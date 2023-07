Die Solway Investment Group (SIG), ein Schweizer Bergbau- und Metallkonzern, veröffentlicht ein Update zu den ersten Ergebnissen der unabhängigen Untersuchung in Guatemala. Die Untersuchung hat ergeben, dass das Unternehmen keine Verbindung zu Russland hat und auch nicht zu Mayaniquel.

ZUG, Schweiz, 24. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Kurz nachdem das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums zwei Tochtergesellschaften von SIG und zwei Personen in Guatemala als „Specially Designated Nationals and Blocked Persons" („SDNs") im Rahmen der Global Magnitsky Law eingestuft hatte, beschloss der Vorstand des Unternehmens, eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe gegen die guatemaltekischen Tochtergesellschaften durchzuführen, die nach Auffassung von SIG zu den Sanktionen führten. Die Sanktionen, die auch gegen ein anderes guatemaltekisches Bergbauunternehmen, Mayaniquel, verhängt wurden, bezogen sich auf nicht näher bezeichnete potenzielle „Korruptionshandlungen", an denen guatemaltekische Regierungsbeamte beteiligt waren und die angeblich der russischen Einflussnahme dienten.

Die unabhängige Untersuchung, die von der US-amerikanischen Anwaltskanzlei Seiden Law LLP unter der Leitung erfahrener und angesehener Ermittler der US-Regierung im Ruhestand durchgeführt wird, dauert noch an, aber die erste Phase ist nun abgeschlossen, und es können folgende Schlussfolgerungen mitgeteilt werden.

Diese Schlussfolgerungen beruhen auf ausführlichen Gesprächen mit den Eigentümern und der Geschäftsleitung von Solway, der Überprüfung von Unternehmensunterlagen und anderen Daten sowie der Befragung zahlreicher wichtiger Zeugen.

Schlussfolgerungen:

1. Solway ist nicht in russischem Besitz, wird nicht von Russen kontrolliert, steht nicht mit ihnen in Verbindung und wird nicht von ihnen beeinflusst

Es gibt keine Hinweise für eine russische Beteiligung an oder Kontrolle über Solway oder seinen Tochtergesellschaften, oder für eine russische Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen oder für einen Nutzen zu Gunsten russischer Interessen. Der Untersuchungsbericht zeigt:

„Bislang wurden keine Beweise dafür gefunden, dass sie [die beiden SDNs] dies taten, wie das OFAC in seiner Sanktionsmitteilung feststellte, „um russische Einflussnahme zu fördern ... zur Unterstützung russischer Bergbauinteressen."

Diese Schlussfolgerung der Untersuchung steht im Widerspruch zur Pressemitteilung des OFAC des US-Finanzministeriums vom 18. November 2023, die offenbar auf falschen Daten beruht. Nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine verkaufte Solway seinen einzigen verbliebenen Vermögenswert innerhalb Russlands. Ausserdem geht aus dem Untersuchungsbericht hervor, dass Solway die Ukraine und ihre Bürger mit humanitärer und finanzieller Hilfe unterstützt hat und weiterhin unterstützt.

Aleksander Bronstein und sein Sohn und derzeitiger CEO Daniel Bronstein sind und waren nie russische Staatsbürger oder Inhaber eines russischen Passes. Aleksander ist estnischer Staatsbürger und Daniel ist deutscher Staatsbürger.

Auszug aus dem Untersuchungsbericht:

Obwohl es Verbindungen zwischen Solway, seinem Gründer und russischen Unternehmen und Einzelpersonen gibt, gibt es keine Beweise dafür, dass Solway, sein Gründer oder seine Aktionäre in der Vergangenheit oder gegenwärtig in irgendeiner Weise von russischen Unternehmen und/oder Einzelpersonen kontrolliert oder beeinflusst wurden oder werden. Bis heute wurden keine Beweise für direkte, indirekte, verdeckte, wirtschaftliche oder informelle Beteiligungen russischer privater Unternehmen, staatlicher Einrichtungen oder Einzelpersonen an Solway, CGN oder Pronico, bzw. an deren Aktionären oder Führungskräften, oder Anzeichen einer Kontrolle über diese gefunden.

2. Mayaniquel ist weder eine Tochtergesellschaft noch in irgendeiner Weise mit Solway oder seinen Tochtergesellschaften verbunden

Die Untersuchung hat ergeben, dass Solway und seine Tochtergesellschaften keine Verbindung zu Mayaniquel haben (abgesehen von minimalen geschäftlichen Transaktionen, die den Verkauf von Produkten in Guatemala in der Vergangenheit betreffen). Diese Schlussfolgerung steht im Widerspruch zur OFAC-Pressemitteilung.

Auszug aus dem Untersuchungsbericht:

Mayaníquel und Pronico unterhielten eine rein kommerzielle Beziehung. Raznoimport, der Handelszweig von Solway, der für den An- und Verkauf, der von CGN und Pronico in Guatemala hergestellten Produkte zuständig ist, unterhielt eine rein kommerzielle Beziehung zu Mayaníquel. Es wurden folgende begründete Überschneidungen zwischen den Unternehmen festgestellt: CGN und Mayaníquel trugen gemeinsam die Kosten für die Instandhaltung und Reparatur der gemeinsamen Strasse von den Minen, die von den Lastwagen der beiden Unternehmen genutzt wurde, und (SDN) stellte einen ehemaligen Manager von Mayaníquel ein, um für CGN zu arbeiten. Bis heute haben weder die Unternehmensregistrierung, die finanziellen Belege noch die Befragung von Mitarbeitenden und Anwälten des Unternehmens ergeben, dass Mayaníquel mit Solway als „Tochtergesellschaft" verbunden ist.

Der abschließende Untersuchungsbericht wird der US-Regierung in Kürze offiziell vorgelegt.

Untersuchungsmethodik

Seiden Law LLP beauftragte eine hoch angesehene und erfahrene Ermittlungsfirma, die von ehemaligen FBI-Spezialagenten geleitet wird. Ihre Arbeit umfasste mehr als 80 Befragungen in drei Ländern und die Überprüfung einer großen Menge an Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen und öffentlichen Datenbanken. Befragt wurden Dutzende von derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitenden der Tochtergesellschaften sowie Personen aus dem gesamten guatemaltekischen Bergbausektor, guatemaltekische Strafverfolgungsbehörden und Personen bei Solway, die mit den Tochtergesellschaften und den Eigentümern des Unternehmens zu tun hatten. Die Eigentümer und die Geschäftsleitung von SIG zeigen sich äußerst kooperativ und transparent.

