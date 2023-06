Die Profol GmbH erzielt nach der Einführung von Fiix CMMS erhebliche betriebliche und nachhaltige Verbesserungen

Computerized Maintenance Management System ersetzt manuelle Prozesse, um Abläufe zu optimieren, Abfall zu reduzieren und die Qualität zu steigern

DÜSSELDORF, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ,das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass die Profol GmbH – der erste deutsche Anwender des cloudbasierten, KI-gestützten Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) von Fiix – bereits deutliche Verbesserungen bei seinen Instandhaltungsaktivitäten erzielen und in Zuge dessen auch die Qualität sowie Betriebsabläufe optimieren konnte.

Die Profol GmbH ist auf die Herstellung von hochwertigen Polypropylen-Cast-Folien (englisch: Cast Polypropylene, kurz: CPP) für verschiedene Anwendungsbereiche, darunter die Automobilindustrie, das Bauwesen, im Bereich elektronischer Anwendungen, bei Bodenbelägen, Möbeln und Verpackungen, spezialisiert.

Die Profol GmbH ist auf die Herstellung von hochwertigen Polypropylen-Cast-Folien (englisch: Cast Polypropylene, kurz: CPP) für verschiedene Anwendungsbereiche, darunter die Automobilindustrie, das Bauwesen, im Bereich elektronischer Anwendungen, bei Bodenbelägen, Möbeln und Verpackungen, spezialisiert. Das Unternehmen ist stolz auf dessen Qualität, individuellen Kundenlösungen sowie dessen starke Kundenbindung und ist Preisträger in den Bereichen Wiederverwertbarkeit, Monomateriallösungen und Nachhaltigkeit.

Profol hat erkannt, dass viele der unternehmensinternen Instandhaltungsaktivitäten vereinfacht und optimiert werden können. Deshalb führte das Unternehmen die Fiix CMMS-Plattform ein, um betriebliche Leistungen sowie das Qualitätsniveau zu verbessern. Hierzu werden wichtige betriebliche Daten für die Managementüberwachung und Prozessverbesserung gesammelt, analysiert und weitergegeben. Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen unter Verwendung von FiiX auch nachhaltiger zu wirtschaften, indem Reparaturarbeiten beschleunigt, die Menge an anfallendem Abfall reduziert und infolgedessen auf die zahlreichen manuellen Protokolle verzichtet werden konnte.

Malte Dieckelmann, Vice President Enterprise Software Sales, EMEA, Rockwell Automation, erklärt hierzu: „Profol ist ein perfektes Beispiel dafür, zu was Fiix alles im Stande ist. Indem wir die richtigen Daten extrahieren und sie anschließend denjenigen zur Verfügung stellen, die mit diesen Daten am meisten bewirken können, hat Profol seine Wartungsaktivitäten revolutioniert, indem es Ineffizienzen und Planungsprobleme beseitigen konnte, die mit einer Vielzahl an manuellen Prozessen verbunden sind."

Hannes Becker, stellvertretender technischer Manager und Fiix-Produktleiter bei Profol, bekräftigt: „Seit der Einführung der Fiix-Software für das Instandhaltungsmanagement, konnten wir erhebliche Verbesserungen in Bezug auf die Reparaturdauer, Qualität, Nachhaltigkeit sowie hinsichtlich der Abfallreduzierung erzielen. Vor dem Einsatz der Software waren wir mit zahlreichen Problemen konfrontiert, wie beispielsweise der zeitaufwändigen Suche nach Ersatzteilen oder dem Mangel an umfassenden Informationen über die Geräte. Mit der Einführung von Fiix jedoch, werden die Suchzeiten drastisch reduziert, sowie eine bessere Ausrichtung der Geräte und vereinfachte Instandhaltungsprozesse bewerkstelligt."

Langfristig strebt Profol eine Automatisierung der Ersatzteilbeschaffungsprozesse und die Integration von Fiix in die bereits bestehenden ERP- und MES-Systeme an, um die Prozesse im Instandhaltungsmanagement weiter zu optimieren und somit die Effizienz im gesamten Unternehmen zu steigern.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin und beschäftigt rund 28.000 Problemlöser, die unseren Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com

Informationen zur Profol GmbH

Ob Büroartikel, Bodenbeläge, Möbelfolien, Verpackungen oder Automobilteile – die Profol GmbH, ein inhabergeführtes Unternehmen, ist Weltmarktführer für umweltfreundliche und nachhaltige Polypropylen-Cast-Folien sowie Leichtbau-Verbundwerkstoffe aus glasfaserverstärkten Kunststoffen. In unserer facettenreichen Branche denken wir anders und sind neugierig auf innovative Produkte und spannende Projekte. Von Iowa bis Guangzhou – Profol betreibt an sieben Standorten in Europa, Nordamerika und Asien einige der modernsten Gussextrusionsanlagen der Welt. Mit 550 Mitarbeitern produzieren wir mehr als 100.000 Tonnen Polypropylen-Cast-Folien und -Verbundstoffe pro Jahr. Weitere Informationen über uns und unsere Produkte finden Sie auf unserer Website unter www.profol.de

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2129305/Profol_Fiix_PR___Werk2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

SOURCE Rockwell Automation