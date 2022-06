ElfBar stärkt die Bindung zu britischen Kunden durch eine Werbekampagne auf Londoner Doppeldeckern und Plakatwänden

LONDON, 6. Juni 2022 /PRNewswire/ -- ElfBar ist zum ersten Mal in Londoner Busse eingestiegen, um auf einer einmonatigen Tour den Londonern das Mate 500 Pod Kit (Mate 500) vorzustellen, als Teil seiner Werbekampagne, um den Kunden in Großbritannien die Produkte von ElfBar näher zu bringen. Vom 9. Mai bis zum 19. Juni wird das wiederaufladbare Vape-Kit auf 300 ikonischen scharlachroten Doppeldeckern, die das Zentrum Londons durchqueren, sowie auf 147 elektronischen Plakatwänden im Freien in der ganzen Stadt präsentiert, um die umweltfreundlichen und kosteneffizienten Vaping-Lösungen von ElfBar bei den lokalen Nutzern bekannt zu machen.