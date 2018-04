Entscheiden Sie sich bei Ihrem nächsten Miami-Trip für das neu gestaltete Hilton Miami Downtown

Um den Aufenthalt noch zu versüßen, bietet das Hilton Miami Downtown, das im Herzen des Performing Arts District in Miami liegt und über eine günstige Anbindung zum kostenlosen Nahverkehrsangebot durch den Trolley der Stadt Miami und den Miami Metromover verfügt, sein Leisure-Getaway-Paket an. Darin enthalten sind Unterkunft, Übernacht-Parkservice, ein Frühstücksbuffet für zwei Personen, ein Gutschein über 50 US-Dollar für Essen und Getränke sowie Extra-WLAN auf dem Zimmer (bei mindestens zwei Übernachtungen). Darüber hinaus bietet das Family-Fun-Paket hochwertige Unterkünfte, Frühstück für vier Personen und einen zusätzlichen Zugang zum Highspeed-Internet.

Die Gästezimmer und Suiten des Hilton Miami Downtown wurden stilvoll neu gestaltet und verfügen über ein für das Haus typisches Hilton Serenity Bed™, einen 48-Zoll Flachbildfernseher und eine Fensterfront vom Fußboden bis zur Decke, durch die man die großartige Skyline von Miami bewundern kann.

Zum Essen kann man beispielsweise in das neu gestaltete Brisa Bistro gehen, wo es anregende Menüs zum Frühstück, zum Mittag- und zum Abendessen gibt. Hier kann man eine kulinarische Verschmelzung erleben – eine Hommage an die sich in Miami vermischenden Kulturen aus der Karribik und Europa. Außerdem täglich im Angebot: Frühstück zum Mitnehmen von Starbucks und für die Besucher des Club Level im Lounge-Bereich des 16. Stocks ein kleines Frühstück morgens und ein kleiner Appetithappen am Abend.

Wenn Sie mehr über die Schnupperpreise des Leisure-Getaway- oder des Family-Fun-Pakets erfahren oder eines von beiden buchen möchten oder wenn Sie mehr über andere Spezialpakete und Preise wissen möchten, gehen Sie bitte auf www.hiltonmiamidowntown.com oder rufen Sie an unter 305-374-0000 oder 1-855-271-3617.

Das Hilton Miami Downtown by Resort World Miami mit der Adresse 1601 Biscayne Boulevard befindet im Herzen des Performing Arts District – also dort, wo es die besten Restaurants und Shopping-Möglichkeiten, die schönsten Sehenswürdigkeiten und die tollsten Veranstaltungen gibt. Das Hotel liegt gerade einmal acht Kilometer vom Miami International Airport, fünf Kilometer vom South Beach und drei Kilometer vom Hafen von Miami entfernt und bietet damit für Geschäftsleute wie für Besucher, die sich erholen wollen, einen idealen, zentral gelegenen Ort. Gäste des frisch renovierten Hilton Downtown Miami können, mit der Panoramaaussicht auf die Biscayne Bay und die Skyline der Stadt, ein Weltklasse-Erlebnis in einer stilvollen und modernen Umgebung genießen. Dafür stehen 527 Gästezimmer und Suiten, ein Restaurant, ein Lounge-Bereich, ein Dachswimmingpool, eine einladende Lobby, Platz für Konferenzen und Veranstaltungen sowie Fitness-Einrichtungen bereit. Um weitere Informationen zu erhalten oder um zu buchen, gehen Sie bitte auf www.hiltonmiamidowntown.com oder rufen Sie an: (305) 374-0000.

