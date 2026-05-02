Ecuadors Bananensektor erneuert Arbeitsvertrag und schafft Arbeitsplätze nach globalen Standards

Der Ecuadorian Banana and Plantain Cluster, der größte Exportverband des Landes, bekräftigte die Fortschritte, die bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Hinblick auf die Einhaltung globaler Standards erzielt wurden, indem er sein Dialogabkommen mit dem Nationalen Verband der Freien Agrar-, Industrie-, Bauern- und Indigenenarbeiter Ecuadors (Fenacle), einer der größten Agrargewerkschaften des Landes, erneuerte.

QUITO, Ecuador, 2. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das Abkommen, das seit September 2024 in Kraft war, wurde während einer Zeremonie am Internationalen Arbeitertag in Babahoyo, der Hauptstadt der tropischen Provinz Los Ríos, einer der wichtigsten Bananenproduktionsregionen Ecuadors, verlängert.

Die Erneuerung der Vereinbarung bekräftigt das Engagement beider Parteien für die Stärkung des sozialen Dialogs im ecuadorianischen Bananensektor zum Nutzen der Arbeitnehmer und der formellen Beschäftigung.

José Antonio Hidalgo, coordinator of the Ecuadorian Banana and Plantain Cluster (left), alongside Ángel Rivero, president of FENACLE (right) (PRNewsfoto/AEBE) Ángel Rivero, president of the National Federation of Free Agro-Industrial, Peasant, and Indigenous Workers of Ecuador (FENACLE). (PRNewsfoto/AEBE)

Die erneuerte Vereinbarung behält ihre Struktur bei, die sich auf fünf Schlüsselbereiche konzentriert: Gemeinsame Entwicklung von Schulungsprogrammen zu arbeitsrechtlichen Bestimmungen; Zusammenarbeit bei der Weiterleitung von Verwaltungsbeschwerden an die Arbeitsbehörden; Überwachung der Einschreibung in das ecuadorianische Sozialversicherungsinstitut (IESS); Schutz der Vereinigungsfreiheit; Entwicklung von Aktivitäten zur Förderung von technologischen und sportlichen Fähigkeiten.

"Die Erneuerung dieses Abkommens sendet eine klare Botschaft: Der Bananensektor setzt sich für eine verantwortungsvolle Produktion, Respekt und Zusammenarbeit ein", erklärte der Koordinator des ecuadorianischen Bananen- und Plantagenclusters, José Antonio Hidalgo.

Hidalgo, der auch Geschäftsführer des Verbandes der Bananenexporteure Ecuadors (AEBE) ist, betonte, dass die Zukunft der Branche eng mit der Einheit ihrer Interessenvertreter verbunden ist, und wies darauf hin, dass jede Exportkiste die Bemühungen und den Lebensunterhalt tausender ecuadorianischer Familien darstellt.

Der Präsident von Fenacle, Ángel Rivero , betonte seinerseits, dass "dieses Bündnis darauf abzielt, die Kräfte in der Bildung und Ausbildung von Frauen und jungen Menschen zu bündeln, die eine vorrangige Gruppe für den Verband darstellen".

Der Präsident von Fenacle hob die Aktivitäten hervor, die während der Laufzeit des vorherigen Abkommens durchgeführt wurden, und erwähnte unter anderem die Organisation von Schulungen, medizinische Brigaden in ländlichen Gebieten, die Einreichung von Verwaltungsbeschwerden beim Arbeitsministerium und Workshops über die Verwendung von technischen Hilfsmitteln.

Fenacle vertritt 25.000 Beschäftigte in der Agrarindustrie, Landwirte und indigene Völker in Ecuador und ist in den wichtigsten Produktionsgebieten des Landes vertreten.

Auf den ecuadorianischen Bananen- und Kochbananen-Cluster entfallen 60 % der ecuadorianischen Bananenproduktion, fast 100 % der Bananenexporte, 80 % der Kochbananenexporte und rund 1.200 Kleinerzeuger.

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