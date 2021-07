Eröffnung des internationalen Städtebauwettbewerbs der Guangdong-Hong Kong-Macao Innovation Cooperation Demonstration Zone

GUANGZHOU, China, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Am 12. Juli wurde die Ankündigung des internationalen Städtebauwettbewerbs der Guangdong-Hong Kong-Macao Innovation Cooperation Demonstration Zone vom Guangzhou Municipal Planning and Natural Resources Bureau und der Nansha District People's Government of Guangzhou City veröffentlicht. Ziel des Wettbewerbs ist es, zukunftsweisende, innovative städtebauliche Entwürfe aus aller Welt zu sammeln und das Stadtbild von Nansha als südlichstes Meer-Land-Portal von Guangzhou zu etablieren.

Das Planungsgebiet des Wettbewerbs, die Guangdong-Hong Kong-Macao Innovation Cooperation Demonstration Zone, ist der Schnittpunkt der Wissenschafts- und Technologie-Innovationskorridore Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong und Guangzhou-Zhuhai-Macao. Es ist auch das strategische Scharnier, das den inneren Kreis des Entwicklungsgürtels um die Greater Bay Area in der Strategie der südlichen Expansion der städtischen Raumentwicklung von Guangzhou verbindet.

Der Wettbewerb gliedert sich in zwei Ebenen: Gesamtkonzeption und Detailplanung.

Die Gesamtkonzeption umfasst eine Fläche von etwa 71 Quadratkilometern. Die Einsendungen sollten die folgenden Inhalte umfassen: die Vision und die Positionierung der Planungsziele; die industrielle und funktionale Planung; die funktionale räumliche Anordnung für die Förderung der regionalen Entwicklung in der Zukunft, die unter der Prämisse geplant wird, ein Landschaftsmuster zu schaffen, das Meer, Fluss, Feld, Stadt und Feuchtgebiet integriert. Die Entwürfe sollten die Anforderungen bezüglich der maximalen CO2-Emissionen und der grünen Entwicklung erfüllen und sowohl die städtischen Merkmale insgesamt, die Wohnumgebung, die unterstützenden Dienstleistungen, die ökologischen Umgebung und das Transportwesen optimieren.

Die Detailplanung umfasst eine Fläche von etwa 8 Quadratkilometern. Die Detailplanung sollte auf der Gesamtkonzeption aufbauen und deren unterstützende Randbedingungen entsprechend der funktionalen Ausrichtung der Detailplanung und der Annahme des Gewerbeflächenbedarfs analysieren. Dieser Teil sollte Folgendes beinhalten: funktionale Formatplanung, Optimierung des Grundstückslayouts, Erschließungsintensität, vertikale Gestaltung, Verkehrsorganisation, Planung öffentlicher Versorgungseinrichtungen, Freiflächen und städtebauliche Steuerung. Gleichzeitig sollte nicht weniger als ein Knoten für das vertiefende Design gewählt werden.

Im Rahmen des Wettbewerbs werden unter den Teilnehmern die ersten sechs Institutionen ausgewählt und anschließend werden unter diesen 6 Institutionen drei Gewinnerentwürfe gewählt. Danach wird eine teilnehmende Institution ermittelt, die das Recht zur Integration und Optimierung der Wettbewerbsergebnisse erhält. Diese Institution kann einen Gesamtbonus von 2,6 Millionen RMB erhalten. Die beiden anderen teilnehmenden Institutionen der Gewinnerentwürfe können einen Bonus von 1,6 Millionen RMB erhalten. Die verbleibenden drei teilnehmenden Institutionen, die nicht als Gewinner ausgewählt werden, können einen Bonus von 1 Million RMB erhalten.

Die Anmeldefrist für den Wettbewerb läuft vom 13. Juli 2021 um 10:00 Uhr bis zum 3. August 2021 um 17:00 Uhr (Peking-Zeit). Weitere Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie in der Wettbewerbsausschreibung.

Die Website der Wettbewerbsausschreibung http://ghzyj.gz.gov.cn/xwzx/tzgg/content/mpost_7374186.html

