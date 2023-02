Die Warschauer Kammermusiker begeisterten das Viennese Publikum

WARSCHAU, 22. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Am 11. Februar fand im Goldenen Saal des Musikvereins in Wien ein Konzert aus der Reihe „Music of the Masters" statt. Das MACV - Musicae Antiquae Collegium Varsoviense Orchester der Warschauer Kammeroper unter der Leitung von Maestro Michael Maciaszczyk eroberte die Herzen des Viennese Publikums mit einer kühnen Aufführung der Symphony in G major Hob. I:88 von Joseph Haydn und Symphonie Nr. 7 in A-Dur op. 92 von Ludwig van Beethoven.

The Warsaw chamber musicians delighted the Viennese audience. Photo source: Wojciech Rozenek

Das MACV Orchestra ist ein festes Ensemble der Warschauer Kammeroper, die von Dr. habil. Alicja Węgorzewska-Whiskerd schon seit vielen Jahren geleitet wird. Die MACV-Musiker spielen auf historischen Instrumenten und erreichen so eine hervorragende Klangqualität, die es den Zuhörern ermöglicht, die Brillanz der ausgeführten Werke wirklich zu hören.

Im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins aufzutreten ist für jeden Künstler eine große Ehre. In diesem Saal wurde seit 1871 Musik von den herausragendsten Orchestern der Welt unter der Leitung der größten Dirigenten gespielt, von Gustav Mahler, Herbert von Karajan und Leonard Bernstein bis hin zu unseren Zeitgenossen wie Zubin Mehta und Christian Thielemann.

Die Warsaw Chamber Opera ist eine kulturelle Einrichtung des Mazowieckie Voivodeship Self-Government.

