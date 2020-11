Die Philippinen Führen Neue Marke Zur Internationalen Investitionsförderung Ein, Die Die Anpackmentalität Des Landes Hervorhebt

Die branchen- und marktübergreifende Kampagne „Make It Happen in the Philippines" stellt die Philippinen als führenden und angesehenen Standort in Asien für wachsende Unternehmen vor

MANILA, Philippinen, 24. November 2020 /PRNewswire/ -- Das philippinische Board of Investments (BOI) stellt heute, den 24. November 2020, eine neue Marke sowie Kampagne für die internationale Investitionsförderung mit dem Titel "Make It Happen in the Philippines" vor, die darauf abzielt, Investitionen auf den Philippinen anzuziehen, indem ihr Potential als ideales Geschäftsziel in Asien hervorgehoben wird.

Die Kampagne bekräftigt die talentierten und belastbaren Humanressourcen sowie die Anpackmentalität des Landes und unterstreicht ihre Stärke und Anpassungsfähigkeit auch in schwierigen Zeiten. Die Kampagne „Make It Happen" wurde gemeinsam mit der Regierung des Vereinigten Königreichs und ihrem Investitionsförderungsprogramm entwickelt.

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds prognostizieren eine V-förmige Erholung der philippinischen Wirtschaft, die im Jahr 2021 um bis zu 6,8 % ansteigen wird. Die gut ausgebildeten und englischsprachigen Arbeitskräfte, der Reichtum an natürlichen Ressourcen, der starke inländische Verbrauchermarkt und die günstige Lage in Südostasien unterstreichen die wichtigsten Wettbewerbsvorteile des Landes. Die Philippinen konzentrieren sich auf eine rasche Industrialisierung und die Entwicklung der Infrastruktur als wichtige wirtschaftliche Triebkräfte, die viele Möglichkeiten für ausländische Beteiligung bieten.

Das Wachstum des philippinischen Marktes wurde durch das Potenzial in den Bereichen Elektronikfertigung, Automobile, Luft- und Raumfahrt, IT und Gesundheit vorangetrieben. Darüber hinaus hat dieses Wachstum globale Unternehmen wie Siemens AG, Dyson, Mitsubishi und Lufthansa Technik dazu veranlasst, eine lokale Basis aufzubauen.

Die von der philippinischen Zentralbank veröffentlichten Daten zeigten, dass trotz der Gesundheitskrise die Zahlen der internationalen Direktinvestitionen eine steigende Tendenz aufwiesen und im Vergleich zum Vorjahr von Monat zu Monat zunahmen. Das Wachstum der internationalen Direktinvestitionen stieg im Mai 2020 von nur 289 Millionen US-Dollar im Mai 2019 auf 402 Millionen US-Dollar und verzeichnet damit einen Anstieg von 39,10 %. Im Juni 2020 stiegen die Zahlen für internationale Direktinvestitionen um 7,13 % von 449 Millionen US-Dollar auf 481 Millionen US-Dollar. Auch im Juli 2020 wurde ein signifikantes Wachstum von 35 % auf 797 Millionen US-Dollar verzeichnet, gegenüber nur 590 Millionen US-Dollar im gleichen Monat des Vorjahres. Die internationalen Direktinvestitionen für die Philippinen werden im Jahr 2021 voraussichtlich 7,0 Mrd. US-Dollar erreichen.

Die Marke „Make It Happen in the Philippines" wird mit einer Reihe von maßgeschneiderten Werbematerialien für das digitale, Social Media-, Event- und Print-Marketing zum Leben erweckt. Eine neue mehrsprachige digitale Investitionsplattform – www.philippines.business – wurde bereits eingeführt. Diese erleichtert es den Investoren, Kontakt mit den Investmentspezialisten des philippinischen BOI aufzunehmen.

Der Handelsminister der Philippinen und Vorsitzende des BOI Ramon M. Lopez sagte: „Vor einem schwierigen globalen wirtschaftlichen und geschäftlichen Hintergrund unterstreicht die neue Kampagne ‚Make It Happen in the Philippines' unsere anhaltende Stärke als Ziel für internationale Investitionen und unsere Widerstandsfähigkeit angesichts beispielloser Herausforderungen.

