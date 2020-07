ELITechGroup stellt beim weltweit ersten Virtual Clinical Chemistry Summit aus

LOGAN, Utah, 21. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Die ELITechGroup wird als Aussteller einem globalen Online-Publikum ihr Angebot beim SelectScience® Virtual Clinical Chemistry Summit 2020 präsentieren, der vom 20. bis 22. Juli 2020 stattfindet.

Da durch COVID-19 die Verschiebung wichtiger Veranstaltungen zwingend notwendig war, bietet dieser neue Virtual Summit ein zentrales Forum für klinische Laborwissenschaftler, medizinische Fachleute und Hersteller, um sich zu vernetzen und über die aktuellen Diagnoselösungen und patientennahe Pflege auszutauschen.

Wir freuen uns darauf, unsere Aerospray®-Färbegeräte für Objektträger und Zytozentrifugen, Osmometer sowie unser Instrumentarium für die Erythrozytensedimentationsrate (ESR-Geräte) vorzustellen.

Der vom führenden Wissenschaftsverlag SelectScience veranstaltete Clinical Chemistry Summit wird mit renommierten Referenten aufwarten, die an drei Tagen faszinierende Erkenntnisse in Live-Präsentationen und in Frage-und-Antwort-Runden mit den Teilnehmern austauschen werden. Darüber hinaus werden an interaktiven Messeständen die modernsten Techniken und Technologieneuigkeiten gezeigt, und es werden Fallstudien und weitere Ressourcen zum Herunterladen bereitgestellt – alles absolut kostenlos.

Der Summit wird täglich vom 20. bis 22. Juli 2020 zugänglich sein und Teilnehmer können nach Belieben hereinschauen bzw. den virtuellen Summit wieder verlassen.

Wir hoffen, Sie dort zu begrüßen!

Informationen zur ELITechGroup

Die ELITechGroup ist eine private Unternehmensgruppe aus internationalen Herstellern und Vertreibern von In-vitro-Diagnostikausrüstung und Reagenzien für klinische Systeme, Mikrobiologie, Molekulardiagnostik, Hämatologie, Zytologie und Schweißtestsysteme. Die Gruppe widmet sich der Aufgabe, die Patientenversorgung zu verbessern, indem Labors dabei unterstützt werden, mehr in kürzerer Zeit und mit höchster Präzision zu schaffen. Auf diese Weise wird ein schneller und punktgenauer Behandlungsverlauf für Patienten ermöglicht.

