke und die meistverkaufte MagSafe Zubehörmarke auf Amazon, freut sich, die Markteinführung seiner neuesten iPhone 16 Hüllen bekannt zu geben, die auf dem preisgekrönten Versteck Ständer Design basieren. Die neue Produktreihe umfasst das Classic Hybrid Hülle mit Versteck Ständer, die Cloud Weiche Hülle mit Versteck Ständer und die brandneue Cyber Panzer Hülle mit Versteck Ständer. Kombiniere diese Hüllen mit der Armorite® Displayschutzfolie für unübertroffenen Schutz deines Geräts.

Die neue Generation der ESR Ständer Hüllen für die iPhone 16 Serie

"Versteck Ständer ist eine revolutionäre Handyhülle von ESR, die ein verbessertes Seherlebnis bietet und gleichzeitig kabellos mit MagSafe auflädt", sagt Tim Wu, CEO von ESR. "In der heutigen Welt sind unsere Smartphones unverzichtbar für Arbeit und Freizeit. Angesichts der Popularität von MagSafe und der zunehmenden Nutzung von Videos ist eine Hülle, die beides vereint, ein echter Gewinn. Genau hier kommt Versteck Ständer ins Spiel."

Unbegrenzt MagSafe, optimaler Schutz

Die Versteck Ständer Kollektion von ESR wurde speziell für die iPhone 16 Serie entwickelt und definiert neu, was eine Handyhülle bieten kann. Mit ihrem eleganten Design und der dünnen, aber robusten Bauweise bietet sie zuverlässigen Schutz, ohne auf schnelle MagSafe Ladegeschwindigkeiten zu verzichten. Das herausragende Merkmal ist der genial gestaltete Ständer, der sich nahtlos um das Kameramodul falten lässt. Wenn er nicht verwendet wird, schließt er bündig mit dem Gehäuse ab und dient als Schutz für die Kamera, sodass er bei der Verwendung von MagSafe Zubehör wie Ladegeräten, Wallets oder Powerbanks nicht im Weg ist.

Bei Bedarf lässt sich der Ständer mühelos ausklappen und in einen stabilen Ständer mit einem einstellbaren Betrachtungswinkel von 15° bis 85° verwandeln - perfekt für freihändiges Fernsehen, Streaming, Spiele oder Videoanrufe. Dieses clevere Design ermöglicht eine vollständige Funktionalität ohne Beeinträchtigung des dünnen Profils oder der MagSafe Kompatibilität.

Classic Hybrid Hülle mit Versteck Ständer: Diese Hülle kombiniert dünnes Design mit ultimativer Strapazierfähigkeit und verfügt über eine 1,6 mm dünne Rückseite und eine stoßabsorbierende Struktur, die die Schutzstandards des Militärs übertrifft. Air Guard Ecken, ein 1,2 mm hoher Displayrand und ein 0,7 mm hoher Kameraschutz schützen dein iPhone 16 aus jedem Winkel. Jetzt in 6 Farben auf Amazon erhältlich.

Cloud Weiche Hülle mit Versteck Ständer: Diese aus hochwertigem Flüssigsilikon gefertigte Hülle bietet ein luxuriöses Gefühl und hervorragenden Schutz. Seine 5-lagige Struktur widersteht Stürzen aus bis zu 3,35 m, und der starke 1.400 g Magnetverschluss garantiert einen sicheren Halt. Jetzt in 5 Farben auf Amazon erhältlich.

Cyber Panzer Hülle mit Versteck Ständer: Das robuste 3-schichtige Design dieser Hülle bietet ultimativen Sturzschutz und hält Stöße aus einer Höhe von bis zu 3 Metern aus. Ein starker Magnetverschluss mit 1.500 g - mehr als doppelt so stark wie bei den meisten Apple MagSafe Hüllen - sorgt dafür, dass dein Gerät in jeder Situation sicher ist. Jetzt in 8 Farben bei Amazon erhältlich.

Armorite® Displayschutzfolie mit UltraFit Ablage

Als Ergänzung zu den Versteck Ständer Hüllen stellt ESR die Armorite® Displayschutzfolie vor, die aus ultrastarkem 9H Glas mit einem dreifachen Verstärkungsprozess hergestellt wird und bis zu 50 kg Kantendruck standhält. Die innovative UltraFit Ablage sorgt für eine perfekte Passform mit automatischer Staubentfernung und elektrostatischer Adsorption und macht das Anbringen einfacher denn je.

Neben Hüllen und Displayschutzfolien für die neue iPhone 16 Serie bietet ESR eine Reihe weiterer Schutzlösungen für die neuen AirPods 4 an. Die Cyber FlickLock Hülle (HaloLock) verfügt über einen innovativen magnetischen Öffnungsmechanismus, der dank der versetzten Magnetanordnung eine mühelose einhändige Bedienung ermöglicht, während die Orbit Hybrid Hülle (HaloLock) mit seinem 1.100g schweren Magnetverschlussdeckel einen starken Sturzschutz bietet, um die AirPods sicher und geschützt zu halten.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Die ESR Versteck Ständer Hüllen für die iPhone 16 Serie - Classic Hybrid Hülle, Cloud Soft Hülle und Cyber Tough Hülle - sind ab heute zu Preisen ab €23,99 erhältlich. Entdecken Sie die gesamte iPhone 16 Kollektion von ESR sowie das Angebot an MagSafe-Ladegeräten und Zubehör auf der offiziellen ESR Webseite oder bei Amazon.

Über ESR: 15 Jahre vertrauenswürdige Reputation

ESR wurde 2009 gegründet und hat mittlerweile 100 Millionen Nutzer weltweit. ESR ist eine führende Marke für technisches Zubehör. Von Hüllen, die mehr als nur schützen, bis hin zu kabellosen Ladegeräten, die die Möglichkeiten von MagSafe neu definieren - wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Nutzung von Technologie einfacher zu machen.

