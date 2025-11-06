Eine achtsame Flucht erwartet Sie im The Westin Resort & Spa Ubud, Bali

BALI, Indonesien, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Eingebettet in ein üppiges Dschungel-Heiligtum bietet The Westin Resort & Spa Ubud, Bali mehr als nur einen Ort zum Übernachten - es bietet eine achtsame Reise, die die Sinne anspricht und die Seele nährt.

Schon bei der Ankunft der Gäste stellt sich ein Gefühl der Ruhe ein. Die sanfte Melodie des balinesischen Gamelan begrüßt Sie in der Lobby unter freiem Himmel, während der beruhigende Duft von traditionellem Weihrauch die Luft erfüllt und den Ton für ein Erlebnis angibt, bei dem die Außenwelt langsam verblasst.

Mindful Escape Awaits at The Westin Resort & Spa Ubud, Bali

Wenn Sie durch den Korridor zu Ihrem Zimmer gehen, verweilt der für die Marke Westin charakteristische Duft des Weißen Tees in Ihrem Zimmer und schafft ein sofortiges Gefühl der Gelassenheit. Im Raum laden zarte Noten von weißem Tee in Verbindung mit dem Sleep Well Lavendelbalsam zu einem tiefen Ausatmen ein, das Körper und Geist zur Ruhe kommen lässt. Durchdachte Details - beruhigende Farbpaletten, natürliche Texturen und sanfte Beleuchtung - schaffen ein persönliches Refugium, in dem die Gäste wirklich entspannen können.

Treten Sie hinaus und lassen Sie sich vom Grün der Umgebung umarmen. Der Infinity-Pool des Resorts erstreckt sich bis zum Horizont des Dschungels und bietet einen Blick aus der ersten Reihe auf die ruhige Landschaft von Ubud. Ganz gleich, ob Sie sich im Pool treiben lassen, ein Bad im warmen Whirlpool nehmen oder einfach nur still dasitzen und nachdenken - Sie werden ermutigt, im Augenblick präsent zu sein.

Ein achtsamer Lebensstil fließt ganz natürlich in die Eat Well-Philosophie des Resorts ein. Das Tabia Restaurant bietet nahrhafte indonesische Gerichte mit frischen, lokal bezogenen Zutaten, während das Tall Trees Restaurant mediterran inspirierte kulinarische Kreationen anbietet - beide sind darauf ausgerichtet, das Wohlbefinden von innen zu unterstützen.

Für Gäste, die eine sinnvolle Verbindung über das Resort hinaus suchen, bietet The Westin Ubud das Programm "Explore the Nature" an. Dieses Erlebnis lädt die Gäste dazu ein, durch Reisfelder zu wandern, mit den örtlichen Bauern in Kontakt zu treten, etwas über die balinesische Spiritualität zu erfahren und den Rhythmus des Dorflebens zu spüren. Die Reise endet auf der friedlichen Wirya-Terrasse, wo der Panoramablick auf den Dschungel den perfekten Ort zum Nachdenken und zur Stille bietet.

Um das Wellness-Erlebnis zu vervollständigen, bietet das Yoga bei Sonnenaufgang im Pavillon einen erholsamen Start in den Tag, umgeben von der beruhigenden Symphonie der Natur. Die Gäste können auch an kulturellen Aktivitäten wie der Herstellung von Canang-Sari und traditionellen balinesischen Gebetsritualen teilnehmen, die die Dankbarkeit und Achtsamkeit fördern.

Ob durch Geruch, Klang, Geschmack, Bewegung oder Natur - The Westin Resort & Spa Ubud, Bali ist mehr als ein Reiseziel, es ist eine achtsame Flucht.

Für weitere Informationen oder Reservierungen besuchen Sie westinubud.com oder senden Sie eine E-Mail an [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814199/DSC04361.jpg