Erfahrener Industriemanager Dag J. Opedal zum neuen Vorsitzenden von HydrogenPro ASA gewählt

PORSGRUNN, Norway, April 23, 2024 /PRNewswire/ -- HydrogenPro ASA (OSE: HYPRO): Die Hauptversammlung und die außerordentliche Hauptversammlung stimmten dem Vorschlag des Nominierungsausschusses zu. Herr Dag J. Opedal wurde daher zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats von HydrogenPro ASA gewählt. Der neue Vorstand besteht überwiegend aus unabhängigen Kandidaten.

Herr Dag J. Opedal blickt auf eine lange Karriere in Industrieunternehmen wie Orkla ASA zurück, unter anderem als CEO von 2005-2010, sowie in Unternehmen wie Norgesgruppen, Threschow-Fritzøe und Ferd. Er hatte mehrere Vorstandspositionen inne, unter anderem in Unternehmen wie Telenor, Jotun, Carslberg, Sapa/Alcoa und REC. Derzeit ist er unter anderem Vorstandsvorsitzender von Elkem und Kavli Holding ASA.

Die weiteren Aufsichtsratsmitglieder sind Asta Stenshagen, Jarle Tautra, Geir Bredo Larsen, Marianne Mithassel Aamodt, Vivian Y Chen Espeseth und Bjørn Hansen.

Dag J. Opedal kommentiert: "Ich freue mich über den Vertrauensbeweis der Aktionäre von HydrogenPro. Das Unternehmen verfügt sowohl technologisch als auch auf dem Markt über ein erhebliches Potenzial mit einem soliden Management und einem neu gewählten Vorstand, mit dem ich mich auf die Zusammenarbeit freue. Das Unternehmen ist in einer guten Position, um eine zentrale Rolle beim grünen Wandel zu spielen und Werte für alle Stakeholder zu schaffen, einschließlich Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und die Gesellschaft im Allgemeinen."

CONTACT:

Für weitere Informationen kontaktieren sie:

Olaf Thommessen, Acting Head of Communications

+47 97548585

[email protected]

