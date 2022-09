Durabook lance la première tablette 8 po entièrement robuste sans ventilateur avec un processeur Intel(R) 12e génération

La R8 est la seule tablette 8 po entièrement robuste sans ventilateur au monde équipée de processeurs Intel® Core de 12e génération, offrant une combinaison unique de performances exceptionnelles et de portabilité ultime pour les travailleurs mobiles modernes.

TAIPEI, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Durabook, la marque mondiale de solutions mobiles robustes appartenant à Twinhead International Corporation, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle R8, la première tablette 8 po entièrement robuste sans ventilateur au monde, équipée de processeurs Intel® Core™ de 12e génération pour des performances exceptionnelles.

DURABOOK R8 - 8" Fully Rugged Tablet

« Les appareils Durabook sont conçus pour répondre aux demandes croissantes des travailleurs des services de terrain opérant dans certains des secteurs les plus difficiles, notamment la fabrication, le transport, la logistique, les services sur le terrain et les services publics, ainsi que les services d'application de la loi et les organismes gouvernementaux », a déclaré Fred Kao, PDG de Twinhead. « Ces opérateurs ont souvent besoin à la fois de performances élevées et de portabilité, qui sont deux besoins contradictoires. Maintenant, il y a la R8. La R8 répond à toutes ces exigences de front, ce qui permet aux travailleurs d'accroître leur efficacité et leurs performances, même dans les environnements les plus difficiles. »

Performances informatiques révolutionnaires

Seule tablette robuste de 8 po sur le marché équipée de processeurs Intel® Core™ de 12e génération, la R8 offre une combinaison inégalée de puissance et de portabilité, avec un poids de seulement 0,86 kg (1,9 lb). Son processeur Pentium® Gold offre des performances jusqu'à 450 % plus rapides que les appareils concurrents fonctionnant avec des processeurs Intel® Atom® et jusqu'à 800 % pour les appareils utilisant des processeurs Intel® Core™. De plus, la carte graphique Intel® Iris Xe de la tablette augmente la puissance de calcul pour traiter de grandes quantités de données, d'images et de flux vidéo en temps réel, offrant ainsi une solution mobile fiable pour soutenir les opérations numériques et à distance pour diverses applications professionnelles.

Conception sans ventilateur pour les environnements les plus difficiles

La conception sans ventilateur de la R8 offre une capacité de personnalisation illimitée et est conçue spécialement pour gérer les charges de travail les plus lourdes tout en répondant aux exigences des environnements les plus difficiles, notamment le pétrole, le gaz et l'exploitation minière. Conçue pour tenir dans la paume de la main pour une mobilité ultime, la R8 est fabriquée avec la durabilité à l'esprit. Certifié MIL-STD-810H pour résister à des chutes pouvant atteindre 1,80 m, l'appareil est également certifié IP66 et ANSI/UL C1D2. Cela en fait l'outil idéal pour les professionnels des services de terrain dans un large éventail de secteurs qui ont besoin d'une assistance à distance pour capturer et accéder à des informations critiques tout en effectuant des diagnostics précis et efficaces dans toutes les conditions, y compris les atmosphères potentiellement explosives.

Clarté inégalée et fonctionnalité ultime

Dotée d'un écran LCD de 8 po (1280 x 800) avec la technologie DynaVue® exclusive de Durabook et une luminosité pouvant atteindre 800 nits, la R8 offre un affichage exceptionnel dans toutes les conditions, y compris à la lumière directe du soleil. Optimisée pour une utilisation dans tous les environnements de travail difficiles, elle offre également des performances multi-touch capacitives avec quatre modes sélectionnables par l'utilisateur, que ce soit avec un stylet, un doigt, un gant ou sous la pluie, pour une polyvalence ultime. Cette dernière tablette robuste bénéficie également d'une fonctionnalité suprême. Les options d'extension comprennent un lecteur de codes-barres, un port Ethernet RJ-45, un port série RS-232, un lecteur RFID/NFC, un lecteur de cartes à puce et de bandes magnétiques afin d'augmenter la convivialité pour les travailleurs opérant en dehors de l'environnement de bureau traditionnel.

Connectivité exceptionnelle et longue durée de vie

Durabook sait que les travailleurs de terrain ont besoin d'appareils fiables, résistants et très polyvalents avec une connectivité continue, c'est pourquoi la R8 est construite pour répondre à ces exigences. La technologie Thunderbolt 4 offre une connectivité plus puissante et plus flexible avec le lieu de travail moderne, tandis que les capacités sans fil de pointe, notamment les technologies Intel® WI-FI 6E AX211, Bluetooth® V5.2, LTE et GPS, améliorent la communication et la productivité sur le terrain. En outre, la durée de vie ultra-longue de la batterie de la tablette, jusqu'à 16 heures, permet des performances continues, minimisant les temps d'arrêt pour une productivité maximale, tandis que sa batterie interchangeable signifie que les opérateurs peuvent utiliser l'appareil sur plusieurs équipes sans avoir à s'arrêter pour le recharger.

Disponibilité

La nouvelle R8 est disponible dès maintenant au prix de EUR 1 149.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.durabook.com/fr/products/r8-tablet

Suivez les canaux de médias sociaux de Durabook pour rester informé : LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

À propos de DURABOOK

Durabook est la marque principale de Twinhead International Corporation à Taiwan, un fabricant de renommée mondiale de solutions mobiles robustes depuis plus de 30 ans. Tous les appareils Durabook sont conçus, fabriqués et testés selon les normes les plus strictes pour garantir une qualité et une fiabilité maximales. Engagés dans l'excellence en matière d'ingénierie et de service, les produits Durabook ont été largement adoptés par le gouvernement et les entreprises, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz, des services publics, des services sur le terrain, de l'armée et de la sécurité publique, depuis plus d'une décennie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1893295/Press_release_R8_B.jpg

SOURCE DURABOOK (Twinhead International Corp.)