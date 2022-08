Die Stadtregierung von New Taipei City reist mit führenden Technologieunternehmen zusammen nach Europa, um Aufträge zu gewinnen

Yi Min He, Direktor des Büros für Wirtschaftsentwicklung der Stadtregierung New Taipei City, sagte zu diesem Anlass „die Berliner internationale Funkausstellung ist die größte Industrie- und Elektronikmesse Deutschlands, mit Produkten aus den Bereichen IoT, Wearable Technolgie, Smart TV, Touch-Control und Smart Home. Es werden Entscheidungsträger aus 25 Ländern erwartet. Wegen der Pandemie wurde die Messe die vorigen zwei Male suspendiert, sie findet das erste Mal seit der Pandemie wieder statt. Die Messe wird alle zwei Jahre veranstaltet. Es wird mit einer Rückkehr des Publikums in großer Zahl und großen Möglichkeiten für den Markt gerechnet. Die Messe ist die beste Plattform für Unternehmen aus New Taipei City, um in Europa Fuß zu fassen und der Grund für die Entsendung einer Delegation des Büros für Wirtschaftsentwicklung New Taipei City auf die Ausstellung.

Laut Daten des Wirtschaftsministeriums ist Deutschland Taiwans größter Handelspartner in Europa, mit einem Handel von ca. 20,67555 Milliarden US Dollar im Jahr 2021. Beide Seiten pflegen seit vielen Jahren sehr gute Handelsbeziehungen und die Vorteile für den Markt sind nicht zu unterschätzen. New Taipei City ist die größte Stadt in Taiwan, nach Industrie, Handel und Einwohnern. Sie hat mehr als 4 Millionen Einwohner und verfügt über eine Vielzahl von Arbeitskräfteressourcen für die High Tech Industrien. 320.000 Unternehmen und Betriebe sind hier in vielen etablierten Industriegebieten ansässig. Mit der Einrichtung des „Taiwan New Taipei City Pavilion" wollen wir nicht nur den Unternehmen helfen, sich auf dem internationalen Markt zu etablieren, wir wollen den europäischen Unternehmen auch das industrielle und Investitionsumfeld von New Taipei City vorstellen.

Vom 29.06. bis 01.07.2022 lud die Stadtregierung von New Taipei City 12 Unternehmen aus New Taipei City zum Tokyo Big Sight Messezentrum ein, am „Taiwan New Taipei City Pavilion" auf der „Communications & Broadcasting Week 2022" teilzunehmen. Nach den sehr guten Resultaten haben wir auch dieses Mal in Berlin 12 führende Unternehmen aus New Taipei City zum „Taiwan New Taipei City Pavilion 2.0" eingeladen. Zusammen wollen wir internationale Geschäftsbeziehungen fördern und das Image und Umfeld von New Taipei City der europäischen Industrie als Referenz für zukünftige Investitionen vorstellen!

Taiwan New Taipei City Messeinformationen:

Ausstellungsname: IFA Global Markets 2022, die größte europäische Messe für Unterhaltungselektronik

Ausstellungszeitraum: 04.09. - 06.09.2022

Halle: Berlin Expo Center City, Halle 9

Stand: Stand #350

„Taiwan New Taipei City Pavilion" Unternehmen und Produkte https://reurl.cc/QbWKp2

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite „New Taipei City Export Marketing-Mission" des Büros für Wirtschaftsentwicklung der New Taipei City Stadtregierung (https://reurl.cc/kE7n6K), oder wenden Sie sich an Frau Chiu (E-Mail: [email protected]) von TheTW Exhibition Service für weitere Informationen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1881665/image_5023896_26773318__1.jpg

SOURCE New Taipei City Govemment Economic Development Department