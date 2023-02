Eine klinische Studie hat gezeigt, dass die KI-Technologie von Cardiomatics ein genaues Instrument zur Bewertung der Belastung durch Vorhofflimmern (VHF) ist

KRAKAU, Polen, 2. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die vom Universitätskrankenhaus Basel in der Schweiz durchgeführte Studie zielte darauf ab, die Verbindung zwischen der VHF-Belastung und deren gesundheitlichen Folgen zu untersuchen. Sie hat gezeigt, dass die hochmoderne Technologie von Cardiomatics die Belastung durch Vorhofflimmern sehr genau und automatisch bewerten kann.

Die zertifizierte Online-SaaS-Plattform von Cardiomatics bietet erstklassige Langzeit-EKG-Analysen zur Unterstützung der Herzgesundheitsversorgung. Ihre fortgeschrittenen Algorithmen wurden in verschiedenen klinischen Studien validiert und kommerziell von Hunderten von Kardiologen und Allgemeinmedizinern aus mehr als 15 Ländern auf der ganzen Welt verwendet, unter anderem in Deutschland, in der Schweiz, in Polen und im Vereinigten Königreich.

In der neuesten Swiss-AF Burden Study, die vom Schweizer Universitätskrankenhaus Basel in der Schweiz durchgeführt wurde, wurde die hochmoderne Technologie von Cardiomatics implementiert, um Signale von Langzeit-EKG-Aufzeichnungen über sieben Tage auszuwerten und die hochwertigste Analyse zu gewährleisten. Die Studie umfasste 100 Langzeit-Aufzeichnungen von Patienten, die an paroxysmalem oder anhaltendem (persistierendem) Vorhofflimmern litten. Die Forscher verglichen die Ergebnisse einer traditionellen Langzeit-EKG-Analyse mit denen einer automatisierten Cardiomatics-Analyse und zeigten, dass die Bewertung der VHF-Belastung mit KI-Algorithmen sehr ähnliche Ergebnisse wie die Standardbewertung lieferte (Korrelationskoeffizient nach Pearson: 0,998). Die Bland-Altman-Analyse ergab eine Messabweichung von -0,006 (95 % Schwankungsbreite -0,042 bis 0,030). Daher ist die innovative Technologie von Cardiomatics eine genaue und effiziente Methode zur Bewertung der VHF-Belastung.

„Während unserer Forschung konnten wir die Ergebnisse der manuellen Analyse unseres Teams und die von Cardiomatics bereitgestellten automatisierten Analysen vergleichen. Unsere jüngste Studie ermöglichte es uns, das Potenzial von KI-Algorithmen zu entdecken und ihre hohe Präzision zu bestätigen", sagte Prof. Dr. med. Michael Kühne vom Universitätskrankenhaus Basel in der Schweiz.

Trotz der derzeit verfügbaren Daten über die Verbindung zwischen VHF, Schlaganfall und systemischer Embolie sind die zugrundeliegenden Mechanismen noch weitgehend unbekannt. Darüber hinaus erfordert die Therapie zunehmend Personalisierung und einen individuellen Ansatz für jeden Patienten. Die Implementierung neuer Technologien wie KI-Algorithmen kann somit den Diagnoseprozess beschleunigen und die Arbeitsbelastung von Ärzten reduzieren, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen. Die Studie zeigte, dass künstliche Intelligenz das Wissen und die Erfahrung von Ärzten wirklich ergänzen kann, um die diagnostischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und die Behandlungsergebnisse zu verbessern.

„Die Daten bestätigen, dass künstliche Intelligenz ein präzises und zuverlässiges Instrument ist, das Ärzte bei der Langzeit-EKG-Analyse unterstützen kann. Während unserer Studie zeigte sich, dass die Software von Cardiomatics nicht nur präzise ist, sondern es uns ermöglicht, die EKG-Signale im Vergleich zur manuellen Analyse erheblich schneller auszuwerten. Gleichzeitig erhalten wir qualitativ hochwertige Daten und Berichte. Der Einsatz von KI in der klinischen Praxis ist eine Gelegenheit für Kardiologen, den Zeitaufwand für die manuelle EKG-Analyse zu reduzieren und mehr Patienten zu untersuchen, die eine Herzgesundheitsversorgung benötigen", so Prof. Dr. med. Christine Meyer-Zürn vom Universitätskrankenhaus Basel in der Schweiz.

Immer mehr Ärzte entscheiden sich dafür, sich bei der Langzeit-EKG-Analyse auf KI-Instrumente zu verlassen. Die Anzahl der Kunden von Cardiomatics nimmt nicht nur bei den gewerblichen Nutzern, sondern auch bei den Forschern ständig zu. Neben der vorgestellten Studie hat Cardiomatics bereits neue klinische Studien mit dem Universitätskrankenhaus Basel in der Schweiz und anderen Forschungszentren wie der Weill Cornell Medicine in den USA begonnen. Hinsichtlich kommerzieller Nutzer ist das größte Interesse an der Lösung von Cardiomatics auf Privatpraxen und Kliniken in der Schweiz zurückzuführen. Die wichtigsten Vorteile der von Schweizer Ärzten erwähnten hochmodernen Software sind ihre Benutzerfreundlichkeit, ihre Genauigkeit und die Zeit, die Sie im Vergleich zu manuellen Analysen einspart. Langfristig gesehen ermöglicht es ihnen, ihre Arbeitslast zu reduzieren, mehr Patienten zu untersuchen, ohne die Anzahl der Mitarbeiter erhöhen zu müssen, eine größere Anzahl von Langzeit-EKGs durchzuführen und präzisere Diagnosen viel schneller zu erstellen.

„Wir sind stolz darauf, dass die Implementierung der Software von Cardiomatics in die Swiss AF Burden Study den komplexen Forschungsprozess deutlich verbessert hat. Es ist erstaunlich, dass wir die tägliche Arbeit von Ärzten sowohl für wissenschaftliche Zwecke als auch in der täglichen medizinischen Praxis so einfach optimieren können. Dank unserer Unabhängigkeit von Hardware, unserer einfachen Integration und unserer benutzerfreundlichen Plattform kann man Cardiomatics mühelos sowohl in Krankenhäusern als auch in Privatpraxen einsetzen. Danach können medizinische Einrichtungen und Patienten nur noch von geschäftlichen und gesundheitlichen Vorteilen profitieren", sagte Nikola Fajkis-Zajączkowska, Clinical Project Manager bei Cardiomatics.

NCT02105844

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

Informationen zu Cardiomatics

Cardiomatics ist führend bei der Bereitstellung von erstklassigen EKG-Analysen zur Unterstützung der Herzgesundheitsversorgung. Die Mission des Unternehmens ist es, fortschrittliche Herzdiagnosen durch die Cloud und maschinelles Lernen für Patienten zugänglicher zu machen. Die Cardiomatics-Plattform ist als ein Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung und ausstehender FDA-Zulassung eingestuft und nutzt Algorithmen, die mehr als 5,5 Millionen Stunden EKG-Aufzeichnungen analysiert haben. Die Lösung ermöglicht eine präzise, schnelle und benutzerfreundliche EKG-Analyse und richtet sich an Ärzte verschiedener Fachgebiete sowie an Einrichtungen, Anbieter und Hersteller im Gesundheitswesen. cardiomatics.com

