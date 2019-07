Diversität unter den Haltern von Kryptowährungen nimmt zu, 1 von 5 sind weiblich

WIEN, 31. Juli 2019 /PRNewswire/ -- Bitpanda hat in Zusammenarbeit mit GlobalWebIndex die detaillierteste Umfrage unter europäischen Halter von Kryptowährungen mit Forschung in 17 europäischen Ländern durchgeführt. Das Ziel des Berichts war es, aus einer Vielzahl von Datenpunkten ein ganzheitliches Bild der europäischen Investoren in Kryptowährung zu zeichnen. Damit wollte ein Einblick in die Einstellungen und Verhaltensweisen gegeben werden, welche sie vom Durchschnittsanleger unterscheiden.

Die wesentlichen Ergebnisse des Forschungsberichts umfassen: