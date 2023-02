E-Bike City Vanture von Vanpowers Bike mit montiertem Rahmen im Baukastensystem erhält TÜV-SÜD-Zertifizierung

BRIDGE WATER, New Jersey, 6. Februar 2023 /PRNewswire/-- Der professionellen E-Bike-Marke Vanpowers Bike wurde vom TÜV SÜD, der weltweit führenden Drittorganisation für Prüfung und Zertifizierung, nach EN 15194 zertifiziert. Damit wird anerkannt, dass City Vanture, das weltweit erste E-Bike mit im Baukastensystem montiertem Rahmen von Vanpowers Bike alle Tests bestanden hat, die zur Konformität mit der Norm EN 15194 erforderlich sind. Das Produkt konnte demzufolge das äußerst hohe Qualitäts- und Sicherheitsniveau dieser Norm erreichen und verfügt nun über die notwendige Qualitätszertifikation für eine Markteinführung auf den internationalen Märkten.

„Das Vanpowers City Vanture ist ein weiteres außergewöhnliches E-Bike, bei dem man mit einem cleveren Design und einem unerwartet guten Fahrverhalten neue Wege beschritten hat", lobte Forbes in den Nachrichten. Das Vanpowers-Bike-Team erklärte hierzu: „Um den Bedarf an stabilen, schnellen und leichten E-Bikes zu erfüllen, haben wir das City Vanture entwickelt, das erste E-Bike, das ähnlich wie bei einem LEGO-Baukasten aus einzelnen Bausteinen montiert wird. Mit seiner Rahmenabgleichstoleranz von weniger als 1 mm erreicht dieses für den Innenstadtverkehr konzipierte E-Bike fast Rennklassenstandards. Voller Stolz widmen wir uns der Innovation im Hinblick auf die Entwicklung nachhaltiger E-Bike-Lösungen und sauberer, umweltfreundlicher Mobilitätsoptionen."

Um das erste E-Bike mit Montagerahmen auf dem Markt zu entwickeln, nutzte Vanpowers Bike eine uralte Konstruktionstechnik, die bereits vor 7000 Jahren bekannt war: die Zapfenverbindung, ein äußerst robustes Konstruktionsprinzip, das in zahlreichen Gebäuden Verwendung fand, die über Tausende Jahre hinweg auch heute noch Bestand haben. Diese Technik ist so zuverlässig, dass sie in der modernen Holzbearbeitung heute immer noch verwendet wird. Die Anwendung dieses Prinzips bei der Rahmenmontage verhindert eine weitere Zunahme der hohen Ausschussrate, wie man sie vom wiederholten Hartlöten im herkömmlichen Herstellungsprozess kennt.

Der TÜV SÜD ist eine der zuverlässigsten Zertifizierungsstellen im Qualitätsbereich. Er führte eine gründliche Bewertung des E-Bike-Modells City Vanture in strikter Übereinstimmung mit den Anforderungen gemäß EN 15194 durch, zu denen auch eine Prüfung der Rahmenabgleichstoleranz gehörte. Der deutsche Hauptsitz dieser Prüfstelle bescheinigte, dass der Rahmen, die Sicherheitskomponenten und die elektrischen Systeme des E-Bikes City Vanture den Normen der EU-Behörden und den Marktstandards entsprechen.

Vanpowers Bike erklärte, dass die Anerkennung durch eine derart angesehene Drittorganisation des Prüfwesens der Unternehmensentwicklung einen großen Schub verleiht. Das Unternehmen erklärt, dass es den Bedürfnissen der Verbraucher auch weiterhin höchste Priorität einräumen wird, indem es sich auf die Verbesserung der Produktqualität konzentriert, die Einhaltung aller einschlägigen internationalen Normen gewährleistet, die Sicherheit seiner E-Bikes garantiert und seinen Kunden erstklassige E-Bikes anbieten wird.

