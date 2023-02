ECARX und SiEngine arbeiten gemeinsam mit FAW an einer digitalen Cockpit-Plattform auf Basis des SE1000 von SiEngine

LONDON, 6. Februar 2023 /PRNewswire/-- ECARX (Nasdaq: ECX), ein weltweit tätiger Anbieter von Mobilitätstechnologien, und SiEngine[1], ein führendes Automobil-Halbleiterunternehmen und Beteiligungsunternehmen von ECARX, haben eine strategische Zusammenarbeit mit FAW, einem führenden chinesischen Automobilhersteller, vereinbart, um an der Entwicklung weltweit führender digitaler Hochleistungs-Cockpits auf der Basis des SoC SE1000 von SiEngine zu arbeiten. Das neue digitale Cockpit soll bis Ende 2023 in die Serienproduktion gehen und dann auch in FAW-Fahrzeugen zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage der hochleistungsfähigen digitalen Cockpit-Computerplattform von ECARX (die Plattform), die in das 7nm-System-on-a-Chip (SoC) SE1000 von SiEngine eingebettet ist, werden FAW und ECARX zusammenarbeiten, um das nächste digitale Cockpit zu entwickeln, das in den zukünftigen FAW-Modellen zum Einsatz kommen soll. Die Plattform, die bis Ende 2023 in die Serienfertigung gehen soll, ist die erste, die das von ECARX selbst entwickelte Hardwaremodul, das globale Fahrzeugbetriebssystem und den Software-Stack mit dem SiEngine-Hochleistungs-SoC SE1000 für digitale Cockpits im Automobilbereich kombiniert und es den Automobilherstellern ermöglicht, eine marktführende Smart-Cockpit-Lösung anzubieten.

Das SoC SE1000 nutzt einen 7nm-KI-Prozessor in Kombination mit 8,8 Milliarden Transistoren, die speziell für den Einsatz in digitalen Cockpits entwickelt wurden, um die hohen Anforderungen an Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Automotive-Hardware zu erfüllen.

Das SE1000 verwendet die branchenführende heterogene Multi-Core-Architektur und ein Hochleistungs-Computing-Cluster mit 8-Core-CPU, 14-Core-GPU und unabhängiger NPU mit 8-TOPS-KI-Rechenleistung, das die Entwicklung intelligenter Fahrfunktionen unterstützt und eine leistungsstarke Grundlage für die digitale Cockpit-Computing-Plattform bietet. Gleichzeitig unterstützt seine leistungsstarke Audio- und Videoverarbeitung bis zu sieben High-Definition-Bildschirmausgänge und 12 Videosignaleingänge und ist als erstes Gerät in der Branche mit zwei HiFi-5-DSP-Prozessoren ausgestattet. Das SE1000 verfügt außerdem über eingebaute unabhängige Funktionssicherheitsinseln und Informationssicherheitsinseln. Verschiedene Prozessorcluster bedienen unabhängig voneinander verschiedene Funktionsbereiche und integrieren Systemsicherheitsfunktionen auf ASIL-B-Niveau, wodurch Echtzeit, Sicherheit und Datenschutz des Systems erheblich verbessert werden.

Die ECARX-Hochleistungsplattform für digitale Cockpits verdeutlicht das umfassende technische Know-how und den integrierten Kundendienstansatz von ECARX, kombiniert mit der Erfahrung aus der Serienfertigung, die sich aus den 3,7 Millionen Fahrzeugen ergibt, welche bereits mit ECARX-Technologie ausgestattet sind. Durch die Nutzung der Synergien zwischen dem von ECARX selbst entwickelten Betriebssystem für das Fahrzeug und der umfassenden Sicherheitslösung kann die Plattform die herausragende Rechenleistung des SoC SE1000 voll ausspielen. Die Plattform ist auch die erste im Bereich des digitalen Cockpits, die LPDDR5-Hochgeschwindigkeitsspeichermodule einsetzt, wodurch die Verarbeitungsgeschwindigkeit erheblich gesteigert wird, was zu einem hervorragenden Leistungserlebnis führt.

Ziyu Shen, Vorsitzender und CEO von ECARX und Vorsitzender von SiEngine, erklärte: „Durch die Kombination von ECARX-Hardware und -Software in einer einzigen Computerplattform maximiert unser neues Produkt die Leistung und ermöglicht es internationalen Marken, differenzierte und personalisierte digitale Cockpit-Lösungen zu entwickeln. Chips und Software sind die Eckpfeiler der intelligenten Transformation des Automobils." Weiter erklärte er: „Das SE1000 ist ein technologischer Durchbruch, der sich in Bezug auf Design, Verfahren und Leistung mit weltweit führenden Produkten messen kann. Die Zusammenarbeit mit FAW unterstreicht die technologische Kompetenz sowohl der ECARX-Computing-Plattform als auch der SiEngine SE1000 und hat das Potenzial, die Reichweite von ECARX deutlich zu vergrößern."

Die Zusammenarbeit zwischen ECARX, FAW und SiEngine ist ein weiterer wichtiger strategischer Meilenstein nach der Notierung von ECARX an der Nasdaq am 21. Dezember 2022. Die Plattform ist der nächste Schritt im Rahmen der Bemühungen von ECARX, ein erstklassiges, vertikal integriertes Komplettrechnersystem zu liefern, das die Zukunft der intelligenten Mobilität neu gestalten soll. In Kombination mit dem SoC SE1000 wird die Computerplattform den Verbrauchern ein sichereres und personalisiertes intelligentes Fahr-Erlebnis bieten. Voraussichtlich werden zwei FAW-Hongqi-Modelle, die mit der digitalen Cockpit-Computerplattform ausgestattet sind, in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in Serie produziert.

Informationen zu ECARX

ECARX (Nasdaq: ECX) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Mobilitätstechnologien, der mit Erstausrüstern zusammenarbeitet, um die Automobilbranche auf dem Weg in eine vollelektrische Zukunft neu zu gestalten. Während die Erstausrüster neue Fahrzeugplattformen von Grund auf entwickeln, entwickelt ECARX eine Komplettlösung – Zentralcomputer, System-on-a-Chip (SoCs) und Software, um das Benutzererlebnis im Auto kontinuierlich zu verbessern. Die Produkte des Unternehmens wurden weltweit in mehr als 3,7 Millionen Autos eingebaut. Das Unternehmen gestaltet die Interaktion zwischen Menschen und Fahrzeugen weiter, indem es die Technologie, die das Herzstück der intelligenten Mobilität bildet, rasch weiterentwickelt.

ECARX wurde 2017 gegründet und ist inzwischen auf fast 2.000 Teammitglieder angewachsen. Die Mitbegründer sind zwei Automobilunternehmer, Vorsitzender und CEO Ziyu Shen und Eric Li (Li Shufu), der auch Gründer und Vorsitzender der Zhejiang Geely Holding Group (Geely) ist, eines der weltweit größten Automobilkonzerne, der Eigentümeranteile und Investitionen in internationalen Marken wie Lotus, Lynk & Co, Polestar, smart und Volvo Cars hält.

1. SiEngine ist ein Joint Venture zwischen ECARX und ARM China, bei dem ECARX der größte Anteilseigner ist.

