Eine neue Ära für europäische Gärten: Greenworks präsentiert die AiMowbot C-Serie, eine KI-gestützte, kabellose Mäh-Revolution

WEITERSTADT, Deutschland, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Greenworks, ein weltweit führender Anbieter von akkubetriebenen Gartengeräten, präsentiert voller Stolz die brandneue AiMowbot C-Serie in Europa. Diese neueste Innovation wird die KI-gestützte, kabellose Revolution der Mähroboter vorantreiben und Gärtnerkomfort für europäische Gärten neu definieren.

Designed for European gardens, the AiMowbot C Series highlights a range of smart technologies with practical, reliable performance

Europäische Hausbesitzer kämpfen seit Langem mit dem Problem, Begrenzungskabel für Mähroboter zu verlegen. Dank der AiMowbot C-Serie gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die Produkte der Serie kombinieren autonome Präzision mit einer nahtlosen, kabellosen Einrichtung, um mehr Flexibilität, Freiheit und eine bequemere Gartenpflege zu ermöglichen.

„Seit mehr als zwanzig Jahren vertrauen Gartenfachleute auf Greenworks, wenn es um Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit geht", so Yin Chen, CEO von Greenworks. „Unsere neue AiMowbot-Produktreihe bietet ein Maß an Präzision, Intelligenz und Geländegängigkeit, das weit über das hinausgeht, was die meisten Mähroboter heute bieten."

Die für europäische Gärten konzipierte AiMowbot C-Serie zeichnet sich durch eine Reihe intelligenter Technologien mit praktischer und zuverlässiger Leistung aus:

Virtuelle Kartierung und Multi-Zonen-Verwaltung : Sie unterstützt die Verwaltung mehrerer Zonen und ermöglicht so eine intelligentere Rasenpflege und optimiertes Mähen von Rasenflächen unter verschiedenen Bedingungen.

: Sie unterstützt die Verwaltung mehrerer Zonen und ermöglicht so eine intelligentere Rasenpflege und optimiertes Mähen von Rasenflächen unter verschiedenen Bedingungen. Kabellose RTKVision™ 2.0-Navigation : RTKVision™ kombiniert Satellitenverbindung mit 3D-Vision und erreicht so eine punktgenaue Navigationspräzision von bis zu 2,54 cm.

: RTKVision™ kombiniert Satellitenverbindung mit 3D-Vision und erreicht so eine punktgenaue Navigationspräzision von bis zu 2,54 cm. Extragroße Vorderräder für verbesserte Bodenhaftung auf unebenem Gelände : Vorderradantrieb mit großen Rädern, der Bodenhaftung und Stabilität auf unebenem Gelände und an Hängen verbessert und das Kipprisiko im Vergleich zu vielen Hinterradantrieben verringert.

: Vorderradantrieb mit großen Rädern, der Bodenhaftung und Stabilität auf unebenem Gelände und an Hängen verbessert und das Kipprisiko im Vergleich zu vielen Hinterradantrieben verringert. Automatische Hinderniserkennung : Erkennt mehr als 200 Arten von Objekten, darunter Tiere und Kinderspielzeug.

: Erkennt mehr als 200 Arten von Objekten, darunter Tiere und Kinderspielzeug. Intelligente In-App-Bedienelemente : Fernsteuerung der Maschine über die App, individuelle Anpassung von Mäh-Zeitplänen, Software-Aktualisierungen und Anzeige des Status in Echtzeit.

: Fernsteuerung der Maschine über die App, individuelle Anpassung von Mäh-Zeitplänen, Software-Aktualisierungen und Anzeige des Status in Echtzeit. SmartCut™ – elektronisch verstellbare Schnitthöhe für jeden Rasentyp: Einstellbare Schnitthöhe bei C6/C8/C10/C12: von 20 mm bis 90 mm.

Darüber hinaus bietet die Serie ein TFT-Vollfarbdisplay, autonomes Laden, leises Mähen mit einem Geräuschpegel von 54 Dezibel und IPX6-Wasserbeständigkeit. Die Produkte der Serie sind mehr als nur Rasenmäher; sie sind Ihr Schlüssel zu freien Wochenenden und mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.

Mit der AiMowbot C-Serie bringt Greenworks nicht einfach nur einen Rasenmäher auf den Markt, sondern definiert Freiheit in europäischen Gärten neu. Die AiMowbot C-Serie ist ab sofort in ganz Europa und Großbritannien über den offiziellen Greenworks-Onlineshop und autorisierte lokale Händler erhältlich.

Entdecken Sie die Zukunft der mühelosen Gartenpflege unter https://greenworkstools.eu/collections/robotics.

Über Greenworks®

Greenworks® ist seit über 20 Jahren innovativer Vorreiter im Bereich der Akkutechnologie und engagiert sich für den Aufbau einer leistungsfähigeren Zukunft mit sauberer Energie für alle. Das Unternehmen entwirft, produziert und vertreibt eine breite Palette erschwinglicher, qualitativ hochwertiger, akkubetriebener Produkte, die für die Bedürfnisse der Verbraucher von heute zu Hause, bei der Arbeit und unterwegs konzipiert sind. Greenworks® bietet fünf verschiedene Akkuplattformen an, die jeweils mit einer großen Bandbreite von Elektrowerkzeugen, Outdoor-Produkten und Lifestyle-Produkten kompatibel sind, um den Bedürfnissen jedes Verbrauchers gerecht zu werden: 24 Volt, 40 Volt, 60 Volt, 80 Volt und 82 Volt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956768/image1.jpg