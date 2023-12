Dukosi beruft Dr. Anna Stefanopoulou und Stefan Juraschek in das Technical Advisory Board

Die Professorin an der Universität von Michigan und der langjährige ehemalige Manager der BMW Group unterstützen den Pionier der Chip-on-Cell-Technologie mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in den Bereichen Automobilelektronik sowie Batteriemodellierung und -steuerung.

EDINBURGH, Schottland, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Das Technologieunternehmen Dukosi Ltd, das die Performance, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Batteriesystemen revolutioniert, gab heute die Aufnahme von Dr. Anna Stefanopoulou, William Clay Ford-Professorin für Technologie im Bereich Maschinenbau an der Universität von Michigan, und Stefan Juraschek, langjähriger ehemaliger Manager der BMW Group, in das Technical Advisory Board(TAB) von Dukosi bekannt, dem seit Kurzem bereits Bob Gaylen angehört. Stefan Juraschek verfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) für elektrische/elektronische Produkte und Prozesse der globalen Automobilmarke. Dr. Stefanopoulou ist eine renommierte Forscherin auf dem Gebiet der elektrochemischen Prozesse. Sie besitzt ein umfangreiches Fachwissen im Bereich der Batteriemodellierung und -steuerung, um die Sicherheit von Batteriesystemen, die in der Elektromobilität und Energiespeicherung zum Einsatz kommen, zu verbessern. Dukosi ernannte zudem Joel Sylvester, Gründer und CTO von Dukosi, zum Vorsitzenden des Technical Advisory Board.

„Wir freuen uns, Anna und Stefan im Technical Advisory Board von Dukosi begrüßen zu dürfen", so Mark Pinto, Geschäftsführer (CEO) von Dukosi. „In der Industrie sind Batterien mit immer höherer Energiedichte auf dem Vormarsch. Annas tiefgreifendes Verständnis der Batteriechemie und –modellierung wird uns dabei helfen, unsere Produkt-Roadmap für Cell Monitoring Solutions zu entwickeln, die eine beispiellose Sicherheit bieten. Stefans umfangreiche Erfahrung in der Leitung von F&E-Programmen bei der BMW Group ergänzt die Expertise des Technical Advisory Board mit Know-how aus mehr als 30 Jahren Tätigkeit in den Entwicklungsprogrammen des deutschen multinationalen Herstellers von Luxusfahrzeugen. Anna und Stefan sind nicht nur in Industrie und Forschung bekannt und respektiert, sondern teilen auch unser Engagement für die Elektromobilität der Zukunft und den Aufbau einer zirkulären und nachhaltigen Batterie-Wertschöpfungskette."

Stefan Juraschek ist seit über 30 Jahren in der Automobilindustrie tätig und verfügt über langjähriges Fachwissen in der Konzeption und Entwicklung elektrischer und elektronischer Systeme für verschiedene Fahrzeugprogramme bei der BMW Group. Im Laufe seiner Karriere bei BMW war er für die Entwicklung von batterie-elektrischen und hybrid-elektrischen Antriebssträngen und den zugehörigen Komponenten, elektrisch-elektronische Architekturen, Softwareentwicklung sowie für Systemintegration und -tests verantwortlich. Er war in mehreren Positionen als Vice President (VP) tätig, darunter VP R&D Driving Dynamics, VP R&D Powertrain, wo er auch für die Entwicklung von Zellen, Batterien und Batterie-Management-Systemen (BMS) verantwortlich war. Zuletzt war er als VP R&D Electric/Electronic tätig.

Dr. Anna G. Stefanopoulou ist William Clay Ford-Professorin für Technologie und Professorin für Maschinenbau an der Universität von Michigan. Dr. Stefanopoulou ist eine renommierte Forscherin auf dem Gebiet der Batteriemodellierung und -steuerung mit Schwerpunkt auf elektrochemischen Prozessen und der verbesserten Sicherheit von Batteriesystemen. Sie besitzt einen Master-Abschluss in Elektrotechnik und Informatik und einen Doktortitel in Elektrotechnik und Informatik von der Universität von Michigan. Dr. Stefanopoulou ist anerkanntes Gastmitglied in folgenden Verbänden: ASME (Berufsverband der Maschinenbauingenieure in den USA, Mitglied seit 2008), IEEE (weltweiter Berufsverband von Ingenieuren, Technikern, Wissenschaftlern und angrenzender Berufe hauptsächlich aus den Bereichen Elektrotechnik und Informationstechnik, Mitglied seit 2009) und SAE (Organisation für Mobilitätstechnologie, Mitglied seit 2018). Sie ist Co-Autorin eines Buches, besitzt 20 US-Patente und hat in über 250 Publikationen (von denen 5 ausgezeichnet wurden) die Einschätzung und Steuerung von Verbrennungsmotoren und elektrochemischen Prozessen wie Brennstoffzellen und Batterien behandelt.

