EU-India Innocenter viert driejarig succes, 15+ startups floreren in de Indiase markt

DEN HAAG, Nederland, 3 januari 2024 /PRNewswire/ -- EU-India Innocenter , een programma gewijd aan toonaangevende Europese technologiestartups in de Indiase markt, viert drie betekenisvolle jaren die het hoogtepunt markeren van de EU-financiering in het O&I-kader van Horizon 2020. Het project, dat op 1 januari 2021 van start ging, bevorderde met succes de samenwerking tussen meer dan 300 Europese en Indiase bedrijven, waarbij meer dan vijftien startups aanzienlijke vooruitgang boekten bij het bereiken van de Indiase markt op het gebied van groene technologie, bedrijfstechnologie, technologie in de gezondheidszorg, logistiek en nieuwe technologie.

De negen beste bedrijven, Cast AI, Skinive, Proglove, envoPAP, Volektra, Spendbase, TwentyOne Skills, Foliomax en Kriba (voorheen bekend als Newborn Solutions), hebben bijgedragen aan de lokale economieën door het werven van talent, het werven van fondsen, het creëren van een inkomstenstroom en door waardevolle partnerschappen aan te gaan met Indiase particuliere en overheidsorganisaties.

Skinvine, een AI-assistent voor dermatologie, bereikte een gebruikersaantal van 100.000 in India en publiceerde zijn nauwkeurigheidsrapport in het Indian Journal of Dermatology.

Tijdens het 8e cohort in november 2023 ontving het programma naast het Indiase startup-ecosysteem zes Europese betekenisvolle startups, overheidsinstanties en meer dan 20 EU-investeerders, en kondigde het een uitbreiding aan van de markttoegangsdiensten voor Indiase startups die de EU-markt willen verkennen.

H.E. Hervé Delphin, ambassadeur bij de delegatie van de Europese Unie in India, feliciteerde EU-India Innocenter met de ondersteuning van Europese startups om de Indiase markt te betreden en zei: "Startups zijn de hartslag van elke economie die zorgen voor het versnellen van innovatie en duurzame ontwikkeling. We zijn blij om te zien dat dit door de EU gefinancierde O&I-project heeft geholpen om het samenwerkingspotentieel tussen de EU en het Indiase startup-ecosysteem op gang te brengen dat hopelijk zal leiden tot nieuwe waarde voor beide economieën en voor de inwoners." Hij voegde eraan toe: "Het programma dat zijn markttoegangssteun uitbreidt naar Indiase startups zal de samenwerking tussen de EU en India verder versnellen en het algemene strategische partnerschap tussen de EU en India verdiepen."

Cristina Russo, directeur voor wereldwijde en internationale samenwerking bij de Europese Commissie, erkende de belangrijke rol van startups in de technologische uitdagingen van de handelsverband en zei: "We prijzen het werk van het EU-India Innovation Center voor zijn grondige programma dat zulke volwassen en uiteenlopende belanghebbenden uit zowel de EU als India samenbrengt. We verwelkomen ook het initiatief van het programma om Indiase startups meer ondersteuning te geven bij het verkennen van de Europese markt. Het sluit goed aan bij de doelstellingen van de onlangs opgerichte Trade and Technology Council (TTC) tussen de EU en India."

Programmapartners Varun Mallapragada en Rodrigo Olmeda spraken hun dank uit: "Felicitaties aan alle belanghebbenden voor hun toegewijde steun. Speciale dank aan de Europese Unie voor haar geloof in onze visie en aan de Indiase overheidsorganisaties voor hun bijdrage aan het succes van het programma. We zijn enthousiast over de weg die voor ons ligt in het bevorderen van samenwerking en innovatie tussen de dynamische startup-ecosystemen van Europa en India."

Met meer dan 160 startups die actief deelnemen na de validatie van 473 geëvalueerde bedrijven, kent het programma een opmerkelijk tevredenheidspercentage van 93,77%. Het programma zal zich door middel van innovatie blijven inzetten voor het verbinden van startups, het creëren van kansen en het versterken van de banden tussen India en Europa. Het consortium bestaat uit zes bedrijven: Mantra Launchspace, 91springboard, Civitta, German Entrepreneurship, Dutch Basecamp en uGlobally.

