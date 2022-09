Durabook präsentiert erstes rundum robustes, lüfterloses 8"-Tablet mit Intel(R)-CPU der 12. Generation

Das R8 ist das weltweit einzige rundum robuste, lüfterlose 8"-Tablet mit Intel® Core™-Prozessoren der 12. Generation und bietet eine einzigartige Kombination aus hervorragender Leistung und ultimativer Portabilität für den modernen mobilen Arbeiter.

TAIPEI, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- Durabook, die globale Marke für robuste mobile Lösungen der Twinhead International Corporation, gab heute die Einführung des neuen R8 bekannt, des weltweit ersten rundum robusten, lüfterlosen 8"-Tablets mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation für außergewöhnlich starke Leistung.

DURABOOK R8 - 8" Fully Rugged Tablet

„Durabook-Geräte wurden entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Außendienstmitarbeitern zu erfüllen, die in einigen der anspruchsvollsten Sektoren tätig sind, wie z. B. in der Fertigungsindustrie, im Transportwesen, in der Logistik, im Kundendienst und in der Versorgungsindustrie sowie bei Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden", sagte Fred Kao, CEO von Twinhead. „Diese Mitarbeiter benötigen oft sowohl hohe Leistung als auch Portabilität, was zwei gegensätzliche Bedürfnisse sind – jetzt gibt es dafür das R8. Das R8 erfüllt all diese Anforderungen und ermöglicht es den Mitarbeitern, Effizienz und Leistung auch in den rauesten Umgebungen zu steigern."

Revolutionäre Rechenleistung

Als einziges robustes 8"-Tablet auf dem Markt, das mit Intel® Core™-Prozessoren der 12. Generation ausgestattet ist, bietet das R8 eine konkurrenzlose Kombination aus Leistung und Mobilität und wiegt nur 0,86 kg. Seine Pentium® Gold-CPU bietet eine Leistung, die bis zu 450 % schneller ist als Konkurrenzgeräte mit Intel® Atom® Prozessoren und bis zu 800 % als Geräte mit Intel® Core™ Prozessoren. Darüber hinaus steigert die Intel® Iris Xe Grafik des Tablets die Rechenleistung, um große Mengen an Daten, Bildern und Video-Feeds in Echtzeit zu verarbeiten, und bietet eine zuverlässige mobile Lösung zur Unterstützung des digitalen und Remote-Betriebs für verschiedene professionelle Anwendungen.

Lüfterloses Design für die anspruchsvollsten Umgebungen

Das lüfterlose Design des R8 bietet grenzenlose Anpassungsmöglichkeiten und wurde speziell entwickelt, um die schwersten Workloads zu bewältigen und gleichzeitig die Anforderungen der rauesten Umgebungen, darunter Öl- und Gasindustrie sowie Bergbau, zu erfüllen. Das R8 wurde entwickelt, um für ultimative Mobilität in eine Handfläche zu passen und gleichzeitig maximale Widerstandsfähigkeit zu bieten. Das Gerät ist nach MIL-STD-810H zertifiziert, um Stürzen von bis zu 2 m standzuhalten, und verfügt außerdem über eine IP66- und ANSI/UL C1D2-Zertifizierung. Dies macht es zum perfekten Werkzeug für Außendienstmitarbeiter in einer Vielzahl von Branchen, die Remote-Support benötigen, um kritische Informationen zu erfassen und darauf zuzugreifen, während sie unter allen Bedingungen, einschließlich explosionsgefährdeter Umgebungen, präzise und effizient Diagnosen durchführen.

Unvergleichliche Klarheit und ultimative Funktionalität

Mit einem 8"-LCD-Display (1280 x 800) mit Durabooks proprietärer DynaVue®-Technologie und einer Helligkeit von bis zu 800 Nits bietet das R8 unter allen Bedingungen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, eine hervorragende Ablesbarkeit. Optimiert für den Einsatz in jeder anspruchsvollen Arbeitsumgebung, bietet es auch kapazitive Multi-Touch-Leistung mit vier vom Benutzer wählbaren Modi für ultimative Vielseitigkeit, ob mit einem Stift, Finger, Handschuh oder im Regen. Dieses neue robuste Tablet bietet gleichzeitig maximale Funktionalität. Zu den Erweiterungsoptionen gehören ein Barcodeleser, Ethernet-RJ-45, ein serieller RS-232-Anschluss, ein RFID/NFC-Leser sowie ein Smartcard- und Magnetstreifenleser, um die Benutzerfreundlichkeit für Mitarbeiter zu erhöhen, die außerhalb der traditionellen Büroumgebung arbeiten.

Außergewöhnliche Konnektivität mit langer Lebensdauer

Durabook weiß, dass Außendienstmitarbeiter zuverlässige, widerstandsfähige und äußerst vielseitige Geräte mit kontinuierlicher Konnektivität benötigen, daher ist das R8 auf diese Anforderungen ausgelegt. Die Thunderbolt 4-Technologie bietet eine leistungsstärkere, flexiblere Konnektivität mit dem modernen Arbeitsplatz, während fortschrittliche Wireless-Funktionen wie Intel® WI-FI 6E AX211, Bluetooth® V5.2, LTE und GPS die Kommunikation und Produktivität im Feld verbessern. Darüber hinaus ermöglicht die extrem lange Akkulaufzeit des Tablets von bis zu 16 Stunden eine kontinuierliche Leistung, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden und die Produktivität maximiert wird. Dank der austauschbaren Batterie können Mitarbeiter das Gerät über mehrere Schichten hinweg verwenden, ohne die Arbeit unterbrechen und es aufladen zu müssen.

Verfügbarkeit



Das neue R8 ist ab EUR 1.149 ab sofort erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.durabook.com/de/products/r8-tablet

Informationen zu DURABOOK

Durabook ist die Kernmarke der Twinhead International Corporation in Taiwan, einem weltweit renommierten Hersteller von robusten mobilen Lösungen seit mehr als 30 Jahren. Alle Durabook-Geräte werden nach den höchsten Standards entwickelt, hergestellt und getestet, um maximale Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Aufgrund der Verpflichtung zu exzellenter Technik und exzellentem Service werden Durabook-Produkte seit mehr als einem Jahrzehnt in großem Umfang von Regierungs- und Unternehmenskunden eingesetzt, darunter Öl- und Gasindustrie, Versorgungsunternehmen, Außendienst, Militär und öffentliche Sicherheit.

