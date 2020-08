Ecolog Deutschland GmbH ernennt Dr. Stefan Liebing zum Chief Executive Officer

- Dr. Liebing wird zum 31.08.2020 zum CEO der Ecolog Deutschland GmbH bestellt

- Das Führungsteam wird sich auf profitables Wachstum und Nachhaltigkeit konzentrieren

DÜSSELDORF, Deutschland, 31. August 2020 /PRNewswire/ -- Ecolog Deutschland, Teil der Ecolog International Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von integrierten Dienstleistungen, Rapid Response und mobiler Infrastruktur, Technologie, Umweltlösungen, Logistik, Screening und Diagnostik, hat Dr. Stefan Liebing zum CEO und Herrn Fisnik Demiri zum stellvertretenden Geschäftsführer der Ecolog Deutschland GmbH ernannt.

Die Ecolog Deutschland GmbH wurde vor fast 20 Jahren in Düsseldorf gegründet. Seitdem bietet das Unternehmen seinen Kunden diversifizierte Lösungen an, darunter Covid-19 Screening- und Diagnostik-Dienstleistungen.

Dr. Stefan Liebing ist seit vielen Jahren in der deutschen Industrie tätig. Zuvor war er geschäftsführender Gesellschafter der Conjuncta GmbH. Außerdem ist er Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft e.V., der Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsvereinigung. Vor diesen Stationen war er als Executive Vice President der Concilius AG im Hamburger Büro tätig. Zudem war Dr. Liebing Direktor des internationalen Gasgeschäfts bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, einem der größten deutschen Versorgungsunternehmen. Er begann seine Karriere bei Royal Dutch Shell in Hamburg und dem Hauptsitz in Den Haag und war in verschiedenen Managementpositionen tätig. Er schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim ab und promovierte in Politikwissenschaft an der Universität Duisburg.

Ali Vezvaei, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Ecolog Gruppe, kommentierte die Ernennung wie folgt "Ecolog ist erfolgreich gewachsen und hat sein Dienstleistungsangebot, insbesondere in Deutschland, erweitert. Die Aufnahme von Stefan Liebing in das Führungsteam in Deutschland wird zweifellos den Spielraum der Organisation in ihrem kontinuierlichen Fokus auf weiteres Wachstum des Unternehmens erweitern und sicherstellen, dass unsere Kunden nach besten Kräften bedient werden".

Dr. Liebing wird am 31.08.2020 beginnen und von seinem stellvertretenden Geschäftsführer Herrn Fisnik Demiri unterstützt.

