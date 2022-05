DOOSAN MACHINE TOOLS WIRD IN DN SOLUTIONS UMBENANNT

„ Das Unternehmen wird sich in Zukunft auf das Angebot von Gesamtfertigungslösungen konzentrieren."

Identifizierung neuer Wachstumschancen, damit das Unternehmen weiterhin als einer der drei weltweit führenden Werkzeugmaschinenhersteller erfolgreich bleibt.

Schaffung von Synergieeffekten mit DN Automotive, einem Automobilzulieferer, der im Januar dieses Jahres zur Muttergesellschaft wurde, zwecks zukünftigem Wachstum.

Ausstellung von Vorreiterprodukten und die feierliche Bekanntgabe des neuen Firmennamens auf der SIMTOS.

SEOUL, Südkorea, 27. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Doosan Machine Tools (CEO: Kim Jae-Seop) gab am 25. Mai 2022 bekannt, dass das Unternehmen den Namen „DN Solutions" erhält und sich als Anbieter von Gesamtfertigungslösungen neu positionieren wird.

DN Solutions, so lautet der neue Name von Doosan Machine Tools, wird ab dem 2. Juni 2022 verwendet und signalisiert einen Neuanfang nach der Fusion mit der Firma DN Automotive, die im Januar dieses Jahres zur neuen Muttergesellschaft wurde.

Das „D" in „DN" spielt auf 45 Jahre Kundenvertrauen an, das von Daewoo und Doosan, den Vorgängern von DN Solutions, zusammen mit DTR Automotive, dem Vorgänger von DN Automotive, aufgebaut wurde. Der Buchstabe „N" steht für „Now & New", der Vision der DN Gruppe, neue Wege zu eröffnen, indem sie sich ständig neuen Herausforderungen stellt, anstatt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Es ist auch der Beginn einer neuen und größeren Ära, die durch die starke Synergie zwischen den beiden fusionierten Unternehmen gestärkt wird.

DN Solutions hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich unter dem neuen Namen als echter globaler Hersteller im Markt neu zu positionieren, indem das Unternehmen die entscheidenden Wettbewerbsvorteile der derzeitigen Wachstumsmotoren stärkt und proaktiv eine Präsenz in zukünftigen Wachstumsbereichen durch aggressive Investitionen in den Ausbau der Fertigungskapazitäten sowie ein nachhaltiges Management für soziale Verantwortung aufbaut. Das Unternehmen wird eng mit DN Automotive, seinem Mehrheitsaktionär, zusammenarbeiten, um neue Wachstumsmotoren zu identifizieren und so zu einem Lösungsanbieter für die globale Fertigungsindustrie zu werden.

DN Automotive, der Mehrheitsaktionär von DN Solutions wurde 1971 gegründet und stellt Bauteile für die Automobilbranche, wie Reifen, Batterien und VMS (Schwingungsmanagementsysteme), her. Es ist einer der drei führenden Hersteller auf dem globalen VMS-Markt und beliefert rund 30 weltweit führende Originalausrüstungshersteller, darunter GM und BMW.

„Diese Namensänderung soll unser Ziel, ein globaler Hersteller zu werden, untermauern. DN Solutions und DN Automotive schaffen einen synergistischen Effekt, indem sie zusammenarbeiten, um neue Wachstumsmotoren zu finden und die Fertigungskapazitäten zu maximieren", sagte Kim Jae-Seop, CEO von DN Solutions. „Wir sind bestrebt, einer Vielzahl von Branchen umfassende Fertigungslösungen anzubieten, die auf wettbewerbsfähigen Produkten basieren."

DN Solutions wird auf der „SIMTOS 2022" vertreten sein, die vom 23. bis 27. Mai 2022 auf dem Messegelände KINTEX in Südkorea. Dort stellt das Unternehmen vier Produkte mit den neuesten Technologien aus, darunter ein 5-achsiges, komplexes, großes Bearbeitungszentrum sowie eine breite Palette von Produkten und Lösungen für die IT- und Halbleiterindustrie. Eine Zeremonie wurde abgehalten, um den neuen Namen des Unternehmens bekannt zu geben und seine Bedeutung und Vision für die Zukunft zu teilen.

