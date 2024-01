EU-India Innocenter feiert 3-jährigen Erfolg, 15+ Start-ups gedeihen auf dem indischen Markt

DEN HAAG, Niederlande, 3. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Das EU-India Innocenter, ein Programm, das sich für führende europäische Tech-Startups auf dem indischen Markt einsetzt, feiert drei erfolgreiche Jahre und markiert damit den Höhepunkt der EU-Finanzierung im Rahmen von Horizont 2020. Das Projekt startete am 1. Januar 2021 und förderte erfolgreich die Zusammenarbeit zwischen mehr als 300 europäischen und indischen Unternehmen. Mehr als fünfzehn Start-ups erzielten bedeutende Fortschritte bei der Erschließung des indischen Marktes in den Bereichen grüne Technologien, Gesundheitstechnologien, Logistik, aufstrebende Technologien und Unternehmenstechnologien.

After 3 years leading European tech startups into the Indian market, we are pleased to share all the success achieved so far, and to continue this journey of innovation and partnerships between Europe and India.

Die neun führenden Unternehmen - Cast AI, Skinive, Proglove, envoPAP, Volektra, Spendbase, TwentyOne Skills, Foliomax und Kriba (früher bekannt als Newborn Solutions) - haben zur lokalen Wirtschaft beigetragen, indem sie Talente einstellten, Geldmittel beschafften, Einnahmen erzielten und wertvolle Partnerschaften mit indischen privaten und staatlichen Organisationen eingingen.

Skinvine, ein KI-Assistent für die Dermatologie, hat in Indien eine Nutzerbasis von 100.000 Personen erreicht und seinen Genauigkeitsbericht im Indian Journal of Dermatology veröffentlicht.

Während der 8. Kohorte im November 2023 beherbergte das Programm neben dem indischen Startup-Ökosystem sechs hochwirksame europäische Startups, mehr als 20 EU-Investoren und Regierungsstellen und kündigte eine Erweiterung der Markteintrittsdienste für indische Startups an, die den EU-Markt erkunden möchten.

S.E. Hervé Delphin, Botschafter der Delegation der Europäischen Union in Indien, beglückwünschte das EU-India Innocenter zur Unterstützung europäischer Start-up-Unternehmen beim Eintritt in den indischen Markt: „Start-ups sind der Puls einer jeden Wirtschaft und beschleunigen Innovation und nachhaltige Entwicklung. Wir freuen uns, dass dieses von der EU finanzierte F&I-Projekt dazu beigetragen hat, das Potenzial der Zusammenarbeit zwischen der EU und dem indischen Startup-Ökosystem freizusetzen, was hoffentlich zu einer Wertschöpfung für beide Volkswirtschaften und Bürger führen wird." Er fügte hinzu: „Das Programm, das indischen Start-ups den Markteintritt erleichtert, wird die Zusammenarbeit zwischen der EU und Indien weiter beschleunigen und die strategische Partnerschaft zwischen der EU und Indien insgesamt vertiefen."

Cristina Russo, Direktorin für globale und internationale Zusammenarbeit bei der Europäischen Kommission, erkannte die wichtige Rolle von Startups bei der Bewältigung der technologischen Herausforderungen des Handels-Nexus an und sagte: „Wir loben die Arbeit des EU-India Innovation Center für sein gründliches Programm, das so reife und unterschiedliche Interessenvertreter aus der EU und Indien zusammenbringt. Wir begrüßen auch die Initiative des Programms, die indische Start-ups bei der Erschließung des europäischen Marktes unterstützt. Sie steht im Einklang mit den Zielen des kürzlich gegründeten Handels- und Technologierates zwischen der EU und Indien."

Varun Mallapragada und Rodrigo Olmeda, Programmpartner, bedankten sich mit den Worten: „Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten für ihre engagierte Unterstützung. Ein besonderer Dank geht an die Europäische Union, die an unsere Vision geglaubt hat, und an die indischen Regierungsorganisationen, die zum Erfolg des Programms beigetragen haben. Wir freuen uns auf den vor uns liegenden Weg der Förderung von Kooperationen und Innovationen zwischen den dynamischen Startup-Ökosystemen in Europa und Indien."

Mit mehr als 160 aktiv teilnehmenden Start-ups nach der Validierung von 473 bewerteten Unternehmen weist das Programm eine bemerkenswerte Zufriedenheitsquote von 93,77 % auf. Das Programm setzt sich weiterhin für die Vernetzung von Start-ups, die Schaffung von Möglichkeiten und die Stärkung der Beziehungen zwischen Indien und Europa durch Innovation ein.Dem Konsortium gehören sechs Unternehmen an: Mantra Launchspace, 91springboard, Civitta, German Entrepreneurship, Dutch Basecamp und uGlobally.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=K25wd5LnNJ0