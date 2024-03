Die sechste Alma Academy in Barcelona war ein voller Erfolg mit Teilnehmern aus 37 Ländern

CAESAREA, Israel, 6. März 2024 /PRNewswire/ -- Alma Lasers, ein Unternehmen der Sisram Medical und weltweit führender Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, freut sich, die erfolgreiche Durchführung der sechsten weltweiten Alma Academy bekannt zu geben. Fast 400 Ärzte aus 37 Ländern der Welt nahmen an dieser einzigartigen Weiterbildungs-Veranstaltung für Ästhetik-Experten teil, die vom 1. bis 4. März in Barcelona stattfand.

A world-class expert panel discussing Skin Rejuvenation treatments during the first day of the Alma Academy event (Credit: Cmedia Group)

Das renommierte globale Branchentreffen, das als führendes professionelles Weiterbildungs-Event in der ästhetischen Industrie anerkannt ist, brachte 16 Weltklasse-Experten aus der gesamten Branche zusammen, um die neuesten Methoden und Erkenntnisse auf dem Gebiet der medizinisch-ästhetischen Spitzentechnologie anhand echter Fallbeispiele zu diskutieren. Zu den namhaften Rednern gehörten Prof. Dr. Ofir Artzi und Prof. Dr. Moshe Lapidot aus Israel, Dr. Munir Somji aus Großbritannien, Dr. Sachin Dhawan aus Indien und Dr. Tiago Baptista Fernandes aus Portugal. Die Themen reichten von der Hautverjüngung mittels Laser und anderen energiebasierten Verfahren bis hin zur Behandlung schwieriger Hautprobleme, Narbentherapie und Körperkonturierung. Zu den Teilnehmern gehörten Dermatologen, Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie, Gynäkologen und andere Spezialisten für die ästhetische Lasermedizin.

Die Veranstaltung umfasste Live-Demonstrationen mit den preisgekrönten Systemen von Alma wie dem Flaggschiff Alma Harmony XL Pro, einer Multitechnologie-Plattform für zahlreiche verbreitete ästhetische Indikationen, Alma Hybrid, dem bahnbrechenden kombinierten Laser zur Hautverjüngung und Narbenbehandlungen sowie Alma PrimeX, der Radiofrequenz- und Ultraschall-Technologie der Spitzenklasse für Body & Face Contouring, Hautstraffung u.v.m..

Die Alma Academy und bietet Fachleuten eine exklusive Gelegenheit, sich in ihrem Fachgebiet an der Seite von Branchenführern weiterzubilden, auszutauschen und über neueste Trends zu diskutieren. Die Veranstaltung, die an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt stattfindet, z.B. in Griechenland, Nordamerika, Spanien, Dubai und Italien, versammelt jedes Jahr weltweit führende Experten auf dem Gebiet der medizinischen Ästhetik, die ihre neuesten Forschungsergebnisse und echten Fälle vorstellen. Für den deutschsprachigen Raum veranstaltet die Alma Lasers GmbH mit Sitz in Nürnberg zudem bereits seit rund 20 Jahren regelmäßig deutschsprachige Weiterbildungs-Events mit ca. 150 Teilnehmern, zuletzt im November 2023 auf Schloss Hohenkammer bei München.

Über Alma Lasers

Alma ist ein weltweit führender Hersteller von ästhetischen und chirurgischen Lösungen und bietet ganzheitliche Spitzentechnologien wie Laser- sowie lichtbasierte RF-, Plasma- und Ultraschalltechnologien. Mit Almas Technologien bieten Ärzte und andere Anwender ihren Patienten sichere, wirksame und mitunter lebensverändernde Behandlungen auf Basis modernster und klinisch bewährter Lösungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzen die mehrfach preisgekrönten Systeme von Alma Maßstäbe in der medizinisch-ästhetischen Industrie, sowohl in Bezug auf klinische Spitzenleistungen als auch in Bezug auf Innovationskraft & Design.

