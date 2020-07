ELITechGroup participera au premier sommet virtuel de chimie clinique au monde

LOGAN, Utah, 21 juillet 2020 /PRNewswire/ -- ELITechGroup exposera et présentera ses produits à un public mondial en ligne lors du Virtual Clinical Chemistry Summit 2020, un sommet virtuel de chimie clinique organisé par SelectScience® qui se tiendra du 20 au 22 juillet 2020.

Alors que des événements clés se voient reportés en raison de la Covid-19, ce nouveau sommet virtuel offrira aux scientifiques des laboratoires cliniques, aux professionnels de la santé et aux fabricants un point de rencontre de toute première importance qui leur permettra d'échanger et de présenter les dernières solutions de diagnostic et de procédure au chevet du patient.

Nous sommes impatients de présenter nos colorateurs de lames Aerospray® et nos cytocentrifugeuses, nos osmomètres et nos instruments de mesure de la vitesse de sédimentation (VS).

Organisé par la plateforme de publication scientifique de premier plan SelectScience, le Clinical Chemistry Summit réunira des intervenants de haut niveau qui, pendant trois jours, partageront leurs réflexions fascinantes au cours de présentations en direct et de sessions de questions-réponses. On y trouvera également des stands interactifs proposant des actualités techniques et technologiques de dernière minute, des études de cas et d'autres ressources à télécharger, le tout entièrement gratuit.

Inscrivez-vous gratuitement et réservez votre place dès aujourd'hui ici >>

Le sommet sera ouvert tous les jours du 20 au 22 juillet 2020 ; vous pouvez vous y connecter et déconnecter à votre guise.

Nous espérons que vous serez au rendez-vous !

À propos d'ELITechGroup

ELITechGroup est un groupe privé de fabricants et distributeurs internationaux d'équipements et de réactifs de diagnostic in vitro destinés aux systèmes cliniques, à la microbiologie, au diagnostic moléculaire, à l'hématologie, à la cytologie et aux systèmes de test de la sueur. Leur mission est d'améliorer la prise en charge médicale des patients en permettant aux laboratoires de gagner en productivité et en fiabilité pour ainsi garantir aux patients un parcours de soins rapide et adapté.

