Ein Biss von Weifang, Shandong: Kürzlich vorgestellte wichtige Projekte zur Nachtwirtschaft

WEIFANG, China, 11. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Weifang, Provinz Shandong, hat kürzlich die bedeutenden Investitionen in den Kultur- und Tourismussektor, mit besonderem Schwerpunkt auf der Nachtwirtschaft, für das Jahr 2020 dargelegt. Diese Investitionen haben die Durchführung von 28 großen Projekten in Bezug auf die Nachtwirtschaft beschleunigt - zehn sind für dieses Jahr geplant, acht sollen im nächsten Jahr fertiggestellt werden, der Rest wird 2022-23 in Angriff genommen.