Die Philippinen sind nach wie vor ein wichtiger Standort, um Geschäfte in der Welt zu tätigen. Sie werden als eine der führenden Volkswirtschaften Asiens und als einer der am schnellsten wachsenden Schwellenmärkte anerkannt.

Angesichts der aktuellen Gesundheitskrise, die sich auf die Weltwirtschaft auswirkt, haben wir schnell gehandelt und eine Reihe von Anreizen geschaffen und Maßnahmen ergriffen, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und die Auswirkungen von COVID-19 für Unternehmen abzuschwächen. Die Anpackmentalität sowie eine dienstleistungsorientierte Unternehmensethik positionieren die Philippinen gut für die Zukunft", sagte Minister Lopez.

Unterdessen erklärte Daniel Pruce, der Botschafter des Vereinigten Königreichs auf den Philippinen: „Die Philippinen sind ein wichtiger Wirtschaftspartner für das Vereinigte Königreich. Die Einführung der ersten nachhaltigen, branchen- und marktübergreifenden Marke der Philippinen soll den Zufluss von internationalen Direktinvestitionen fördern und die Bedeutung internationaler Partnerschaft und Zusammenarbeit bei der Unterstützung des Wirtschaftswachstums und der Befähigung der Menschen stärken.

Diese anschauliche neue Marke für Investitionen unterstreicht, dass die Philippinen ein großartiger Ort für Geschäftstätigkeiten sind", sagte Botschafter Pruce. „Die Regierung des Vereinigten Königreichs ist erfreut, mit dem philippinischen BOI bei dieser Kampagne zusammenzuarbeiten, da sie die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den Philippinen demonstriert", fügte der britische Diplomat hinzu.

Bedeutende ausländische Investoren haben ebenfalls ihre Einsichten und Erfahrungen bei der Geschäftstätigkeit auf den Philippinen mitgeteilt und dabei hervorgehoben, wie die Unterstützung der Regierung und das Markenzeichen „Make It Happen" der philippinischen Mentalität ihre Erfolge möglich gemacht haben, selbst inmitten einer beispiellosen Pandemie.

Die Kampagne wurde auf internationalen Märkten getestet und fand bei Investoren in China, den USA und dem Vereinigten Königreich positive Resonanz. Die neue Marke für Investitionen ist im Begriff, die Hauptstrategie der Philippinen zu werden, um internationale Direktinvestitionen anzuziehen.

Die Markenkampagne wurde heute offiziell bei einer virtuellen Veranstaltung für die internationale Geschäftswelt vorgestellt, die gemeinsam vom philippinischen Handelsminister Lopez, dem geschäftsführenden Leiter des philippinischen BOI, Ceferino Rodolfo, und dem Botschafter des Vereinigten Königreichs auf den Philippinen, Daniel Pruce, ausgerichtet wurde.

Für weitere Informationen über Initiativen und Perspektiven der Kampagne „Make It Happen in the Philippines" sind Investoren eingeladen, die digitale Plattform zu besuchen und mit dem Board of Investments unter www.philippines.business Kontakt aufzunehmen.

Über das philippinische Board of Investments:

Das philippinische Board of Investments (BOI), eine dem Ministerium für Handel und Industrie unterstellte Behörde, ist die führende Regierungsbehörde, die für die Förderung von Investitionen auf den Philippinen verantwortlich ist. Das BOI übernimmt die Führung bei der Förderung von Investitionen und unterstützt philippinische sowie ausländische Investoren dabei, sich in wünschenswerte Bereiche wirtschaftlicher Aktivitäten zu wagen und dort erfolgreich zu sein. Das BOI ist eine zentrale Anlaufstelle für die Geschäftstätigkeit auf den Philippinen. Weitere Informationen zu den Investitionsmöglichkeiten auf den Philippinen erhalten Sie unter www.philippines.business

