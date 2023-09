Die Stadt Medina stellt den ersten „Leitfaden für Medina-Erlebnisse" vor

Der „Leitfaden für Medina-Erlebnisse" stellt einen drastischen Wandel in der Stadtplanung und -entwicklung dar.

LAUSANNE, Schweiz, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Stadt Medina hat es wieder einmal bewiesen: Ihr Engagement, Innovationen in den Dienst ihrer Einwohner und Besucher zu stellen, steht im Mittelpunkt all ihrer Bemühungen. Taten, nicht nur Worte.

A citizen enjoying the City of Madinah

Mit dem Ziel, einen einzigartigen Rahmen für die Umgestaltung des städtischen Lebens in den Städten zu schaffen, hat die Entwicklungsbehörde der Region Al-Madinah (MDA) einen bahnbrechenden „Leitfaden für Medina-Erlebnisse" herausgegeben. Ein innovativer und umfassender Leitfaden, der alle Erlebnisse und täglichen Gewohnheiten der Bewohner und Besucher von Medina aufzeigt und gestaltet. Der „Leitfaden für Medina-Erlebnisse" stellt einen drastischen Wandel in der Stadtplanung und -entwicklung dar, der über die traditionellen Stadtplanungsstrategien hinausgeht, indem er die Gewohnheiten und täglichen Erfahrungen der Bevölkerung in lebendige und interaktive Erlebnismodelle umwandelt und so zu einem umfassenden Ansatz beiträgt, der sich auf die Interaktion zwischen der Stadt, ihren Bewohnern und Besuchern konzentriert.

Der Leitfaden integriert harmonisch die Erfahrungen von Behörden, Wirtschaft, Unternehmertum, Einwohnern und Besuchern der Stadt, indem er gemeinsame gestalterische Orientierungspunkte schafft, die als Brücke zwischen den Beteiligten dienen, um die Lebensqualität der Einwohner von Medina zu verbessern, die Erfahrungen der Besucher zu bereichern und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Medina im Vergleich zu anderen Städten beizutragen.

Der Leitfaden stärkt auch die Position von Medina weltweit bei der Gestaltung von Stadterlebnissen und städtischer Innovation, da es die erste Stadt ist, die einen umfassenden Leitfaden für verschiedene Erlebnisse entwickelt hat, der alle Nutzungen und Orte der Stadt abdeckt und auf der direkten Interaktion von Einwohnern und Besuchern beruht.

Informationen zu Medina City

Medina, offiziell Al Madinah Al Munawarah, was wörtlich „Die erleuchtete Stadt" bedeutet, ist die zweitheiligste Stadt des Islam und die Hauptstadt der Provinz Medina in Saudi-Arabien. In der Stadt leben rund 1,5 Millionen Menschen, was sie zur viertgrößten Stadt des Landes macht.

Medina City ist im IMD Smart City Index 2021 aufgeführt und rangiert in Saudi-Arabien auf Platz 2 nach der Hauptstadt Riad, regional auf Platz 4 und international auf Platz 73. Medina ist ein Erstanwender der ISO37122 Smart City Indicators und gehört zu den ersten zehn Städten weltweit, die vom World Council for City Data akkreditiert wurden. Medina ist die erste Stadt in Saudi-Arabien, die eine umfassende Smart-City-Strategie entwickelt hat.

