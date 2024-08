Ein ereignisreiches 2. Quartal für HydrogenPro ASA

OSLO, Norway, 20. August 2024 /PRNewswire/ -- HydrogenPro ASA meldet ein ereignisreiches zweites Quartal, das mit einer Investition in die Technologie der dritten Generation mit einer 350-MW-Produktionsstätte in Dänemark endete. Auch der Kassenbestand wurde von 185 Mio. NOK auf 247 Mio. NOK aufgestockt. Mit der Erfahrung, die es als Zulieferer für zwei der Großprojekte in den USA und Europa gesammelt hat, ist das Unternehmen weiterhin gut positioniert, um zu den wenigen Unternehmen zu gehören, die große Elektrolyseurprojekte liefern können.

Bis zum Ende dieses Quartals beschloss HydrogenPro, 70 Millionen NOK in die Technologie der dritten Generation mit einer Produktionsstätte mit einer Kapazität von 350 MW in Dänemark zu investieren. Zum Vergleich: Die Kapazität dieser Anlage beträgt sogar 70 % der Kapazität des Werks Tianjin in China (500 MW). Damit kann das Unternehmen die weltweite Nachfrage noch stärker bedienen.

Eine wichtige Partnerschaft wurde durch die Investition des Industriepartners ANDRITZ in Höhe von 82,7 Mio. NOK eingeführt. Im vergangenen Jahr erhielt HydrogenPro über ANDRITZ den 100-MW-Auftrag an Salzgitter, und die erste Lieferung erfolgte in diesem zweiten Quartal. Die Unternehmen haben ein gemeinsames Validierungsprogramm gestartet, um die Stack-Leistung und die Betriebsbedingungen für das Projekt Salzgitter zu überprüfen.

Im Mai erhielt die dänische Tochtergesellschaft von HydrogenPro ASA außerdem 35 Mio. DKK vom dänischen Export- und Investitionsfonds (EIFO), um ihre Pläne zum Aufbau einer noch größeren Produktionskapazität für die Gen-3-Elektrodentechnologie in Dänemark fortzusetzen.

Nachdem HydrogenPro im zweiten Quartal die letzte Charge vertragsgemäß an das ACES-Projekt geliefert hatte, begann das Unternehmen in diesem Frühjahr mit der Installation und Inbetriebnahme des Projekts. Dies ist eines der absolut größten Wasserstoffprojekte weltweit und bringt HydrogenPro in eine weltweit führende Position, da es die Fähigkeit des Unternehmens demonstriert, große Industrieprojekte zu beliefern.

Jarle Dragvik, CEO von HydrogenPro, merkt an: "Es war in der Tat ein ereignisreiches Quartal, das ein ereignisreiches erstes Jahr meiner Amtszeit als CEO abschließt. Wir sind einer der wenigen Anbieter, die tatsächlich Elektrolyseure hergestellt und geliefert haben, und zwar für einige der größten Projekte der Welt. Dass auch einige unserer großen Industriepartner in unser Unternehmen investieren, ist ein Vertrauensbeweis, den wir ernst nehmen, auch durch kontinuierliche Verbesserungen unserer Technologie und unserer Prozesse."

