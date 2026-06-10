Etteplan stärkt langfristige strategische Zusammenarbeit mit KHS im Bereich Technische Kommunikation

Etteplan Oyj, Pressemitteilung, 10. Juni 2026 um 14.00 Uhr MESZ

ESPOO, Finland, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Etteplan hat seine langjährige Kooperationsvereinbarung mit KHS, einem weltweit führenden Anbieter von Abfüll- und Verpackungssystemen für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie, erneuert. Etteplan wird KHS weiterhin Technische Kommunikation als vollständig gemanagten Service bereitstellen. Die Zusammenarbeit stärkt die strategische Partnerschaft zwischen den Unternehmen weiter, wobei Etteplan eng mit KHS zusammenarbeitet, um die Technische Kommunikation von KHS über den gesamten Dokumentationslebenszyklus hinweg kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu modernisieren.

Etteplan unterstützt KHS bereits seit 2011 als Partner für Technische Kommunikation und wird die entsprechende Funktion auch künftig end to end betreiben. Der Leistungsumfang umfasst umfassende Dienstleistungen im Bereich Technische Dokumentation für das globale Produktionsnetzwerk von KHS, einschließlich kundenspezifischer Maschinen und Produktionslinien. Die erneuerte Vereinbarung legt den Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung der Erstellung, Verwaltung und Pflege technischer Informationen und verbindet digitale Lösungen, Prozessoptimierung und intelligente Technologien wie Künstliche Intelligenz.

Die Zusammenarbeit wird als vollständig gemanagter Service umgesetzt, bei dem Etteplan die durchgängige Verantwortung für die Prozesse, Ressourcen und Technologien der Technischen Kommunikation von KHS über den gesamten Dokumentationslebenszyklus hinweg übernimmt. Die Leistungen unterstützen mehrere Produktionsstandorte von KHS sowie internationale Standorte, und nutzen Künstliche Intelligenz zur Verbesserung von Effizienz, Skalierbarkeit sowie der Qualität und Konsistenz technischer Informationen. Als Gesamtergebnis haben Etteplan und KHS für die kommenden Jahre gezielte Reduzierungen der Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus der Technischen Kommunikation hinweg vereinbart.

„Unsere langfristige Zusammenarbeit mit KHS basiert auf einem tiefen Verständnis der Anforderungen von KHS an die Technische Kommunikation, das sich über viele Jahre der Zusammenarbeit entwickelt hat. In der nächsten Phase unserer Kooperation stärken wir unsere Rolle als strategischer Partner weiter und unterstützen KHS bei der Weiterentwicklung und Optimierung ihrer technischen Informationen mit digitalen und intelligenten Lösungen", sagt Guido Abbenhuis, Vice President Technical Communication Solutions Deutschland bei Etteplan.



Über KHS

Die KHS GmbH ist ein global tätiges Unternehmen mit über 150 Jahren Erfahrung und einer der führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungssystemen für Getränke und flüssige Lebensmittel. KHS entwickelt und produziert sowohl Einzelmaschinen als auch schlüsselfertige Anlagen zur Abfüllung und Verpackung von Kunststoff- und Glasbehältern, Getränkedosen und Fässern. Der Hauptsitz von KHS befindet sich in Dortmund. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit Produktionsstandorten in den USA, Mexiko, Brasilien, Indien und China vertreten und bietet an mehr als 70 Standorten weltweit lokale Services an.

Weitere Informationen:

Guido Abbenhuis, Vice President, Technical Communication Solutions, Deutschland, Etteplan, Tel. +31 620 24 8124

Outi Torniainen, SVP, Marketing and Communications, Etteplan, Tel. +358 10 307 3302

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