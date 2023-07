Durchgesickerte Meinung zu Aspartam ist irreführend, ein umfassenderer Bericht wird erarbeitet

WASHINGTON, DC, 30. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Reuters hat heute durchgesickerte Berichte darüber veröffentlicht, dass die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den weitverbreiteten, kalorienarmen Süßstoff Aspartam als „möglicherweise krebserregend" einstufen will. Dieselbe IARC-Klassifizierung gilt auch für Aloe vera.

Als Reaktion auf die durchgesickerten Berichte äußerte sich Kate Loatman, Executive Director des International Council of Beverages Associations (Internationaler Rat der Getränkeverbände, ICBA) folgendermaßen:

„Obwohl es scheint, dass die IARC nun bereit ist, zuzugeben, dass Aspartam keine größere Gefahr für Verbraucher darstellt als Aloe vera, sollten Gesundheitsbehörden weiterhin starke Bedenken hinsichtlich dieser durchgesickerten Meinung haben, die den Ergebnissen jahrzehntelanger hochwertiger Forschung widerspricht und Verbraucher unnötigerweise verängstigen könnte, sodass sie sich eher für einen höheren Zuckerkonsum als für zuckerreduzierte und -freie Angebote entscheiden könnten.

Selbst die IARC stimmt zu, dass sie nicht die richtige Instanz ist, um Risikoabschätzungen auf Grundlage des tatsächlichen Konsums zu treffen und dass sie keine Gesundheitsempfehlungen ausspricht." Wir sind aufgrund der wissenschaftlich abgesicherten Beweise und der Sicherheitseinstufungen von Lebensmittelüberwachungsbehörden in mehr als 90 Ländern weiterhin von der Sicherheit von Aspartam überzeugt.

Daher begrüßen wir den umfassenden Lebensmittelsicherheitsbericht, an dem der gemeinsame FAO-/WHO-Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) der WHO und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) arbeitet."

Im Widerspruch zur durchgesickerten Auffassung der IARC kam eine systematische Prüfung der WHO, die der IARC übergeordnet ist, im April 2022 https://www.who.int/publications/i/item/9789240046429 zu dem Schluss , dass es „keinen signifikanten Zusammenhang" zwischen einem höheren Konsum kalorienarmer und -freier Süßstoffe (gemessen anhand des Getränkekonsums) und der Krebssterblichkeit oder irgendwelchen Arten von Krebs gibt.

Die IARC hat sich verpflichtet, ihre Untersuchung in enger Zusammenarbeit mit der umfassenderen, gemeinsamen Untersuchung von WHO und FAO durchzuführen und die Ergebnisse beider Studien zeitgleich am 14. Juli zu veröffentlichen.

Wenden Sie sich bei Presseanfragen bitte an +1 914 708 9570 oder [email protected].

Über den International Council of Beverages Associations (Internationaler Rat der Getränkeverbände): Der ICBA ist eine 1995 gegründete internationale nichtstaatliche Organisation, welche die weltweiten Interessen der alkoholfreien Getränkebranche vertritt. Zu den Mitgliedern des ICBA gehören nationale und regionale Getränkeverbände sowie internationale Getränkeunternehmen, die in mehr als 200 Ländern und Gebieten präsent sind und eine Vielzahl alkoholfreier Getränke mit und ohne Kohlensäure produzieren, vertreiben und verkaufen, u. a. Softdrinks, Sportdrinks, Energydrinks, Flaschenwasser, aromatisiertes Wasser, Enhanced Waters, trinkfertige Tee- und Kaffeegetränke, Frucht- und Gemüsesäfte, Fruchtnektare und Fruchtsaftgetränke sowie Getränke auf Milchbasis. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.icba-net.org/.

