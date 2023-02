EM Coretech will nächstes Jahr den ersten EMIC der Welt in Serie produzieren

SEOUL, Südkorea, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ – EM Coretech arbeitet mit einer koreanischen 8-Zoll-Halbleiter-Gießerei zusammen, um den weltweit ersten IC zur Verwaltung elektromagnetischer Störungen (EMIC) in Serie zu produzieren. Ein EMIC beseitigt elektromagnetische Wellen, die von elektronischen Bauteilen erzeugt werden, und verhindert Gerätefehlfunktionen. EM Coretech wird in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres erste Photovoltaik-Wechselrichter und Leistungswandler für Fernsehgeräte mit seinen Produkten ausstatten.

Unter Verwendung eines 8-Zoll-Gießprozesses der taiwanesischen Gießerei TSMC hat EM Coretech einen Prototyp hergestellt und getestet. Für die eigentliche Massenproduktion wird EM Coretech mit einem koreanischen 8-Zoll-Halbleiterhersteller zusammenarbeiten. Der Plan ist, im Mai nächsten Jahres mit der Produktion zu beginnen und bis zu 20.000 Einheiten in Serie zu produzieren. „Wir haben etwa 1.000 Chips mit einem taiwanesischen Gießprozess getestet, aber wir könnten unsere Produkte jetzt auch mit einem koreanischen Gießprozess herstellen", erklärte Ko Yeong-wook, Geschäftsführer von EM Coretech.

Ein EMIC ist ein integrierter Schaltkreis, der elektronische Fehlfunktionen verhindert, indem er die von anderen elektronischen Geräten erzeugten elektromagnetischen Störungen blockiert. Normalerweise werden EMI-Filter verwendet, um elektromagnetische Interferenzen zu blockieren. Im Zuge des wachsenden Trends zu leistungsstarken und kompakten Geräten ist es EM Coretech gelungen, den weltweit ersten Chip zu entwickeln, der auch als Interferenzfilter funktioniert.

Der EMIC, der derzeit getestet wird, ist 10 mm mal 10 mm groß und hat ungefähr die Größe eines Nagels. Mit einem 8-Zoll-Gießprozess könnte dieser IC auf etwa 7 mm mal 7 mm reduziert werden. Dieser Chip kann die elektromagnetische Interferenz unter 56 dBuV ~ 66 dBuV halten, was dem zulässigen Interferenzpegelbereich entspricht. Die erste Massenproduktion wird in Photovoltaik-Wechselrichtern installiert werden. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens SNE Research wird der Markt für Photovoltaik-Wechselrichter bis 2030 ein Volumen von 79 GWh erreichen und es wird eine Nachfrage nach mehr als 360.000 Produkten ab 0,5 MWh geben.

Anerkannt für seine EMIC-Entwicklungskapazitäten, erhielt EM Coretech rund 3 Milliarden KRW an Investitionen von koreanischen Investmentgesellschaften, darunter L&S Venture Capital und Lighthouse Combined Investment. Durch die Beantragung für Ministry of Trade, Industry and Energy's New Excellent Technology (NET) Zertifizierung mit seiner elektromagnetischen Abschirmtechnologie und den Erhalt zusätzlicher staatlicher Subventionen plant EM Coretech, seinen EMIC-Entwicklungsprozess zu beschleunigen.

EM Coretech plant auch die Belieferung von Haushaltsgeräten, einschließlich Fernsehern, und führt derzeit Gespräche mit großen Unternehmen über den Einsatz seiner Produkte in Fernsehern und anderen Haushaltsgeräten.

