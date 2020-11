Les Philippines Lancent Une Nouvelle Marque De Promotion Des Investissements Internationaux En Mettant En Valeur Leur Potentiel De Réussite

Il s'agit d'une campagne multi-secteurs et multi-marchés : l'initiative « Make It Happen in the Philippines » présente les Philippines comme une destination de choix en Asie pour les entreprises en pleine croissance

MANILLE, Philippines, 24 novembre 2020 /PRNewswire/ -- le Comité d'investissements des Philippines (BOI ; Board of Investments) lance ce 24 novembre 2020 l'initiative « Make It Happen in the Philippines ». Cette nouvelle marque, accompagnée d'une campagne de promotion des investissements internationaux, vise à attirer les investisseurs aux Philippines en mettant en lumière le potentiel de ce pays en tant que destination commerciale idéale en Asie.

La campagne insiste sur la présence d'une main-d'œuvre nationale hautement compétente et résiliente. Elle met également en valeur la mentalité du pays, axée sur la réussite, soulignant dans le même temps sa force et son adaptabilité même en période d'adversité. La campagne « Make It Happen » a été élaborée en partenariat avec le Programme de soutien aux investissements du gouvernement britannique.

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international prévoient une reprise rapide (courbe en V) pour l'économie philippine, avec un rebond pouvant atteindre 6,8 % en 2021. La main-d'œuvre hautement qualifiée et anglophone du pays, ses ressources naturelles abondantes, son solide marché domestique en matière de consommation et sa situation stratégique en Asie du Sud-Est accentuent encore ses principaux avantages concurrentiels. Les Philippines se concentrent sur l'industrialisation rapide et le développement des infrastructures en tant que moteurs économiques essentiels, présentant de fait de nombreuses opportunités de participation étrangère.

La croissance philippine repose en grande partie sur ses capacités dans les domaines de la fabrication de produits électroniques, l'automobile, l'aérospatiale, l'informatique et la santé. Elle a également incité des entreprises internationales comme Siemens AG, Dyson, Mitsubishi et Lufthansa Technik à s'établir sur place.

Les données publiées par la Banque centrale des Philippines ont montré que malgré la crise sanitaire, les chiffres des investissements directs à l'étranger (IDE) ont connu une trajectoire ascendante, en hausse d'un mois sur l'autre par rapport à l'année précédente. En mai 2020, la croissance des IDE a atteint 402 millions de dollars US, contre seulement 289 millions de dollars US en mai 2019, soit 39,10 % d'augmentation. En juin 2020, les IDE ont augmenté de 7,13 %, passant de 449 millions de dollars US à 481 millions de dollars US. Une croissance significative de 35 % a également été enregistrée en juillet 2020 : les IDE se sont chiffrés à 797 millions de dollars US, contre seulement 590 millions de dollars US au cours du même mois l'année précédente. Les IDE aux Philippines devraient atteindre 7 milliards de dollars US en 2021.

La marque « Make It Happen in the Philippines » sera concrétisée par divers supports de documentation marketing personnalisés, qu'il s'agisse de contenus au format numérique ou papier, d'une présence sur les réseaux sociaux ou encore d'événements. Une nouvelle plateforme d'investissement numérique multilingue, https://philippines.business/fr/, a déjà été lancée. Elle facilite la mise en relation entre investisseurs et spécialistes des investissements rattachés au BOI.

Ramon M. Lopez, ministre philippin du Commerce et président du BOI, a déclaré : « Dans un contexte économique et commercial difficile à l'échelle mondiale, la nouvelle campagne "Make It Happen in the Philippines" met en lumière notre vigueur constante en tant que destination de choix pour les investissements étrangers, ainsi que notre résilience face à des défis sans précédent. »

« Les Philippines demeurent un endroit crucial pour faire des affaires dans le monde. Le pays est reconnu comme l'une des économies les plus importantes d'Asie et comme l'un des marchés émergents à la croissance la plus rapide. »

« La crise sanitaire actuelle affecte l'économie mondiale : nous avons donc agi rapidement en mettant en place une série d'incitations et de mesures afin de maintenir la simplicité des activités commerciales et d'atténuer l'impact de la Covid-19 pour les entreprises. Notre mentalité, axée sur l'effort et la réussite, ainsi que notre éthique commerciale orientée vers les services, placent les Philippines en bonne position pour l'avenir », a poursuivi le ministre Lopez.

En parallèle, Daniel Pruce, ambassadeur du gouvernement britannique aux Philippines, a renchéri : « Les Philippines sont un partenaire économique important pour le Royaume-Uni. Le lancement de la première marque durable multi-secteurs et multi-marchés des Philippines est conçu pour stimuler les entrées d'IDE. Il renforce l'importance du partenariat et de la coopération sur le plan international pour aider les économies à se développer et les populations à prospérer.

Cette emblématique nouvelle marque d'investissements met en valeur l'idée suivante : les Philippines sont un endroit idéal pour faire des affaires », a conclu l'ambassadeur Pruce. « Le gouvernement britannique est ravi de travailler avec le BOI sur cette campagne, car il témoigne de la relation économique étroite entre le Royaume-Uni et les Philippines », a ajouté le diplomate britannique.

De grands investisseurs étrangers ont également fait part de leur avis et de leurs expériences en matière d'activités commerciales aux Philippines, soulignant la manière dont le soutien du gouvernement et la mentalité « Make It Happen » caractéristique de ce pays leur ont permis de concrétiser leur réussite, même dans un contexte de pandémie sans précédent.

La campagne a été testée sur les marchés internationaux et a reçu des retours positifs de la part des investisseurs situés en Chine, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La nouvelle marque d'investissements est sur le point de devenir la principale stratégie des Philippines pour attirer les entrées d'IDE.

La campagne de la marque a été officiellement dévoilée aujourd'hui lors d'un événement virtuel organisé par M. Lopez, ministre du Commerce des Philippines, Ceferino Rodolfo, directeur général du BOI, et Daniel Pruce, ambassadeur britannique aux Philippines.

Pour de plus amples informations sur les initiatives et les perspectives liées au programme « Make It Happen in the Philippines », les investisseurs sont invités à visiter la plateforme numérique qui lui est consacré et à s'adresser au Comité d'investissements à l'adresse https://philippines.business/fr/.

À propos du Comité d'investissements des Philippines :

Le Comité d'investissements des Philippines (BOI ; Board of Investments), un organisme rattaché au ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI ; Department of Trade and Industry), est l'agence gouvernementale responsable de la promotion des investissements aux Philippines. En prenant l'initiative de promouvoir les investissements, le BOI aide les investisseurs philippins et étrangers à se lancer et à prospérer dans des domaines d'activités économiques attractifs. Le BOI est l'entité incontournable pour faire des affaires aux Philippines. Pour en savoir plus sur les opportunités d'investissement aux Philippines, rendez-vous sur le site https://philippines.business/fr/

