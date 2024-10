EverWind Fuels erhält 22,5 Millionen Dollar von der kanadischen Regierung für ein Zentrum für saubere Häfen und grüne Kraftstoffe

PORT HAWKESBURY, NS, 26. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- EverWind Fuels („EverWind") freut sich über den Erhalt von 22,5 Millionen Dollar aus dem Green Shipping Corridor Fund von Transport Canada, was einen wichtigen Meilenstein bei der Etablierung von Atlantik-Kanada als führendes Drehkreuz für die Produktion und den Transport von grünem Wasserstoff und Ammoniak darstellt. Die Bekanntgabe erfolgte durch den parlamentarischen Staatssekretär Mike Kelloway (Abgeordneter für Cape Breton-Canso) im Namen der kanadischen Verkehrsministerin Anita Anand, zusammen mit dem CEO von EverWind Fuels, Trent Vichie, der Bürgermeisterin von Port Hawkesbury, Brenda Beaton-Chisholm, und den indigenen Partnern Chief Terry Paul von der Membertou First Nation, Chief Cory Julian von der Paqtnkek First Nation und Chief Wilbert Marshall von der Potlotek First Nation.

EverWind Founder and CEO, Trent Vichie stands with Member of Parliament Mike Kelloway, Cape Breton - Canso, Chief Terry Paul, Membertou First Nation, Rose Paul, CEO Bayside Corporate Paqtnkek, and Isaiah Bernard representing Ptolotek First Nation along with municipal representatives at the announcement awarding EverWind with $22.5million from Transport Canada's Green Shipping Corridor Fund. EverWind Fuels is harnessing nature's renewable resources to produce green hydrogen and other clean fuels.

Mit dieser strategischen Investition wird die Entwicklung der wichtigen maritimen und landseitigen Infrastruktur des EverWind-Terminals in Point Tupper unterstützt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Verbesserung der bestehenden Infrastruktur von Seeterminals für den Umschlag von umweltfreundlichen Kraftstoffen

Installation eines hochmodernen grünen Ammoniak-Verladearms

Entwicklung umweltfreundlicher Ammoniak-Versorgungspipelines

Der Beitrag in Höhe von 22,5 Millionen Dollar aus dem Transport Canada's Clean Ports Stream ist ein Beweis für das starke Vertrauen der Bundesregierung, dass EverWind weiterhin eine führende Rolle in Kanadas grünem Wasserstoff- und Ammoniakproduktionssektor einnimmt. Diese Investition wird die Entwicklung des EverWind-Projekts für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak in Point Tupper beschleunigen und die Region um die Strait of Canso als wichtigen Knotenpunkt für die Entwicklung nachhaltiger Energien positionieren und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum in ganz Nova Scotia und als Verkehrsknotenpunkt für das Schwesterprojekt auf der Burin-Halbinsel in Neufundland fördern. Die durch diese Finanzierung unterstützte Infrastruktur wird auch dazu beitragen, die Emissionsreduzierung im Seeverkehrssektor zu fördern und als Tor für die Beförderung umweltfreundlicher Kraftstoffe von Atlantik-Kanada zu Märkten im In- und Ausland zu dienen.

Partnerschaft mit indigenen Völkern und Verantwortung für die Umwelt

Der Erfolg von EverWind beruht auf starken Partnerschaften mit den First Nations - Membertou, Paqtnkek und Potlotek. Diese Zusammenarbeit gewährleistet, dass die Mi'kmaw-Prinzipien des Netukulimk und des Umweltschutzes in jeden Aspekt der Projektentwicklung einfließen.

Zitate

„Diese Ankündigung spiegelt das mutige Engagement der kanadischen Regierung wider, Nova Scotia als Drehscheibe für umweltfreundliche Energie in der Schifffahrt zu positionieren und weltweit führend bei der Reduzierung von Emissionen im Transportsektor zu sein. Wir sind stolz darauf, an der Seite unserer Partner aus den First Nations zu stehen und die Fortschritte zu feiern, die wir gemeinsam mit den lokalen, provinziellen und föderalen Regierungen machen, um die Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak in Atlantik-Kanada voranzutreiben und gleichzeitig gut bezahlte Arbeitsplätze und Vorteile für die Gemeinschaft hier in der Strait Area zu schaffen."

- Trent Vichie, CEO und Gründer von EverWind

„Angesichts der wachsenden Herausforderungen des Klimawandels ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir mutige Schritte unternehmen, um die Emissionen zu reduzieren und unsere Umwelt zu schützen. Diese Investition in EverWind Fuels ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, eine sauberere und nachhaltigere Zukunft für die kanadische Wirtschaft zu schaffen."

