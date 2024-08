Emerging Travel Group schließt Partnerschaft mit Sabre SynXis

DUBAI, VAE, 21. August 2024 /PRNewswire/ -- Emerging Travel Group, ein globales, die Marken RateHawk, ZenHotels und Roundtrip betreibendes Reiseunternehmen, ist Vertriebspartner von Sabre Hospitality, einem führenden Software- und Technologieanbieter, geworden. Die Partnerschaft umfasst die Integration mit der Sabre-Technologieplattform SynXis, um den Hoteliers zusätzliche Umsatzmöglichkeiten zu bieten und ihre Konnektivitäts- und Vertriebsprozesse zu optimieren.

Mit der neuen nahtlosen Konnektivität können Hoteliers von den umfangreichen Vertriebskanälen und der globalen Präsenz profitieren, die die Plattformen der Emerging Travel Group bieten. Unter anderem bietet die Emerging Travel Group Hoteliers Zugang zur preisgekrönten B2B-Plattform RateHawk, die den Vertrieb an mehr als 80.000 Expedienten, Reisebüros und API-Partner in 120 Quellmärkten sicherstellt. Der Zugang zu RateHawk umfasst auch RateHawk Premier, den maßgeschneiderten Concierge-Service für wohlhabende Reisende, die ein personalisiertes Buchungserlebnis suchen.

Simone Large, Head of Direct Supply bei der Emerging Travel Group, sagte dazu folgendes: „Die Emerging Travel Group verfügt über eine umfangreiche Liste von Partnerschaften, aber die Aufnahme von SynXis ist für die Entwicklung unserer Direktvertriebsstrategie von zentraler Bedeutung und wird uns helfen, unsere globale Abdeckung zu erhöhen. Durch die Partnerschaft mit SynXis werden wir besser positioniert sein, um unser Portfolio mit verschiedenen hochkarätigen Hotelketten zu erweitern, die bei unseren Reisevertriebskunden besonders begehrt sind, während wir es den Hoteliers ermöglichen, ihre Sichtbarkeit in diesem hochgeschätzten Segment zu erweitern."

Neue Hotelpartner, die sich über SynXis mit der Emerging Travel Group verbinden, werden die Möglichkeit haben, Bestände, Verfügbarkeiten, Preise und Werbeaktionen von einem einzigen Vertriebspunkt aus zu verwalten.

Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Emerging Travel Group erzielte im Jahr 2023 einen Bruttotransaktionswert von 2,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter in über 80 Ländern und hat Niederlassungen in Dubai, Wilmington, Singapur, London, Berlin, Mailand, Lissabon, Warschau und Limassol.

Über die Emerging Travel Group

Emerging Travel ist eine 2010 gegründete Online-Reisegruppe mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Reisemarken für Individualreisende, B2B-Reisefachleute und Firmenkunden in über 190 Quellmärkten betreibt.

Unsere Produkte helfen den Kunden, alle Arten von Reisedienstleistungen zu buchen: mehr als 2,6 Millionen Hotels, davon über 100.000 direkt angebundene Häuser, die über 260 Wholesaler gebucht werden, Flugtickets von 400 Fluggesellschaften, Transfers in über 150 Ländern sowie Mietwagen und andere touristische Dienstleistungen.

