Die Weltkonferenz für intelligente Fertigung 2023 wird bald mit einer synchronen Offline-Ausstellung eröffnet

NANJING, China, 4. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am 1. Dezember fand die zweite Pressekonferenz für die World Intelligent Manufacturing Conference (Weltkonferenz für intelligente Fertigung) 2023 statt. Gao Qianjun, stellvertretender Direktor städtischen Amtes für Industrie und Informationstechnologie in Nanjing, informierte über die Hauptkonferenz, wichtige Sonderveranstaltungen, Fachforen und damit verbundene Ausstellungen. Zhou Ping, stellvertretender Generalsekretär der International Coalition of Intelligent Manufacturing (ICIM) und stellvertretender Direktor des National Technology Innovation Center im Jangtse-Flussdelta sowie Zhang Ting, stellvertretender Direktor des Qilin Science and Technology Innovation Park Committee, nahmen an der Konferenz teil und beantworteten Fragen von Reportern.

Die diesjährige Konferenz steht unter dem Motto „Intelligente, digitale und vernetzte Transformation, Integration und Innovation der digitalen Realwirtschaft", so das Organisationskomitee. Die Hauptkonferenz ist für den Vormittag des 6. Dezember im Nanjing International Expo Center angesetzt. Die „2023 World Top 10 Technological Advancements in Intelligent Manufacturing" und die „2023 Top 10 Technological Advancements in Chinese Intelligent Manufacturing" werden während der wichtigen Informationsveranstaltung präsentiert. Dies ist das siebte Jahr in Folge, dass die ICIM und die Intelligent Manufacturing Alliance of CAST Member Societies (IMAC) auf der Konferenz solche Ankündigungen abgegeben haben. Im Rahmen der Begleitveranstaltungen der Konferenz werden die Ergebnisse des dritten Innovationswettbewerbs für intelligente Fertigung während der Konferenz vorgestellt. Der Wettbewerb mit dem Motto „Innovation baut Träume, intelligente Fertigung gestaltet die Zukunft" hat mehr als 1.000 Teams und mehr als 4.000 Teilnehmer angezogen.

Während der wichtigen Informationsveranstaltung wird die Konferenz auch die Eröffnungszeremonie der ICIM ausrichten. In der Session mit den Keynote-Vorträgen werden Experten, Wissenschaftler und führende Köpfe auf dem Gebiet der intelligenten Fertigung ihre Erkenntnisse präsentieren.

Auf der Konferenz werden außerdem fünf große Sonderveranstaltungen stattfinden, darunter das Sino-French Digitalization Forum for Manufacturing (chinesisch-französische Digitalisierungsforum für die Fertigung), das erste Jahrestreffen der ICIM. Die Konferenz wird sich auf vier große Themen konzentrieren – Standards und Evaluierung, Anwendung und Demonstrationsförderung, Angebot und Lösungen sowie Innovation und Ökologie – und wird 15 Fachforen organisieren.

In diesem Jahr wird die Konferenz wieder Offline-Ausstellungen im Nanjing International Expo Center veranstalten und neue Rekorde in Bezug auf Umfang, Niveau und Anzahl der Exponate aufstellen. Mit einer Ausstellungsfläche von 60.000 Quadratmetern umfasst sie vier Hauptausstellungsbereiche, an denen über 390 Aussteller aus mehr als 10 Ländern und Regionen weltweit teilnehmen.

Bildunterschrift: Poster der 2023 World Intelligent Manufacturing Conference