Die ehrenwerte Anita Anand

Präsidentin des Schatzamtes und Ministerin für Verkehr

„Die heutige Ankündigung unterstreicht das anhaltende Engagement der kanadischen Regierung für die Reduzierung von Emissionen und die Bekämpfung des Klimawandels. Indem wir in innovative Lösungen in unseren Häfen investieren, bekämpfen wir nicht nur den Klimawandel, sondern sorgen auch dafür, dass Kanada führend im Bereich des sauberen Verkehrs bleibt. Das ist eine gute Nachricht für die Einwohner von Nova Scotia und eine gute Nachricht für alle Kanadier."

Mike Kelloway

Parlamentarischer Sekretär des Ministers für Fischerei, Ozeane und die kanadische Küstenwache und Mitglied des Parlaments für Cape Breton-Canso

„Die Mi'kmaq haben eine lange Tradition der Beteiligung an der Meeres- und Fischereiwirtschaft. Diese Unterstützung für saubere Häfen hier in Unama'ki - Cape Breton Island wird für die nächsten sieben Generationen Vorteile bringen, die in allen unseren Gemeinden zu spüren sein werden. Wir freuen uns sehr, dass sich die Dynamik fortsetzt, die sicherstellt, dass indigene Gemeinschaften dazu beitragen, Initiativen für saubere Energie voranzubringen."

Häuptling Terry Paul,

Membertou First Nation

„Paqtnkek hat eine lange Beziehung zu den umliegenden Gewässern in Eski'kewaq, dem traditionellen Gebiet der Paqtnkek. Die heutige Ankündigung ist ein weiterer Beweis dafür, dass es jetzt an der Zeit ist, sich besonders für die Förderung der erneuerbaren Energien und der grünen Schifffahrtskorridore einzusetzen. Die Welt umweltfreundlicher zu machen und gute Arbeitsplätze für Menschen in unserer Provinz und in den Gemeinden der First Nations zu schaffen, ist eine Chance für beide Seiten, an der wir gerne teilhaben."

Häuptling Cory Julian,

Paqtnkek First Nation

Führend in der Industrie

Mit mehr als 20 Jahren Betriebsgeschichte ist das EverWind Point Tupper Terminal eine der größten Umschlaganlagen Nordamerikas. Als eine von nur vier von Transport Canadac zertifizierten Organisationen zur Bekämpfung von Ölunfällen in Kanada ist das Terminal ein Beispiel für branchenführende Standards in Sachen Sicherheit und Umweltschutz.

Das vorhandene Fachwissen und die Infrastruktur von EverWinds in Verbindung mit dieser neuen Investition versetzen Port Hawkesbury in die Lage, in der Region eine führende Rolle im Bereich der nachhaltigen maritimen Praktiken zu übernehmen. EverWind ist bestrebt, auf dem reichen industriellen Erbe von Cape Breton und Nova Scotia aufzubauen und sich gleichzeitig verantwortungsvoll auf die Zukunft der grünen Energie auszurichten.

Über EverWind Fuels

EverWind ist Nordamerikas führender unabhängiger Entwickler von grünem Wasserstoff. EverWind erhielt die erste Umweltgenehmigung in Nordamerika für ein großangelegtes Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und ist mit dem Design, der Technik und der Entwicklung der ersten Phase seiner Projekte zur Erzeugung grüner Energie und der Produktionsanlage, die diese Energie in grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak umwandeln wird, weit fortgeschritten. EverWind besitzt und betreibt den tiefsten eisfreien Liegeplatz an der Ostküste Nordamerikas mit einem erstklassigen Zugang zu Schienen, Straßen und Pipelines. Unsere auf Sicherheit ausgerichtete Kultur, die sich in 19 Jahren ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten manifestiert, ist das Ergebnis einer hochqualifizierten und umfassend zertifizierten Belegschaft.

EverWind hat drei Eigenkapitalpartner aus den First Nations und setzt sich für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern und für die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Aussöhnung ein. Auf lokaler Ebene arbeitet das Unternehmen eng mit Gemeinden und Interessenverbänden zusammen.

EverWind entwickelt gleichzeitig ein weltweites Projekt für grüne Brennstoffe auf der Burin-Halbinsel in Neufundland und Labrador. Dieses Projekt wird entscheidend dazu beitragen, dass die Windenergie in dem Umfang und zu den wettbewerbsfähigen Bedingungen zur Verfügung steht, die einige der größten Industrieunternehmen der Welt benötigen, um ihre Ziele im Bereich der grünen Energie zu verwirklichen. EverWind wird weiterhin mit den Gemeinden und Interessengruppen auf der Burin-Halbinsel zusammenarbeiten und eng mit der Regierung von Neufundland und Labrador kooperieren, um den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wohlstand der Region für die kommenden Generationen zu sichern.

Medienkontakt: Rudee Gaudet, Direktorin, Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten, EverWind Fuels 902-499-0629, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2540835/EverWind_Fuels_EverWind_Fuels_Awarded__22_5_Million_Investment_f.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2540837/EverWind_Fuels_EverWind_Fuels_Awarded__22_5_Million_Investment_f.jpg